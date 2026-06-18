Phi công lái tiêm kích F-5 Iran kể chuyện 'vượt lưới patriot' tập kích căn cứ Mỹ tại Kuwait

Các phi công Không quân Iran lần đầu công khai chi tiết chiến dịch tập kích căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait hồi tháng 3, mô tả đây là nhiệm vụ có độ rủi ro rất cao với đường bay cực thấp nhằm né tránh radar và hệ thống phòng không.

Các phi công Không quân Iran đã tiết lộ những chi tiết mới về chiến dịch tấn công nhằm vào Trại Buehring, một căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait, diễn ra ngày 1/3.

Trong chương trình truyền hình phát sóng ngày 17/6, chỉ huy chiến dịch cùng hai phi công tham gia nhiệm vụ đã mô tả đây là một cuộc tập kích được lên kế hoạch kỹ lưỡng, thực hiện ở độ cao cực thấp nhằm tránh bị phát hiện và hoàn tất trong khoảng 50 phút.

Theo chỉ huy chiến dịch, cuộc tấn công được triển khai như một hành động đáp trả trực tiếp trước những gì Tehran coi là hành động gây hấn nhằm vào Iran. Ông cho biết mục tiêu được lựa chọn là Trại Buehring, nơi được mô tả là một trong những căn cứ quân sự quan trọng nhất của Mỹ trong khu vực.

"Chúng tôi muốn tiến hành một chiến dịch trả đũa ngay lập tức", vị chỉ huy này nhấn mạnh.

"Chúng tôi gần như bay sát mặt đất, thậm chí thấp hơn cả đường dây điện. Trong huấn luyện, độ cao tiêu chuẩn là khoảng 500 feet, nhưng trong nhiệm vụ này chúng tôi bay dưới 50 feet", ông kể lại.

Theo lời vị chỉ huy, toàn bộ chiến dịch được tiến hành trong điều kiện bảo mật tuyệt đối, bất chấp sự hiện diện của nhiều lớp phòng không gồm tên lửa Patriot, máy bay cảnh báo sớm AWACS và các tiêm kích trực chiến của đối phương.

Vị chỉ huy mô tả một thời điểm đáng chú ý là khi biên đội (gồm 2 máy bay F-5) bay giữa hai tàu trên biển ở độ cao thấp đến mức các thủy thủ phải nhìn xuống lan can mới có thể quan sát được máy bay.

Sau khi tiến vào không phận Kuwait, các máy bay tăng tốc tiếp cận mục tiêu. Do sử dụng bom rơi tự do, các phi công phải bay trực tiếp qua khu vực cần tấn công.

"Ngay khi đến căn cứ, chúng tôi thực hiện đợt ném bom", vị chỉ huy trên nói, đồng thời khẳng định vụ tập kích đã gây thiệt hại lớn cho cơ sở quân sự và các phương tiện hiện diện tại đây.

Chỉ huy chiến dịch cũng cho rằng hoạt động phòng không và điều động máy bay của đối phương đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình ứng phó. Ông đề cập tới sự cố ba tiêm kích F-15 bị lực lượng đồng minh bắn nhầm bằng hệ thống Patriot.

Các báo cáo đã xác nhận vụ việc xảy ra ngày 1/3, khi lực lượng phòng không Kuwait đã bắn nhầm ba tiêm kích F-15 bằng hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ cung cấp.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, biên đội Iran thực hiện các động tác nghi binh để tránh bị truy đuổi và đánh chặn.

"Sau vụ ném bom, chúng tôi tiến hành một thao tác đánh lừa. Họ không thể theo dõi hay đánh chặn được chúng tôi", vị chỉ huy cho biết.

Các thành viên phi hành đoàn khác cũng nhấn mạnh quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Một phi công cho biết ngay cả khi một máy bay bị bắn hạ, chiếc còn lại vẫn phải tiếp tục tiến hành cuộc tấn công theo kế hoạch.

Kết thúc cuộc phỏng vấn, chỉ huy chiến dịch mô tả đây là một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà ông từng tham gia, đồng thời khẳng định lợi ích quốc gia luôn được đặt lên trên mọi rủi ro cá nhân.

"Trong những nhiệm vụ như thế này, tính mạng của chúng tôi là ưu tiên cuối cùng. Iran và người dân Iran mới là ưu tiên hàng đầu", ông nói.