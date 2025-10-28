Những triệu chứng sớm nhất của ung thư gan - biết rõ sẽ "cứu mạng"

Câu hỏi 1 Triệu chứng nào sau đây không phải là dấu hiệu thường gặp của ung thư gan giai đoạn đầu? A Mệt mỏi kéo dài, chán ăn. Sai B Sụt cân không rõ nguyên nhân (giảm 5% trọng lượng cơ thể trong 1-3 tháng). Sai C Xuất huyết tiêu hóa (nôn ra máu hoặc đi cầu phân đen). Đúng Đáp án

Đáp án đúng: C. Xuất huyết tiêu hóa (nôn ra máu hoặc đi cầu phân đen). Giải thích: Xuất huyết tiêu hóa (như nôn ra máu hoặc đi cầu phân đen) thường là dấu hiệu của bệnh ung thư gan đã tiến triển hoặc các biến chứng nặng như tăng áp lực tĩnh mạch cửa, không phải là triệu chứng điển hình ở giai đoạn sớm.

Câu hỏi 2 Triệu chứng đau bụng do ung thư gan giai đoạn đầu thường xuất hiện ở vị trí nào? A Vùng hạ sườn trái và quanh rốn. Sai B Vùng thượng vị và hạ sườn phải. Đúng C Vùng thắt lưng dưới và hố chậu. Sai Đáp án

Đáp án đúng: B. Vùng thượng vị và hạ sườn phải. Giải thích: Gan là cơ quan lớn nằm ở phần trên bên phải của bụng. Ở giai đoạn đầu, khối u có thể gây kích ứng và viêm gan, làm xuất hiện cảm giác đau âm ỉ hoặc sưng nhẹ ở vùng thượng vị và hạ sườn phải.

Câu hỏi 3 Hiện tượng vàng da, vàng mắt (Jaundice) trong ung thư gan giai đoạn đầu xảy ra do nguyên nhân chủ yếu nào? A Sự tích tụ của Bilirubin trong máu do chức năng gan suy giảm. Đúng B Sự phá hủy hồng cầu quá mức do lá lách hoạt động mạnh. Sai C Cơ thể thiếu hụt vitamin K trầm trọng. Sai Đáp án

Đáp án đúng: A. Sự tích tụ của Bilirubin trong máu do chức năng gan suy giảm. Giải thích: Khi chức năng gan bị tổn thương bởi tế bào ung thư, quá trình xử lý Bilirubin (một chất có màu vàng) sẽ bị gián đoạn, khiến nồng độ chất này tăng cao trong máu và gây ra biểu hiện vàng da, vàng mắt.

Câu hỏi 4 Khi chức năng chuyển hóa của gan bị suy giảm do ung thư giai đoạn đầu, triệu chứng nào sau đây có thể xuất hiện trên da mặt? A Da mặt đỏ bừng bất thường. Sai B Da mặt xuất hiện nhiều nốt phát ban đỏ. Sai C Da mặt sạm đen. Đúng Đáp án

Đáp án đúng: C. Da mặt sạm đen (Melanosis). Giải thích: Trong một số trường hợp ung thư gan, sự suy giảm chức năng chuyển hóa melanin của gan có thể dẫn đến triệu chứng da mặt sạm đen (melanosis) ở giai đoạn đầu.

Câu hỏi 5 Ngoài chán ăn, rối loạn tiêu hóa ở bệnh nhân ung thư gan giai đoạn đầu còn biểu hiện qua triệu chứng nào sau đây? A Cảm giác nhanh no và đầy hơi sau khi ăn. Đúng B Táo bón nặng kéo dài. Sai C Tiêu chảy cấp tính. Sai Đáp án