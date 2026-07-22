Phát hiện khối bê tông nặng gần 200.000 tấn được đưa ra biển rồi đánh chìm cách bờ 350 km, công trình dầu khí khổng lồ dần lộ diện

Canada đã sử dụng 81.500 tấn nước dằn để đưa một kết cấu bê tông nặng khoảng 200.000 tấn nổi trên biển, sau đó đánh chìm có kiểm soát ngoài khơi nhằm lắp đặt giàn khoan dầu West White Rose.

Một trong những chiến dịch xây dựng ngoài khơi lớn nhất của Canada đã chứng minh cách các kỹ sư sử dụng nước dằn để vận chuyển một kết cấu bê tông khổng lồ từ bờ ra biển rồi hạ chính xác xuống đáy đại dương.

Công trình là móng bê tông trọng lực (Concrete Gravity Structure - CGS) của dự án dầu khí West White Rose, do Cenovus Energy phát triển ngoài khơi tỉnh Newfoundland và Labrador, cách bờ khoảng 350 km.

Thay vì kéo nguyên một giàn khoan hoàn chỉnh ra hiện trường, dự án vận chuyển riêng phần móng trước, sau đó mới lắp phần thượng tầng nặng 23.000 tấn. Toàn bộ quá trình diễn ra từ tháng 5 đến tháng 7/2025 và được xem là một điển hình về kỹ thuật thi công công trình ngoài khơi.

CGS được thiết kế để nằm cố định dưới đáy biển nhờ chính trọng lượng của mình. Tuy nhiên, trong giai đoạn đưa ra biển, kết cấu này lại có đủ lực nổi để nổi lên khi ụ tàu được bơm ngập nước.

Để giữ công trình ổn định, các kỹ sư bơm khoảng 81.500 tấn nước biển vào các khoang rỗng bên trong, giúp tăng trọng lượng và triệt tiêu lực nổi. Theo Cenovus, nếu không có lượng nước dằn này, phần móng sẽ dao động và nổi lên như một chiếc phao.

Nguyên lý hoạt động tương tự tàu ngầm, đó là tăng lượng nước để giảm sức nổi, sau đó bơm nước ra để công trình nổi trở lại. Toàn bộ quá trình được điều khiển bằng 54 máy bơm, liên tục cân bằng lượng nước giữa các khoang nhằm kiểm soát tư thế và độ ổn định của kết cấu.

Đến tháng 5/2025, khi điều kiện thời tiết và thủy triều thuận lợi, các kỹ sư bắt đầu bơm nước ra khỏi các khoang, giúp CGS nổi lên khỏi đáy ụ.

Các tàu kéo sau đó đưa công trình rời cảng Argentia đến vịnh Placentia, nơi tiếp tục điều chỉnh lượng nước dằn để đạt mớn nước khoảng 65 m, phù hợp cho hành trình ngoài khơi.

Từ đây, CGS được kéo tới mỏ dầu White Rose trong bồn trũng Jeanne d'Arc, nơi có độ sâu khoảng 120 m. Khi đến vị trí lắp đặt, các kỹ sư tiếp tục bơm nước vào các khoang để kết cấu chìm dần và đặt chính xác xuống đáy biển. Theo Cenovus, phần móng đã được lắp đặt thành công vào tháng 6/2025.

Trong khi đó, phần thượng tầng của giàn khoan được chế tạo tại Ingleside (bang Texas, Mỹ). Kết cấu nặng 23.000 tấn này bao gồm hệ thống khoan, khu vận hành, tháp đốt khí và khu sinh hoạt có sức chứa 144 người.

Giàn khoan dầu West White Rose.

Ngày 3/6/2025, mô-đun được vận chuyển bằng tàu siêu trường siêu trọng từ Texas đến Newfoundland và Labrador, với quãng đường khoảng 5.500 km.

Đến 14/7/2025, tàu Pioneering Spirit của Allseas chuyển mô-đun từ tàu vận tải sang tàu lắp đặt ngay trên vùng biển kín gió. Theo Cenovus, đây là lần đầu tiên hoạt động chuyển tải kiểu này được thực hiện giữa hai tàu trong khu vực, thay vì tại cầu cảng như thông lệ.

Hai ngày sau, Pioneering Spirit đưa phần thượng tầng tới mỏ White Rose và lắp đặt lên phần móng đã được cố định dưới đáy biển. Theo Allseas, đây cũng là lần đầu tiên con tàu thực hiện việc lắp đặt một mô-đun thượng tầng lên kết cấu trọng lực bằng bê tông ngoài khơi.

Thông thường, các giàn khoan cố định được lắp ráp hoàn chỉnh trên bờ rồi kéo nguyên khối đến vị trí khai thác. Tuy nhiên, tại West White Rose, việc tách riêng phần móng và phần thượng tầng giúp tối ưu quá trình vận chuyển, kiểm soát sức nổi và công tác nâng hạ của từng cấu kiện.

Sau khi hoàn thiện, giàn khoan được kết nối với SeaRose - tàu nổi đảm nhiệm việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và xuất dầu của mỏ White Rose, giúp dự án tận dụng hạ tầng sẵn có thay vì phải đầu tư thêm một đơn vị xử lý nổi mới.

Dự án bước vào giai đoạn khoan trong năm 2026. Theo cập nhật của Cenovus ngày 6/5/2026, công tác xây dựng đã hoàn tất, các thử nghiệm vận hành kết thúc và hoạt động khoan đã được triển khai.

Thời điểm khai thác dầu thương mại được điều chỉnh từ quý II sang quý III/2026, song đến thời điểm cập nhật, doanh nghiệp vẫn chưa xác nhận đã khai thác lô dầu đầu tiên.