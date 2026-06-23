Phát hiện một nữ sinh vừa bước lên sân khấu tốt nghiệp, cả hội trường bỗng thành background

Từ vóc dáng, nhan sắc đến khí chất của cô gái này đều vô cùng nổi bật.

Lễ tốt nghiệp luôn là một trong những thời khắc thiêng liêng và đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người. Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, nhiều tân cử nhân, thạc sĩ thường lựa chọn những cách thức độc đáo để giờ khắc ấy càng thêm phần khó quên. Có người bế theo con nhỏ lên khán đài, có người chuẩn bị những bộ trang phục phá cách, lại có người mang theo toàn bộ số giấy khen, chứng chỉ đạt được trong suốt những năm tháng miệt mài đèn sách.

Thế nhưng, cũng có những người chẳng cần chuẩn bị bất kỳ "kịch bản" cầu kỳ nào mà vẫn dễ dàng chiếm trọn spotlight ngay khi vừa xuất hiện. Đoạn clip đang viral mạnh mẽ trên mạng xã hội Douyin (Trung Quốc) với hơn 2 triệu lượt xem dưới đây là một ví dụ điển hình.

Khoảnh khắc tỏa sáng của một nữ sinh trong lễ tốt nghiệp thạc sĩ

Trong đoạn video đang làm mưa làm gió khắp cõi mạng, khoảnh khắc một nữ sinh bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp đã lập tức thu hút toàn bộ ống kính máy quay và ánh nhìn của hội trường. Không cần bất kỳ hành động tạo nét nào, cô nàng gây chú ý mạnh mẽ nhờ vóc dáng cao ráo, thanh mảnh cùng gương mặt thanh tú, khí chất vô cùng sang trọng.

Từng bước đi uyển chuyển trên đôi giày cao gót kết hợp với nụ cười rạng rỡ, tự tin của cô khiến người xem có cảm giác như đang chiêm ngưỡng một phân cảnh sàn catwalk của một người mẫu chuyên nghiệp hay một thước phim điện ảnh quay chậm đầy cuốn hút. Dù chỉ là những góc chụp vội từ video, thần thái và nhan sắc của nữ thạc sĩ vẫn vô cùng nổi bật, không hề bị dìm ở bất kỳ góc độ nào.

Vừa xuất hiện trên sân khấu, nữ sinh lập tức khiến cả hội trường phải vỗ tay kịch liệt

Nữ sinh nổi bật từ vóc dáng, nhan sắc đến khí chất

Được biết, nữ sinh trong đoạn video vừa chính thức tốt nghiệp chương trình thạc sĩ tại CityU - Đại học Thành phố Hongkong (Hongkong, Trung Quốc) . Bên cạnh vẻ ngoài lung linh, cô nàng còn thể hiện sự thông minh và hài hước khi đính kèm dòng trạng thái cho ngày vui của mình: "Điều quyến rũ nhất của một nữ thạc sĩ mãi mãi là bộ não" .

Dành cho những ai chưa biết, Đại học Thành phố Hongkong (CityU) là một trong những ngôi trường đại học công lập hàng đầu và danh giá bậc nhất tại châu Á cũng như trên thế giới. Trường liên tục đứng ở các thứ hạng cao trong bảng xếp hạng đại học thế giới QS, thường xuyên lọt top 100 toàn cầu. Thế mạnh của CityU nằm ở các ngành công nghệ, kinh doanh, kỹ thuật, khoa học dữ liệu và ngôn ngữ học. Việc sở hữu tấm bằng thạc sĩ tại ngôi trường này là một minh chứng rõ ràng cho năng lực học thuật đáng nể của cô gái trẻ.

Tìm hiểu thêm về profile của "nữ thần tốt nghiệp" này, cư dân mạng lại một lần nữa phải trầm trồ. Cô nàng tên là RX, sinh năm 2001. Trước khi lấy bằng thạc sĩ tại CityU, RX đã tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Nam Khai (NKU) - một trong những trường đại học trọng điểm và có lịch sử lâu đời nhất Trung Quốc. Hiện tại, cô đang công tác tại bộ phận cổ vật của Poly Auction, một trong những nhà đấu giá nghệ thuật hàng đầu. Đúng chuẩn hình mẫu "con nhà người ta" bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều chữ.

Cận cảnh nhan sắc của RX

Sự kết hợp hoàn hảo giữa nhan sắc và trí tuệ của RX đã tạo nên một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Phần lớn cư dân mạng đều bày tỏ sự ngưỡng mộ, coi cô chính là hình mẫu lý tưởng mà mọi cô gái đều muốn hướng tới.

Nhiều netizen không giấu được sự trầm trồ trước sự hoàn hảo này: "Vừa có tri thức vừa có nhan sắc, hy vọng con gái tôi sau này lớn lên cũng sẽ có được dáng vẻ tuyệt vời như thế này" , "Đây chính là định nghĩa thực sự của tài sắc vẹn toàn rồi còn gì nữa", "Dù tôi không xinh đẹp, học vấn cũng không cao nhưng tôi cực kỳ vui mừng khi thấy thế giới này có nhiều người phụ nữ vừa đẹp vừa giỏi giang đến thế! Xin mời các bạn hãy cứ tiếp tục tỏa sáng rực rỡ nhé!!" ...

Thậm chí, không ít người ví von khí chất của cô nàng giống hệt như các nhân vật trong truyện: "Nhìn qua cứ ngỡ là đại tiểu thư của một gia tộc quyền quý bước ra từ trong tiểu thuyết" , "Nói thật là tại khoảnh khắc ấy, cô ấy chính là tâm điểm của toàn bộ hội trường, tiếng vỗ tay vang dội như sấm luôn! Đây chắc chắn là dáng vẻ mà mọi cô gái đều muốn trở thành" .

Một vài hình ảnh khác của nữ sinh

Đặc biệt, từ hình ảnh của nữ sinh, cư dân mạng đã đưa ra những góc nhìn rất sâu sắc về tư duy giáo dục con cái trong thời đại mới. Một tài khoản phân tích: "Hãy để những người phụ nữ ưu tú được tỏa sáng rực rỡ ngoài xã hội, đạt được thành tựu trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Xin đừng đóng khung họ vào việc chỉ ở nhà sinh con, hãy để cá nhân được là chính họ, chứ không phải là danh từ đính kèm cho bất kỳ ai" .

"Người ta cứ hay nói con gái phải nuôi kiểu giàu, nhưng thực ra cách nuôi dạy con gái đúng đắn nhất không phải là cho con thật nhiều tiền bạc, đồ hiệu mà là cho con một bộ não tỉnh táo, có nhân sinh quan đúng đắn, có năng lực giải quyết vấn đề và có sức đề kháng trước những cám dỗ, hỗn loạn của thế giới bên ngoài để tự mình có thể sống một cuộc đời thật tốt", một bình luận nhận được rất nhiều sự đồng tình khác chia sẻ.