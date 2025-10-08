Phát hiện lò mổ gia súc có 89 con heo chứa chất tạo nạc bị cấm

Ngày 7-10, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Đồng Nai, Công an phường Trảng Dài kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc tại phường Trảng Dài, do ông NHP (40 tuổi, ngụ phường Trảng Dài) làm chủ.

Tiến hành test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 89 con heo đang nuôi nhốt dương tính với chất cấm trong chăn nuôi

Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện cơ sở đang nuôi nhốt 89 con heo, 22 con bò. Tiến hành test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 89 con heo đang nuôi nhốt dương tính với chất cấm trong chăn nuôi (chất tạo nạc Sabutamol) nên lập biên bản để xử lý theo quy định.

Hiện lực lượng phối hợp đang tiếp tục làm việc với ông NHP để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tình trạng giết mổ heo lậu, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần bị báo chí đưa tin. Theo báo Pháp Luật TP. HCM, những miếng thịt heo có nguồn gốc từ các lò mổ “4 không” mà phóng viên tiếp cận được trích mẫu gửi đến đến Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP.HCM (thuộc Sở KH&CN TP.HCM). Khi kết quả được trả về, đã có mẫu thịt nghi dương tính với chất tạo nạc salbutamol.

Trong những năm qua, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần kiểm tra, phát hiện nhiều trường hợp heo nhiễm chất cấm tạo nạc salbutamol, như vụ phát hiện thêm ba trại heo sử dụng chất cấm salbutamol với số lượng trên 1.350 con heo thịt; phát hiện lô heo 130 con dương tính với chất cấm salbutamol vào năm 2022. Tuy nhiên, đến nay tình trạng sử dụng chất cấm salbutamol vẫn còn là nỗi lo của nhiều người tiêu dùng.

Nguy hại cho sức khỏe người ăn thịt heo tồn dư salbutamol

Salbutamol (còn gọi là chất tạo nạc) là chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist quy định tại điều 1, thông tư 57 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi.

Salbutamol là hoạt chất được sử dụng làm thuốc để điều trị bệnh hen suyễn và một số bệnh về đường hô hấp khác với liều lượng rất nhỏ, được kiểm soát chặt chẽ của thầy thuốc.

Tuy nhiên khi sử dụng trái phép trong chăn nuôi, với liều lượng cao hơn gấp 5-10 lần so với quy định sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Đặc biệt, chất này được hấp thu dễ dàng qua đường tiêu hóa nên tồn dư trong thực phẩm bao nhiêu thì người sử dụng sẽ hấp thụ bấy nhiêu.

Sau một thời gian tích lũy trong cơ thể, người tiêu dùng sẽ bị nhiễm độc gây nhức đầu, run tay chân, buồn nôn, nhịp tim nhanh, làm tăng hoặc hạ huyết áp, rối loạn tiêu hóa… trường hợp nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Cách phân biệt thịt heo có chứa Salbutamol và thịt heo sạch

Theo các chuyên gia nông nghiệp, lợn nếu được nuôi bằng hóa chất tạo nạc thì da sẽ mỏng hẳn, khi lợn còn sống da có độ căng bất thường, có cảm giác như bị ứ nước bên trong. Khi chọn thịt cần tránh loại mà lớp mỡ dưới da mỏng, lỏng lẻo, dày chưa đến 1cm (trong khi lớp mỡ của lợn nuôi bình thường dày từ 1,5 – 2cm).

Khi thái thịt nếu miếng thịt mềm, không đứng vững được thì có khả năng là loại bị sử dụng chất tạo nạc.

Khi mua thịt cần để ý chỗ liên kết giữa phần nạc và phần mỡ, nếu thấy tách rời rõ rệt, đồng thời có dịch vàng rỉ ra thì chắc chắn đó là thịt nuôi bằng chất tạo nạc.

Thịt lợn nuôi bằng chất tạo nạc thường có màu đỏ bất thường và sáng, bóng hơn bình thường, tuy nhiên lại dễ bị biến thành màu đỏ sậm ngả sang đen, khi ăn thường có cảm giác khô, không có vị béo của thịt.

Bên cạnh các loại thịt lợn có thể được nuôi bằng chất tạo nạc, thịt lợn trên thị trường hiện nay vẫn có nhiều loại được tạo bằng các giống lợn cao nạc hoặc giống siêu nạc và có giá trị dinh dưỡng cao. Mặc dù thường rất khó để phân biệt đâu là thịt lợn từ giống siêu nạc với thịt lợn được nuôi bằng chất tạo nạc.

Tuy nhiên, khi mua người tiêu dùng quan sát để chọn thịt có màng ngoài khô, màu sắc đỏ tươi hoặc đỏ sẫm, óng ả, vết cắt có màu sắc bình thường, sáng, khô. Tránh thịt có màu hơi xanh nhạt hoặc hơi thâm, thậm chí đen, không bóng, màng ngoài nhớt.

Thịt tươi, ngon phải có lớp mỡ có màu sáng bóng, phần nạc có độ rắn chắc, đàn hồi cao, lấy ngón tay ấn vào thịt, không để lại vết lõm khi bỏ ngón tay ra và không bị dính. Thịt tươi và sạch cần phải không có mùi lạ, mùi ôi thiu hay mùi thuốc kháng sinh.

Có một cách phân biệt nữa là sau khi mua thịt về, có thể thái miếng thịt ra từng đoạn dày bằng 2-3 ngón tay, nếu thấy thịt mềm, không đứng thẳng được trên bàn, khi dùng tay ấn vào miếng thịt và lấy ra thì miếng thịt không trở về hình dạng ban đầu chứng tỏ thịt heo này có độ đàn hồi kém.

Ngoài ra, những con heo dùng chất tạo nạc khi giết thịt thì thịt thường có màu đỏ sậm ngả sang đen, thịt mất đi tính hấp dẫn vốn có. Trên bề mặt da, đặc biệt ở các vị trí khớp, khuỷu… có những quầng chấm đỏ lan rộng, pha lẫn sậm đen là biểu hiện của vật nuôi bị hóa chất làm vỡ các mao mạch, khiến mạch máu vỡ ở phía dưới da, hệ quả của việc khi bị stress trước lúc giết mổ.