Phát hiện thói quen giúp kéo dài 11 năm tuổi thọ - không phải tập gym

Một thói quen đơn giản mỗi ngày có thể giúp bạn kéo dài tuổi thọ thêm tới 11 năm, theo một nghiên cứu mới.

Nghiên cứu cho thấy bí quyết để sống thêm một thập kỷ không nằm ở các loại thực phẩm bổ sung đắt tiền hay các bài tập nặng nề trong phòng gym, mà ở hành động đơn giản - đi bộ.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí British Journal of Sports Medicine, tiết lộ rằng những người trên 40 tuổi hoạt động tích cực nhất có thể sống lâu hơn tới 11 năm so với những người ít vận động, nếu họ đi bộ 160 phút mỗi ngày.

Mặc dù gần ba giờ tập luyện nghe có vẻ nặng nề đối với một nhân viên văn phòng, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa là ba giờ trên máy chạy.

Nghiên cứu – sử dụng thiết bị theo dõi vận động thực tế thay vì dựa vào dữ liệu tự báo cáo – phát hiện rằng các chuyển động “nhẹ nhàng” cũng mang lại tác dụng tương đương với đi bộ nhanh.

“Hiểu một cách đơn giản, đó là gần ba giờ đi bộ được chia đều trong cả ngày,” báo cáo nêu rõ. “Không cần phải thực hiện liên tục một lần hay phải mặc đồ thể thao.”

Mỗi bước đi đều được tính vào tổng thời gian vận động, bao gồm đi bộ đến trạm xe buýt, leo cầu thang, dọn dẹp nhà cửa, dắt chó đi dạo, hoặc thậm chí đi đi lại lại khi đang nghe điện thoại. Tác động tích lũy của những hoạt động nhẹ này là rất đáng kể.

Nghiên cứu tiết lộ rằng những người trên 40 tuổi hoạt động tích cực nhất có thể sống lâu hơn tới 11 năm so với những người ít vận động, nếu họ đi bộ 160 phút mỗi ngày.

Mô hình nghiên cứu dự đoán rằng nếu những người ít vận động nhất nâng mức độ vận động của họ lên đến ngưỡng này, tuổi thọ trung bình có thể tăng từ cuối độ tuổi 70 lên giữa độ tuổi 80.

Các chuyên gia bảo hiểm tại Life Pro cảnh báo rằng lối sống “ngồi nhiều” hiện là một trong những rủi ro sức khỏe lớn nhất đối với người trưởng thành tại Anh. Thói quen điển hình – thức dậy, ngồi ăn sáng, ngồi trong xe hoặc tàu, ngồi ở bàn làm việc tám tiếng, rồi ngồi trên ghế sofa – đang tạo ra một “quả bom nổ chậm” về bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường tuýp 2.

“Việc không vận động là nguyên nhân đằng sau nhiều sự cố nguy hiểm đến tính mạng mà chúng tôi thấy trong dữ liệu bồi thường,” đại diện Life Pro giải thích. “Một cơn đau tim hoặc đột quỵ đột ngột thường khiến một người mất đi nhiều năm cuộc sống đáng lẽ họ có thể có.”

Mùa đông đặc biệt nguy hiểm. Khi màn đêm buông xuống sớm và nhiệt độ giảm, cảm giác muốn hủy bỏ việc đi bộ và “trú đông” trên ghế sofa càng tăng lên.

“Tuần qua tuần, việc thiếu vận động khiến tim yếu hơn, huyết áp cao hơn và cân nặng khó kiểm soát hơn – tất cả làm tăng nguy cơ xảy ra các biến cố nguy hiểm đến tính mạng,” các chuyên gia cảnh báo.

Cách thực thi mục tiêu 160 phút đi bộ/ngày

Đối với những ai thấy mục tiêu 160 phút mỗi ngày quá khó, các chuyên gia gợi ý chia nhỏ thời gian hoặc đầu tư vào các giải pháp tại nhà.

Thị trường thiết bị thể dục giá rẻ như “walking pad” và máy chạy bộ đơn giản đang phát triển mạnh, giúp mọi người dễ dàng đi bộ khi đang xem TV hoặc nghe nhạc.

“Một thói quen đi bộ đều đặn có thể giúp mọi người có thêm nhiều năm sống khỏe mạnh,” Life Pro kết luận. “Trong khi đó, nhiều năm ngồi yên và né tránh vận động có thể làm tăng nguy cơ tử vong sớm.”