Phát hiện mới từ Harvard: Ung thư gan, dạ dày, ruột sẽ "né xa" nếu bạn đi bộ từng này mỗi tuần

Tập thể dục thường xuyên từ lâu đã được ca ngợi là một cách quan trọng không chỉ giúp ngăn ngừa ung thư mà còn giảm khả năng ung thư lan rộng.

Giờ đây, một nghiên cứu đột phá được công bố trên tạp chí y học JAMA Oncology phát hiện ra mức độ hoạt động thể chất tối ưu giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng điều quan trọng nhất là sự kiên trì – bạn cần duy trì thói quen này trong ba thập kỷ.

Chi tiết kết quả nghiên cứu

Riêng trong năm 2024, các loại ung thư hệ tiêu hóa – bao gồm ung thư miệng, họng, thực quản, dạ dày, ruột, tuyến tụy, túi mật và gan – chiếm tới 40% tổng số ca tử vong liên quan đến ung thư.

Và mặc dù từ lâu người ta đã biết rằng lối sống ít vận động, thừa cân, hút thuốc và tiêu thụ quá nhiều rượu có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có nhiều thông tin rõ ràng về việc cần tập thể dục bao nhiêu, và trong bao nhiêu năm, để giúp giảm nguy cơ này.

Ung thư gan là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở Việt Nam.

Trong nghiên cứu mới, nhóm của tiến sĩ Yiwen Zhang tại Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (thuộc Đại học Harvard) đã kết hợp dữ liệu từ ba nhóm nghiên cứu lớn của Hoa Kỳ, theo dõi 231.067 người tham gia trong khoảng 32 năm.

Khi bắt đầu nghiên cứu, tất cả người tham gia đều không mắc ung thư và không có tiền sử bệnh tim.

Cứ mỗi hai đến bốn năm, họ điền vào các bảng khảo sát về tiền sử y tế, mức độ hoạt động thể chất trong thời gian rảnh và chế độ ăn uống, với hơn 90% người tham gia cung cấp dữ liệu đều đặn trong mỗi chu kỳ khảo sát.

Về hoạt động thể chất, người tham gia được hỏi trung bình họ dành bao nhiêu thời gian mỗi tuần trong năm qua để thực hiện các hoạt động như: đi bộ, chạy bộ, đạp xe, bơi lội, chơi tennis, các bài tập aerobic khác, tập thể dục nhẹ hoặc làm việc ngoài trời. Thông tin về tập tạ được bổ sung vào bảng câu hỏi sau đó.

Họ cũng ghi lại số tầng cầu thang leo lên mỗi ngày.

Trong suốt quá trình nghiên cứu, các trường hợp ung thư do người tham gia tự báo cáo đã được xác minh qua hồ sơ y tế, và mọi ca tử vong – tổng cộng 3.791 ca vào cuối nghiên cứu – đều được xác nhận.

Tổng cộng, 6.358 trường hợp ung thư hệ tiêu hóa đã được chẩn đoán.

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng trong nhóm người khỏe mạnh từ 40 đến 75 tuổi này, mức độ hoạt động thể chất trong thời gian rảnh càng cao thì nguy cơ mắc và tử vong do ung thư hệ tiêu hóa càng thấp.

Đặc biệt, việc duy trì khoảng 17 MET-giờ hoạt động thể chất mỗi tuần – tương đương năm giờ đi bộ nhanh hoặc hai giờ chạy bộ mỗi tuần – trong suốt 30 năm được chứng minh là mang lại lợi ích lớn nhất, giúp giảm 17% nguy cơ mắc ung thư hệ tiêu hóa.

MET là viết tắt của “metabolic equivalent of task” – đơn vị khoa học đo lường năng lượng tiêu hao trong quá trình hoạt động.

Tuy nhiên, điều thú vị là việc duy trì hơn 17 MET-giờ mỗi tuần không mang lại thêm lợi ích đáng kể.

Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng hiệu quả bảo vệ không chỉ đến từ việc giảm cân.

“Hoạt động thể chất có thể mang lại tác dụng chống ung thư toàn thân, chẳng hạn như cải thiện độ nhạy insulin, giảm viêm và tăng cường chức năng miễn dịch,” tiến sĩ Zhang giải thích.

Ông bổ sung rằng tập thể dục cũng có thể hỗ trợ tiêu hóa, giúp giảm thời gian các độc tố tiềm ẩn tiếp xúc với thành ruột, từ đó giảm nguy cơ nhiễm độc.

“Hơn nữa, duy trì mức hoạt động thể chất phù hợp và ổn định trong thời gian dài có thể đặc biệt hữu ích trong việc phòng ngừa ung thư, vốn thường mất nhiều năm để hình thành.”