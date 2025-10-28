Những triệu chứng sớm nhất của ung thư gan - biết rõ sẽ "cứu mạng"

Đáp án đúng: C. Xuất huyết tiêu hóa (nôn ra máu hoặc đi cầu phân đen).
Giải thích: Xuất huyết tiêu hóa (như nôn ra máu hoặc đi cầu phân đen) thường là dấu hiệu của bệnh ung thư gan đã tiến triển hoặc các biến chứng nặng như tăng áp lực tĩnh mạch cửa, không phải là triệu chứng điển hình ở giai đoạn sớm.
Đáp án đúng: B. Vùng thượng vị và hạ sườn phải.
Giải thích: Gan là cơ quan lớn nằm ở phần trên bên phải của bụng. Ở giai đoạn đầu, khối u có thể gây kích ứng và viêm gan, làm xuất hiện cảm giác đau âm ỉ hoặc sưng nhẹ ở vùng thượng vị và hạ sườn phải.
Câu hỏi 3
Hiện tượng vàng da, vàng mắt (Jaundice) trong ung thư gan giai đoạn đầu xảy ra do nguyên nhân chủ yếu nào?
Đáp án đúng: A. Sự tích tụ của Bilirubin trong máu do chức năng gan suy giảm.
Giải thích: Khi chức năng gan bị tổn thương bởi tế bào ung thư, quá trình xử lý Bilirubin (một chất có màu vàng) sẽ bị gián đoạn, khiến nồng độ chất này tăng cao trong máu và gây ra biểu hiện vàng da, vàng mắt.
Câu hỏi 4
Khi chức năng chuyển hóa của gan bị suy giảm do ung thư giai đoạn đầu, triệu chứng nào sau đây có thể xuất hiện trên da mặt?
Đáp án đúng: C. Da mặt sạm đen (Melanosis).
Giải thích: Trong một số trường hợp ung thư gan, sự suy giảm chức năng chuyển hóa melanin của gan có thể dẫn đến triệu chứng da mặt sạm đen (melanosis) ở giai đoạn đầu.
Câu hỏi 5