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Phát hiện sán dây 1,2m trong ruột người đàn ông: Bác sĩ chỉ ra thói quen ăn uống vạn người mê là nguyên nhân

Tuấn Minh
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Ban đầu, bệnh nhân đến khám vì rối loạn tiêu hóa nhẹ nhưng dai dẳng, nhiều tuần, bản thân thường xuyên buồn nôn, chán ăn và sụt cân không rõ nguyên nhân. Một lần, khi đi vệ sinh và tận mắt thấy những đoạn trắng dẹt, cử động được trong phân, ông mới quyết định đi khám.

Mới đây, các bác sĩ Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, khoa mới tiếp nhận 1 người đàn ông 66 tuổi, bị đầy hơi, chướng bụng, đau quặn, đi khám phát hiện con sán dài 1,2 m trong bụng.

Ban đầu, bệnh nhân đến khám vì rối loạn tiêu hóa nhẹ nhưng dai dẳng, nhiều tuần, bản thân thường xuyên buồn nôn, chán ăn và sụt cân không rõ nguyên nhân. Một lần, khi đi vệ sinh và tận mắt thấy những đoạn trắng dẹt, cử động được trong phân, ông mới quyết định đi khám. Qua khai thác tiền sử, người bệnh cho biết có thói quen ăn thịt bò tái, bò nhúng và phở bò tái thường xuyên suốt nhiều năm qua.

Tiến hành nội soi đại tràng cho người bệnh, bác sĩ đã gắp ra ký sinh trùng dài 1,2m còn nguyên phần đầu, ngăn nguy cơ sán tái phát.

Sán dây 1,2m trong ruột người đàn ông. (Ảnh: BSCC)

Ths.BS Đỗ Thị Hồng Khanh (Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện 19-8) cho biết, sán dây bò có thể sống ký sinh âm thầm trong ruột nhiều năm, dài từ 4 đến 12m, thậm chí tới 25m. Biểu hiện bệnh ban đầu thường mờ nhạt như đau bụng, đầy hơi, chảy nước bọt buổi sáng, mệt mỏi hay thiếu máu.

Nếu không điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể đối mặt với các biến chứng nguy hiểm như tắc ruột, thủng ruột, viêm đường mật, viêm tụy cấp do sán chui lên nhú Vater, thiếu máu ác tính, suy dinh dưỡng mạn tính thậm chí biến chứng nguy hiểm tính mạng.

Để phòng bệnh, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang (Trưởng khoa Tiết chế - dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8) khuyên, người dân không ăn bò tái, gỏi bò hay thịt chưa chín kỹ. Khi chế biến, tâm thịt bò nguyên miếng cần đạt tối thiểu 63 độ C (để thịt nghỉ 3 phút trước khi dùng) và thịt bò xay/băm cần đạt tối thiểu 71 độ C. Ấu trùng sán chỉ bị tiêu diệt hoàn toàn khi nấu chín hoặc cấp đông âm sâu (-18 độ C đến -20 độ C) liên tục ít nhất 5 ngày.

Người dân cũng nên dùng thớt dao riêng cho thực phẩm sống, chín, rửa tay sạch và đi khám ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường. Ngoài việc ăn uống hợp vệ sinh, mỗi người cần duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng, dùng riêng dao thớt cho thực phẩm sống và chín, đồng thời chỉ mua thịt đã qua kiểm dịch. Khi cơ thể có dấu hiệu sụt cân bất thường hoặc phát hiện vật thể lạ trong phân, người dân nên đến các cơ sở y tế để kiểm tra kịp thời thay vì tự điều trị tại nhà.

Theo giới chuyên gia, thống kê tại tại Việt Nam cho thấy, tỷ lệ nhiễm sán dây dao động từ 0,5% đến 12% dân số tùy theo từng vùng miền và thói quen ăn uống. Trong đó, tỷ lệ nhiễm sán dây bò là chủ yếu chiếm 70-80%, sán dây lợn chiếm tỷ lệ thấp 10-20%.

Sán dây thường dài từ 2-4m, có khi tới 8-10m. Trong số những người đến khám bệnh, có khoảng 20%-30% bệnh nhân bị các bệnh giun sán như sán lá gan, sán dây lợn, sán dây bò.

Những con sán này sống nhiều năm trong cơ thể người và có thể tồn tại lên tới 25 năm. Chiều dài của sán dây bò trưởng thành lên tới 4-12m. Mỗi đốt già khi rụng ra ngoài có khoảng 50.000 trứng sán bên trong. Tỷ lệ này thường tập trung cao hơn ở những địa phương có thói quen tiêu thụ các món ăn sống hoặc chưa được nấu chín như tiết canh, nem chạo, gỏi cá hay thịt bò tái.
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