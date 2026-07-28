Phát hiện 14 giếng khí đốt nằm trên mỏ dầu 5,5 tỷ thùng, 17 triệu mét khối khí được ‘mang lên’ mỗi ngày

Thêm hơn 6 tỷ USD đã được triển khai để tăng cường khai thác 14 giếng khí đốt này.

Công ty Dầu mỏ Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) vừa phê duyệt khoản đầu tư 6,2 tỷ USD để phát triển Umm Shaif Gas Cap, trữ lượng 5,3 - 5,5 tỷ thùng dầu. Đây là dự án khai thác dầu khí ngoài khơi Abu Dhabi có sự tham gia của TotalEnergies, Eni và CNPC, dự kiến vận hành từ năm 2030.

Dự án nằm tại Umm Shaif, mỏ dầu khí ngoài khơi lâu đời nhất của Abu Dhabi. Đây là khu vực đã gắn với lịch sử dầu mỏ của Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong hơn 6 thập kỷ, từ thời những giếng khoan đầu tiên được thực hiện dưới đáy Vịnh Arab.

Theo ADNOC, Umm Shaif Gas Cap sẽ khai thác khoảng 17 triệu m3 khí đốt/ngày.

Dòng khí mới sẽ đi kèm các chất lỏng khí tự nhiên và condensate, phục vụ cả thị trường nội địa lẫn kế hoạch mở rộng mảng khí hóa lỏng của ADNOC. Công ty cho biết lượng khí từ dự án tương đương gần 10% nhu cầu tiêu thụ khí hiện tại của UAE.

Umm Shaif Gas Cap khai thác lớp khí nằm phía trên các tầng chứa dầu của mỏ. Trong kỹ thuật dầu khí, “gas cap” là phần khí tích tụ bên trên cột dầu trong cùng một hệ tầng chứa.

Việc phát triển phần khí này thường đòi hỏi tính toán thận trọng, bởi nếu lấy khí không hợp lý, áp suất vỉa có thể bị ảnh hưởng và tác động ngược tới khả năng thu hồi dầu.

Điểm đáng chú ý là dự án không bắt đầu từ một vùng mỏ mới hoàn toàn. Umm Shaif đã được phát hiện từ cuối thập niên 1950 sau các khảo sát đáy biển do tàu Calypso của nhà thám hiểm Jacques-Yves Cousteau thực hiện. Những khảo sát này giúp nhận diện bãi ngọc trai cũ Umm Shaif như một khu vực có triển vọng dầu khí.

Năm 1957, giàn khoan ADMA Enterprise được đóng tại Đức rồi kéo tới vùng Vịnh. Tháng 1/1958, giếng Umm Shaif-1 được khoan, trở thành giếng ngoài khơi đầu tiên của Abu Dhabi. Giếng này cho dòng gần 4.500 thùng dầu/ngày, tương đương khoảng 610 tấn dầu/ngày.

Sau phát hiện này, các giếng tiếp theo nhanh chóng được khoan bổ sung, đường ống được xây tới đảo Das và lô dầu thô đầu tiên của Abu Dhabi được xuất khẩu vào năm 1962. Từ một giếng khoan giữa biển, Umm Shaif trở thành nền móng cho ngành dầu khí ngoài khơi của tiểu vương quốc.

Trong dự án mới, ADNOC sẽ triển khai chương trình khoan 14 giếng trong 18 tháng. Hợp đồng khoan và dịch vụ tích hợp trị giá 365 triệu USD do ADNOC Drilling thực hiện, sử dụng 3 giàn khoan hiện hữu.

Bên cạnh chương trình khoan, ADNOC trao 3 gói hợp đồng EPC, gồm kỹ thuật, mua sắm và xây dựng, với tổng trị giá 5,1 tỷ USD. Các gói này phục vụ hạ tầng ngoài khơi quy mô lớn, bao gồm công trình biển, đường ống, thiết bị xử lý và các kết nối với cơ sở hiện hữu. Tổng mức đầu tư toàn dự án là 6,2 tỷ USD.

TotalEnergies cho biết dự án thuộc nhượng quyền Umm Shaif và Nasr ngoài khơi Abu Dhabi. Trong liên doanh này, ADNOC nắm 60%, TotalEnergies 20%, còn CNPC và Eni mỗi bên giữ 10%. ADNOC Offshore là đơn vị vận hành.

Ngoài sản lượng ban đầu hơn 17 triệu m3 khí/ngày, dự án còn có tiềm năng tăng lên 42,5 triệu m3 khí/ngày.

Việc phê duyệt Umm Shaif Gas Cap diễn ra trong bối cảnh UAE muốn tăng tự chủ khí đốt, bảo đảm nguồn năng lượng cho công nghiệp, điện lực, hạ tầng trí tuệ nhân tạo và xuất khẩu LNG.

ADNOC đang xây dựng nền tảng tiếp thị, giao dịch LNG toàn cầu tại Abu Dhabi Global Market, với mục tiêu đạt công suất thương mại kết hợp 47 triệu tấn LNG mỗi năm vào năm 2035.

Dự án cũng nối tiếp kế hoạch phát triển Bab Gas Cap, một nhượng quyền khí đốt khác được kỳ vọng bổ sung khoảng 42,5 triệu m3/ngày, cho hệ thống năng lượng UAE.