HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện 2 tàu lớn có logo VinFast xuất hiện ở vùng biển gần cảng Hải Phòng, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

Đức Nam
|

Trong hai ngày 20-21/7, 2 tàu vận tải quốc tế Sea Patris và Silver Queen đã cập cảng Hải Phòng, đưa hơn 5.000 xe ô tô điện VinFast tới các thị trường châu Âu và khu vực.

- Ảnh 1.

Hai tàu biển chuyên chở hàng quốc tế là Sea Patris và Silver Queen cập cảng MPC (Hải Phòng) lần lượt trong hai ngày 20 và 21/7. Đây đều là các tàu RORO (Roll-on/Roll-off), được thiết kế chuyên dụng với cầu dẫn để xe di chuyển lên xuống tàu.

Trong đó, tàu Sea Patris (quốc tịch Luxembourg) cập cảng vào rạng sáng ngày 20/7 để đón khoảng 1.500 ô tô điện VinFast VF 6. Lô xe được sản xuất riêng cho đối tác GSM, phục vụ kế hoạch mở rộng thị trường của Green SM tại các quốc gia châu Âu trong thời gian tới.

- Ảnh 2.

Được sơn màu đỏ trắng cùng dòng chữ VinFast phủ kín toàn thân, Sea Patris là con tàu thứ hai chuyên dùng để chở xe VinFast xuất khẩu tới các thị trường châu Âu và quốc tế.

Sau khi hoàn tất nhập hàng tại cảng MPC, tàu Sea Patris đã rời bến vào sáng 21/7, dự kiến sẽ dừng tại cảng Nansha (Trung Quốc), trước khi qua Ma-rốc và dự kiến sẽ cập cảng Koper (Slovenia) vào cuối tháng 8/2026 (tùy điều kiện thời tiết). Từ đây, xe sẽ được vận chuyển tới các thị trường mục tiêu của GSM để phục vụ kế hoạch mở rộng hoạt động của nền tảng gọi xe thuần điện Việt Nam tại châu Âu.

Ngay sau khi xuất bến MPC, tàu Sea Patris đã hội ngộ tàu Silver Queen (quốc tịch Panama) đang tiến vào Vịnh Lan Hạ để đón hơn 3.500 xe VinFast các loại tới Philippines và Indonesia. Silver Queen cũng là tàu RORO chuyên dụng được VinFast thuê dài hạn, có màu sơn và nhận diện thương hiệu VinFast tương tự như tàu Sea Patris.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
TIN LIÊN QUAN

Kể từ chuyến hàng đầu tiên vào cuối năm 2022 đến nay, Silver Queen đã vận chuyển 20 lô xe VinFast, với hàng chục nghìn xe các loại tới các thị trường quốc tế như Mỹ, Canada, Philippines, Indonesia… Ngoài ra, VinFast cũng đã thuê 16 chuyến tàu RORO khác để xuất khẩu xe ra thế giới.

Chuyến cập cảng Hải Phòng ngày 21/7 là chuyến tàu thứ 21 của Silver Queen vận chuyển xe cho VinFast. Dự kiến sau khi nhập hàng, tàu sẽ đến cảng Batangas (Philippines) và Jakarta (Indonesia) trong tháng 8/2026 để bàn giao xe cho thị trường.

Đến nay, VinFast đã hiện diện tại hơn 10 thị trường quốc tế, trong đó có những thị trường trọng điểm như Mỹ, Canada, châu Âu, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Trung Đông... Trong khi đó, Green SM cũng đã mở rộng hoạt động tại Lào, Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Kazakhstan và sắp tới là một số quốc gia châu Âu.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

VINFAST

Xe điện VinFast

phát hiện 2 tàu lớn

logo VinFast

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại