Nhiều người vẫn lo lắng thức khuya làm hại gan mà không biết rằng 3 thói quen phổ biến ngay trong sinh hoạt hàng ngày mới là tác nhân đẩy tế bào gan tới bờ vực ung thư nhanh hơn.

Gan vốn được ví như nhà máy giải độc thầm lặng của cơ thể. Tuy nhiên, vì gan không có dây thần kinh cảm giác và sở hữu khả năng bù trừ rất cao nên khi tổn thương mới hình thành, cơ thể hầu như không phát ra tín hiệu đau đớn rõ rệt. Chính sự im lặng này khiến nhiều người chủ quan, vô tình đẩy gan vào tình trạng quá tải triền miên.

Không thể phủ nhận rằng thức khuya rất hại gan (Ảnh minh họa)

Chia sẻ về vấn đề này, Tiến sĩ Y khoa Hoàng Xuân (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết thức khuya đúng là thói quen bào mòn gan rất phổ biến. Gan thực hiện chức năng giải độc và tái tạo tế bào tốt nhất khi cơ thể ngủ sâu, đặc biệt trong khung giờ từ 23 giờ đến 3 giờ sáng. Việc thức khuya kéo dài làm rối loạn chuyển hóa, gia tăng phản ứng oxy hóa và kích hoạt tế bào Kupffer hoạt động quá mức, từ đó gây viêm gan, gan nhiễm mỡ, thậm chí dẫn tới ung thư gan.

Dù vậy, Tiến sĩ Hoàng Xuân cảnh báo có 3 thói quen khác còn tàn phá lá gan khốc liệt hơn cả thức khuya nhưng lại đang diễn ra hàng ngày trong rất nhiều gia đình:

1. Tự ý lạm dụng thuốc và thực phẩm bổ sung

Phần lớn mọi người khi uống thuốc thường chỉ lo ngại tác dụng phụ lên dạ dày mà quên mất rằng gan mới là cơ quan hứng chịu áp lực nặng nề nhất. Hầu hết các hoạt chất trong thuốc tây, thuốc đông y không rõ nguồn gốc hay thực phẩm bổ sung đều phải đi qua gan để chuyển hóa nhờ hệ thống enzyme Cytochrome P450 trước khi đào thải ra ngoài.

Khi tự ý uống thuốc giảm đau, kháng sinh vượt liều hoặc lạm dụng các viên uống giải độc gan tràn lan, quá trình chuyển hóa tại gan sẽ sinh ra lượng lớn chất trung gian độc hại. Điển hình như việc lạm dụng thuốc hạ sốt chứa paracetamol tạo ra chất chuyển hóa NAPQI làm cạn kiệt nguồn dự trữ glutathione bảo vệ gan, gây tình trạng tổn thương gan do thuốc (DILI), viêm gan cấp và hoại tử tế bào gan không thể phục hồi.

2. Uống rượu bia thường xuyên

Rượu bia từ lâu đã được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm chất gây ung thư Nhóm 1. Khi đồ uống có cồn đi vào cơ thể, chỉ khoảng 10% lượng cồn được đào thải qua hơi thở, mồ hôi và nước tiểu, còn tới 90% dồn trực tiếp về gan để xử lý.

Nhắc đến thói quen hại gan, không thể bỏ qua uống nhiều rượu bia (Ảnh minh họa)

Tại gan, enzyme alcohol dehydrogenase (ADH) chuyển hóa ethanol thành acetaldehyde. Đây là một hợp chất cực độc có khả năng phá hủy cấu trúc protein, gây tổn thương màng tế bào và làm đứt gãy chuỗi ADN. Nếu duy trì thói quen uống rượu bia thường xuyên, gan sẽ liên tục chịu phản ứng viêm mạn tính, lần lượt tiến triển từ gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu sang xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan.

3. Tiếc của mà ăn thực phẩm đã chớm nấm mốc

Vì tâm lý tiết kiệm hoặc chủ quan cho rằng chỉ cần gọt bỏ phần hỏng là ăn được, nhiều người vẫn giữ lại các loại thực phẩm bị mốc nhẹ như lạc, ngô, hạt dưa hay ngũ cốc. Thực tế, đây lại là một trong những nguồn gây độc trực tiếp và nguy hiểm nhất cho lá gan.

Các chủng nấm mốc phát triển trên thực phẩm sản sinh ra nhiều độc tố nguy hiểm như Aflatoxin, Patulin và Fumonisin. Đáng lo ngại nhất là độc tố vi nấm Aflatoxin thường xuất hiện trên lạc và ngũ cốc ẩm mốc. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo Aflatoxin là tác nhân gây ung thư gan cực mạnh, với liều lượng chỉ khoảng 10mg đã có thể gây tử vong ở người.

Độc tố Aflatoxin có cấu trúc rất bền vững với nhiệt, chịu được nhiệt độ lên tới hơn 260 độ C nên việc rửa sạch, cắt bỏ phần mốc bên ngoài hay đun nấu thông thường đều không thể phá hủy hoàn toàn.

Bất cứ thực phẩm nào có dấu hiệu nấm mốc dù nhỏ đều không nên ăn (Ảnh minh họa)

6 dấu hiệu sớm cảnh báo lá gan đang tổn thương

Ngoài 3 thói quen xấu kể trên, việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh hay đồ muối chua cũng làm tăng tích tụ mỡ và thúc đẩy phản ứng viêm âm thầm tại gan không kém gì thức khuya.

Tiến sĩ Hoàng Xuân nhắc nhở, do gan không có dây thần kinh cảm giác đau và có khả năng bù trừ cao nên các triệu chứng ban đầu thường mờ nhạt và dễ bị nhầm lẫn với suy nhược cơ thể thông thường. Bạn cần đặc biệt lưu ý nếu cơ thể xuất hiện 6 biểu hiện sau:

- Mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân: Chức năng chuyển hóa năng lượng và đào thải độc tố suy giảm khiến độc chất tích tụ trong máu, gây cảm giác uể oải, kiệt sức ngay cả khi đã nghỉ ngơi đầy đủ.

- Rối loạn tiêu hóa và chán ăn: Gan giảm tiết dịch mật làm cản trở quá trình tiêu hóa chất béo, dẫn tới tình trạng đầy bụng, buồn nôn, ăn không ngon miệng và sụt cân bất thường.

- Vàng da, vàng mắt nhẹ: Khi tế bào gan bị tổn thương, sắc tố mật bilirubin không được xử lý hiệu quả sẽ tràn vào máu, làm củng mạc mắt và vùng da chuyển sang sắc vàng nhạt.

- Nước tiểu sẫm màu: Lượng bilirubin dư thừa bài tiết qua đường tiết niệu khiến nước tiểu có màu vàng đậm như nước chè đặc hoặc màu hổ phách dù bạn vẫn uống đủ nước mỗi ngày.

- Đau tức âm ỉ vùng hạ sườn phải: Gan bị viêm hoặc sưng to sẽ làm căng bao gan, tạo cảm giác nặng tức, khó chịu ở vùng bụng trên bên phải, đặc biệt rõ hơn sau khi ăn đồ nhiều dầu mỡ.

- Ngứa da kéo dài hoặc dễ bầm tím: Muối mật ứ đọng dưới da gây ngứa ngáy âm ỉ không dứt, trong khi sự suy giảm sản xuất yếu tố đông máu tại gan khiến da dễ xuất hiện vết bầm tím chỉ sau va chạm nhẹ.

Nguồn và ảnh: ETt, Hlt GVM