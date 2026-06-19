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Phát hiện máy bay trinh sát quân sự Mỹ trên Biển Đen

Hoàng Vân
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Một máy bay trinh sát chiến lược Bombardier ARTEMIS II của Không quân Mỹ đã được phát hiện trong không phận Biển Đen vào ngày hôm nay (19/6).

- Ảnh 1.

Máy bay trinh sát chiến lược Bombardier ARTEMIS II của Mỹ.

Thông tin này được cung cấp bởi kênh giám sát chuyên biệt trên Telegram "Monitoring.ru UAVs", chuyên theo dõi chuyển động của máy bay quân sự trong thời gian thực.

Theo dữ liệu giám sát khách quan, máy bay quân sự này của Mỹ đang thực hiện các cuộc tuần tra theo lịch trình trên vùng biển trung lập của lưu vực Biển Đen.

Các chuyên gia lưu ý, đường bay và độ cao của máy bay được lựa chọn để tối đa hóa phạm vi bao phủ các khu vực ven biển và tiền tuyến.

Chiến đấu cơ Bombardier ARTEMIS II được Bộ Chỉ huy Mỹ tích cực sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát điện tử ở độ cao lớn.

Việc một máy bay trinh sát công nghệ cao của Mỹ xuất hiện gần biên giới phía Nam của Nga diễn ra trong bối cảnh hoạt động máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đang tiếp diễn trong khu vực.

Các nhà phân tích quân sự nhận định, thông tin tình báo thu được trong các chuyến bay như vậy có thể nhanh chóng được chuyển đến lực lượng Ukraine để lập kế hoạch cho các cuộc tấn công phối hợp tiếp theo nhằm vào các mục tiêu của Nga.

Theo Avia-pro
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Tags

Mỹ

Biển Đen

máy bay trinh sát quân sự

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