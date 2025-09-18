Triệt phá cơ sở sản xuất hàng nghìn lít giấm giả bằng axit và nước giếng: Tác hại khủng khiếp với sức khỏe

Ngày 12/9 vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý một vụ sản xuất giấm giả với quy mô lớn, mỗi ngày tung ra thị trường Đà Nẵng và các địa phương lân cận hơn 1.000 lít giấm giả, Báo Điện tử Chính Phủ đưa tin.

Vợ chồng Kiều Văn Thanh (sinh năm 1980) và Bùi Song Hậu (sinh năm 1983, vợ Thanh) là chủ cơ sở sản xuất giấm ăn (tại tổ 45 phường An Khê, TP. Đà Nẵng), mỗi ngày tung ra thị trường hơn 1.000 lít giấm thành phẩm. Thay vì sản xuất giấm gạo lứt bằng phương pháp lên men tự nhiên, các đối tượng đã sử dụng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước giếng khoan (tỷ lệ 2l axit/100l nước) để tạo ra giấm giả.

Vợ chồng Kiều Văn Thanh và Bùi Song Hậu cùng các tang vật bị thu giữ. (Ảnh: Báo Điện tử Chính Phủ)

Để đấu tranh, bóc gỡ đường dây sản xuất và buôn bán giấm giả tinh vi này, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phân công các tổ trinh sát theo dõi, nắm mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thông qua việc xác lập chuyên án để đấu tranh.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố, ngày 12/9, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kiều Văn Thanh và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Song Hậu về tội "Sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm"; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây, xử lý triệt để các đối tượng liên quan.

Quá trình khám xét xưởng sản xuất, Phòng Cảnh sát kinh tế thu giữ hơn 2.000 chai giấm giả thành phẩm (tương đương hơn 2.000l lít giấm giả), cùng 20 can axit axetic nguyên chất (tương đương khoảng 600l axit).

Nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, số nguyên liệu này có thể được sử dụng để sản xuất khoảng 30.000l giấm giả đưa ra thị trường, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho người tiêu dùng.

Quá trình khám xét, Phòng Cảnh sát kinh tế thu giữ hơn 2.000 chai giấm giả thành phẩm. (Ảnh: Báo Điện tử Chính Phủ)

Tác hại khủng khiếp của giấm giả

Trao đổi với Báo Tuổi trẻ, PGS.TS. Đặng Minh Nhật - trưởng khoa hóa Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng - cho biết axit axetic công nghiệp được sản xuất chủ yếu bằng quá trình tổng hợp hóa học, trong đó phổ biến nhất là phản ứng giữa rượu methanol và carbon monoxide.

Do đặc điểm nguyên liệu dùng trong phản ứng này có thể chứa kim loại nặng cũng như axit axetic tạo thành có tính ăn mòn cao, ở điều kiện áp suất cao và nhiệt độ cao của phản ứng axit axetic làm giải phóng kim loại nặng có trong thép của thiết bị, đường ống, do đó sản phẩm thô có khả năng chứa nhiều kim loại nặng.

Từ axit axetic thô có thể tinh chế để thu được axit axetic thực phẩm, được dùng làm phụ gia thực phẩm để điều chỉnh vị chua với mã số INS 260 hoặc E260 hoặc tinh chế với độ tinh khiết cao hơn để dùng trong dược phẩm.

Còn axit axetic kỹ thuật, được dùng làm dung môi hoặc nguyên liệu trong sản xuất công nghiệp, nếu không đáp ứng tiêu chuẩn của phụ gia thực phẩm thì không được sử dụng trong sản xuất thực phẩm trong đó có giấm ăn.

Để dùng cho thực phẩm, axit axetic tổng hợp phải đáp ứng quy chuẩn về phụ gia thực phẩm - chất điều chỉnh độ axit, trong đó có quy định về giới hạn hàm lượng chì.

Do đó, việc sử dụng giấm ăn công nghiệp (chưa có chứng nhận đạt chuẩn thực phẩm), cùng với nước giếng (chưa được xử lý để đạt chuẩn nước sử dụng trong chế biến thực phẩm theo quy chuẩn về chất lượng nước ăn uống) tiềm ẩn nguy cơ nhiễm kim loại nặng, có thể gây mất an toàn cho sức khỏe người, PGS Nhật cho biết.

Ngoài ra, theo cơ quan chức năng, việc dùng axit pha chế làm giấm giả làm tăng nguy cơ gây hại trên dạ dày, khiến dạ dày bị "bào mòn", gây ngộ độc thần kinh, ung thư, thậm chí là chết người nếu pha axit axetic vượt quá ngưỡng cho phép.