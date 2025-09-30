Đầu bếp nói thẳng: Cá có 6 dấu hiệu này, đừng dại mà mua về!

Nếu bạn đang đọc bài viết này, rất có thể bạn từng có lúc nhìn chằm chằm vào một miếng cá và tự hỏi: “Liệu miếng cá này còn ăn được không?”

Dù bạn đang ở chợ hay trong bếp, việc nhận biết dấu hiệu cá ươn có thể giúp bạn tránh khỏi những nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe. Hai chuyên gia đã chia sẻ với chuyên trang ẩm thực Eating Well về dấu hiệu cá tươi cũng như cách nhận biết cá ươn để bạn có thể đi chợ một cách thông minh, an toàn.

Làm thế nào để chọn cá tươi ngon là thắc mắc của nhiều người. (Ảnh minh họa)

Cá tươi trông như thế nào?

Nói chung, cá có thể bảo quản được từ hai ngày đến vài tháng. Dĩ nhiên, đó là một khoảng thời gian khá rộng và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố — chẳng hạn như cá đó là cá tươi, cá đông lạnh hay đã được nấu chín.

Để bắt đầu một cách đúng đắn, bạn nên chọn loại cá tươi nhất có thể, và việc sử dụng tất cả các giác quan của bạn sẽ rất hữu ích.

“Là cá thì tất nhiên sẽ có mùi ở mức độ nào đó, dù là phi lê hay nguyên con,” Lyf Gildersleeve, chủ sở hữu nhà hàng Flying Fish Market and Restaurant (Mỹ), cho biết. Lyf và nói thêm rằng cá nên có mùi tươi mới, mùi biển, thịt sáng bóng, mắt trong và đường máu (bloodline) màu hổ phách (đường máu là một dải chạy dọc giữa miếng phi lê, rất hữu ích để nhận biết cá còn tươi hay đã hỏng).

Đối với cá đóng gói sẵn, hãy đọc kỹ ngày bán (sell-by date) và loại bỏ bất kỳ loại cá nào đã để trong tủ lạnh quá hai ngày, hoặc đã đông lạnh từ 6 đến 9 tháng. Bạn cũng không nên mua cá đã nấu chín mà để trong tủ lạnh quá 3 ngày hoặc đã đông lạnh hơn 3 tháng.

Cá nên có mùi tươi mới, mùi biển, thịt sáng bóng. (Ảnh minh họa)

Cách nhận biết cá ươn

Giờ bạn đã biết cá tươi nên có hình thức và mùi như thế nào, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc nhận biết cá ươn.

“Nếu cá có mùi tanh nồng và thối rữa (khiến bạn không muốn ăn chút nào!), hãy tin vào mũi của mình. Kết cấu của nó cũng có thể trở nên nhớt, không còn săn chắc mà mềm nhũn hơn, và thậm chí có thể chuyển sang màu xám. Cá sáng bóng thì được, nhưng cá nhớt thì không,” Kiki Aranita, đầu bếp kiêm chủ sở hữu nhà hàng Poi Dog (Mỹ) cho biết.

Tóm lại, theo chuyên gia, dưới đây là 6 dấu hiệu rõ ràng nhất để nhận biết cá ươn, tuyệt đối không nên mua về:

- Mùi chua hoặc mùi khai như amoniac

- Mắt đục hoặc có màu trắng sữa

- Đường máu hoặc mang có màu nâu

- Vết bầm tím trên thịt cá

- Có chất nhầy hoặc màng nhớt

- Thịt cá chuyển sang màu xám

Những điều bạn nên làm với cá ươn

Nếu bạn xác định mình đang cầm phải một con cá ươn, hãy rửa tay và vứt nó đi - rồi rửa lại lần nữa. Cá có thể chứa vi khuẩn, ký sinh trùng và vi-rút gây bệnh nghiêm trọng, vì vậy hãy luôn xử lý cá thật cẩn thận để tránh lây nhiễm chéo. Rửa sạch tất cả các bề mặt và dụng cụ đã tiếp xúc với cá ươn bằng nước xà phòng nóng. Cho tất cả vào máy rửa chén ở chế độ khử trùng sẽ là lựa chọn tốt nhất để tiêu diệt tất cả vi khuẩn.