HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Những triệu chứng sớm nhất của ung thư gan - biết rõ sẽ "cứu mạng"

Trà My |

Ung thư gan giai đoạn đầu thường có tiên lượng điều trị khá tốt và khả năng phục hồi sức khỏe tương đối cao. Tuy nhiên, các dấu hiệu nhận biết trong giai đoạn này thường mờ nhạt và tiến triển âm thầm, dễ bị nhầm lẫn với bệnh lý khác. Điều này khiến nhiều người bệnh bỏ lỡ “thời điểm vàng” cho việc điều trị. Nắm chắc được các triệu chứng sớm của ung thư gan có thể giúp mọi người phát hiện bệnh kịp thời và có cơ hội điều trị tốt nhất.

Câu hỏi 1

Triệu chứng nào sau đây không phải là dấu hiệu thường gặp của ung thư gan giai đoạn đầu?

Đáp án đúng: C. Xuất huyết tiêu hóa (nôn ra máu hoặc đi cầu phân đen).

Giải thích: Xuất huyết tiêu hóa (như nôn ra máu hoặc đi cầu phân đen) thường là dấu hiệu của bệnh ung thư gan đã tiến triển hoặc các biến chứng nặng như tăng áp lực tĩnh mạch cửa, không phải là triệu chứng điển hình ở giai đoạn sớm.

Câu hỏi 2

Triệu chứng đau bụng do ung thư gan giai đoạn đầu thường xuất hiện ở vị trí nào?

Đáp án đúng: B. Vùng thượng vị và hạ sườn phải.

Giải thích: Gan là cơ quan lớn nằm ở phần trên bên phải của bụng. Ở giai đoạn đầu, khối u có thể gây kích ứng và viêm gan, làm xuất hiện cảm giác đau âm ỉ hoặc sưng nhẹ ở vùng thượng vị và hạ sườn phải.

Câu hỏi 3

Hiện tượng vàng da, vàng mắt (Jaundice) trong ung thư gan giai đoạn đầu xảy ra do nguyên nhân chủ yếu nào?

Đáp án đúng: A. Sự tích tụ của Bilirubin trong máu do chức năng gan suy giảm.

Giải thích: Khi chức năng gan bị tổn thương bởi tế bào ung thư, quá trình xử lý Bilirubin (một chất có màu vàng) sẽ bị gián đoạn, khiến nồng độ chất này tăng cao trong máu và gây ra biểu hiện vàng da, vàng mắt.

Câu hỏi 4

Khi chức năng chuyển hóa của gan bị suy giảm do ung thư giai đoạn đầu, triệu chứng nào sau đây có thể xuất hiện trên da mặt?

Đáp án đúng: C. Da mặt sạm đen (Melanosis).

Giải thích: Trong một số trường hợp ung thư gan, sự suy giảm chức năng chuyển hóa melanin của gan có thể dẫn đến triệu chứng da mặt sạm đen (melanosis) ở giai đoạn đầu.

Câu hỏi 5

Ngoài chán ăn, rối loạn tiêu hóa ở bệnh nhân ung thư gan giai đoạn đầu còn biểu hiện qua triệu chứng nào sau đây?

Đáp án đúng: A. Cảm giác nhanh no và đầy hơi sau khi ăn.

Giải thích: Khi gan bị ảnh hưởng, quá trình tiêu hóa và chuyển hóa dinh dưỡng có thể bị gián đoạn, dẫn đến các biểu hiện rối loạn tiêu hóa như chán ăn, buồn nôn, và cảm giác no sớm hoặc đầy hơi sau bữa ăn.

Sáng dậy nhận thấy 5 dấu hiệu này, chỉ sợ gan của bạn đã "xơ xác" như tổ ong!
Tags

Ung thư gan

triệu chứng ung thư gan

quiz

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại