Có những tư thế ngủ thoải mái, thậm chí là tưởng tốt cho sức khỏe nhưng thực chất lại tiếp tay cho những "kẻ phá hoại" hệ tim mạch. Bạn có đang mắc phải cái nào không?

Nhiều người tin rằng chỉ cần ngủ đủ giấc là trái tim được nghỉ ngơi trọn vẹn. Thực tế, tư thế nằm suốt nhiều giờ liền tác động trực tiếp tới đường thở, dòng máu hồi lưu và áp lực thành mạch. Khi tư thế ngủ tạo sức ép cơ học hoặc làm huyết áp dao động bất lợi, tim và mạch máu phải gồng mình thích nghi liên tục thay vì được thả lỏng.

Đáng chú ý, một phân tích dữ liệu trên 11.369 người trưởng thành công bố trên JAMA Cardiology (qua Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ - AHA) cho thấy những người có tình trạng huyết áp cao khi nằm ngửa đối mặt nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ, suy tim và tử vong sớm cao hơn so với người không gặp tình trạng này. Khi nằm thẳng lưng, lượng máu dồn về vùng trung tâm tăng lên, khiến một số người bị vọt huyết áp lúc nằm mà ban ngày ngồi đo lại bình thường.

1. Nằm sấp úp mặt xuống gối

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Nằm sấp ép lồng ngực và bụng xuống mặt nệm, làm hạn chế biên độ mở rộng của phổi khi hít thở. Khi lượng oxy đưa vào cơ thể giảm sút, tim phải bơm máu vất vả hơn để duy trì oxy cho các cơ quan.

Tư thế này còn buộc cổ xoay vặn sang một bên trong nhiều giờ, làm căng cơ cổ vai gáy và gây khó khăn cho lưu thông máu êm ái ở vùng cổ. Trong giấc ngủ, nếu đường thở kém thông thoáng, cơ thể dễ bị gián đoạn hô hấp nhẹ và tăng áp lực lên hệ tuần hoàn.

2. Co quắp người như tư thế bào thai quá chặt

Nhiều người có thói quen cuộn tròn, kéo sát đầu gối lên ngực để giữ ấm hoặc tạo cảm giác an toàn. Tuy nhiên, khi gập người quá sâu, cơ hoành bị đẩy lên trên, không gian cho lồng ngực giãn nở bị thu hẹp và các mạch máu lớn ở vùng bụng, háng dễ bị gập góc, cản trở dòng máu trở về tim.

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Về mặt sinh lý hô hấp, tư thế gập sát gối và cằm vào ngực làm giảm dung tích phổi và tăng sức cản đường thở. Duy trì tư thế co chặt suốt nhiều giờ dễ khiến người ngủ mệt mỏi, tê bì chân tay hoặc hụt hơi nhẹ khi thức dậy.

3. Gác tay lên trán hoặc kê gối quá cao khi ngủ

Thói quen vắt tay lên đầu, gác lên trán hoặc kê gối cao khiến cổ và vai bị đẩy lệch khỏi trục tự nhiên của cột sống. Kê gối quá cao làm gập cổ mạnh, dễ thu hẹp đường thở trên và thúc đẩy tình trạng ngáy hoặc ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn.

Trong y khoa giấc ngủ, các đợt giảm oxy ngắt quãng do tắc nghẽn đường thở kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, làm nhịp tim và huyết áp tăng vọt vào ban đêm, gây hại cho thành mạch theo thời gian. Một nghiên cứu đăng tải trên JAMA Neurology liên quan tới bóc tách động mạch đốt sống cũng từng lưu ý yếu tố gập ưỡn cổ quá mức liên quan tới gối cao, dù các chuyên gia nhấn mạnh cần đánh giá thêm trên từng cá nhân.

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4. Nằm nghiêng một bên cố định quá lâu

Nằm nghiêng vốn phổ biến nhưng nếu chỉ giữ nguyên một bên suốt đêm mà không đổi tư thế, sức nặng cơ thể sẽ dồn liên tục lên một nửa khung xương và mô mềm. Ở một số người có bệnh lý tim mạch hoặc suy tim, nằm nghiêng sang bên trái có thể khiến họ cảm nhận rõ hơn nhịp đập hoặc cảm giác nặng ngực do thay đổi vị trí tương đối của tim.

Ngoài ra, tì đè một bên kéo dài làm giảm sự lưu thông máu thoải mái tại các vùng tiếp xúc trực tiếp với nệm. Việc xoay trở nhẹ nhàng, hợp lý trong đêm giúp phân tán áp lực cơ học và giữ tuần hoàn ổn định hơn.

Tư thế ngủ nào tốt nhất cho tim và mạch máu?

Theo khuyến nghị của nhiều chuyên gia tim mạch, nằm nghiêng thoải mái là tư thế tối ưu giúp giữ đường thở thông thoáng, hạn chế ngáy và giảm gánh nặng tuần hoàn suốt đêm. Đặc biệt với người có bệnh lý tim mạch hoặc suy tim, nằm nghiêng sang bên phải thường được ưu tiên hơn để tránh cảm giác tức ngực, hồi hộp do tim bị đè ép bởi trọng lực.

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Để duy trì tư thế ngủ có lợi nhất cho tim và mạch máu, bạn có thể điều chỉnh theo 4 lưu ý sau:

- Nằm nghiêng với góc gập hông vừa phải: Giữ lưng thẳng tự nhiên, đầu gối hơi chùng nhẹ thay vì cuộn tròn sát ngực để lồng ngực và cơ hoành có đủ không gian giãn nở.

- Kẹp thêm gối mỏng giữa hai đầu gối khi nằm nghiêng: Cách này giúp cố định khung chậu, giữ cột sống thẳng hàng và ngăn cơ thể xoay sấp vô thức khi ngủ sâu, đồng thời vẫn có thể xoay trở nhẹ nhàng giữa hai bên để tránh tì đè một phía quá lâu.

- Căn chỉnh gối đầu ngang tầm vai và buông lỏng hai tay: Chọn gối cao vừa đủ để đầu và cổ thẳng trục với cột sống, đặt hai tay thả lỏng dọc thân hoặc trên bụng thay vì vắt ngang trán.

- Kê gối dưới khoeo chân nếu quen nằm ngửa: Trường hợp không ngáy, không bị ngưng thở khi ngủ và huyết áp bình thường, bạn vẫn có thể nằm ngửa nhưng nên đặt một chiếc gối nhỏ dưới đầu gối để giảm áp lực thắt lưng và hỗ trợ máu hồi lưu về tim êm ái hơn.

Ngoài tư thế nằm và cách kê gối, việc duy trì giờ đi ngủ cố định mỗi tối cũng rất quan trọng để đồng hồ sinh học ổn định, giúp nhịp tim và huyết áp được nghỉ ngơi trọn vẹn ban đêm.

Nguồn và ảnh: AB, SFD