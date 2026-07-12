Phát hiện 1 trường liên cấp “view biển” ở ngay Hà Nội, gần trường Đại học VinUni: Quy mô 20.000m2, được đầu tư gần 400 tỷ đồng, chương trình đào tạo chuẩn quốc tế

Nằm giữa trung tâm Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, The Dewey Schools - Ocean Park là một trong số ít trường liên cấp tại Hà Nội sở hữu tầm nhìn hướng ra biển hồ nhân tạo. Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại cùng chương trình đào tạo tích hợp quốc tế, ngôi trường này đang trở thành lựa chọn đáng chú ý của nhiều gia đình tại khu vực phía Đông Thủ đô.

Quy mô gần 20.000m² với hệ thống tiện ích hiện đại

The Dewey Schools - Ocean Park là cơ sở thứ 4 của Hệ thống trường liên cấp The Dewey Schools, thuộc Tập đoàn Giáo dục Edufit. Sau các cơ sở tại Tây Hồ Tây, Cầu Giấy (Hà Nội) và Dương Kinh (Hải Phòng), dự án trường liên cấp tại Ocean Park được triển khai từ năm 2021 nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của cư dân phía Đông Hà Nội.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, trường nằm đối diện tòa nhà TechnoPark, gần biển hồ nước mặn nhân tạo và hồ điều hòa của khu đô thị, đồng thời chỉ cách Trường Đại học VinUni một khoảng ngắn. Nhờ vị trí này, một số khu vực của trường có tầm nhìn hướng ra biển hồ nhân tạo – điều hiếm thấy đối với các trường phổ thông tại Hà Nội.

The Dewey Schools - Ocean Park được xây dựng trên tổng diện tích sàn gần 20.000m² với mức đầu tư gần 400 tỷ đồng. Công trình gồm 55 phòng học và 17 phòng chức năng bao gồm các phòng Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, phòng thí nghiệm Vật lý, Hóa học, Sinh học... Bên cạnh đó là chuỗi tiện ích phục vụ học tập và phát triển toàn diện như không gian sáng chế Makerspace, bể bơi bốn mùa Aqua-Tots theo tiêu chuẩn Mỹ, sân bóng đá, sân bóng rổ, thư viện, nhà đa năng và khu canteen.

Công trình được thiết kế dựa trên 5 tiêu chí: an toàn, mở, kết nối, cộng đồng, đổi mới sáng tạo, nhằm đem lại giá trị cho cộng đồng phụ huynh, học sinh, giáo viên và nhân viên. Việc đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất giúp học sinh có môi trường học tập đa dạng, kết hợp giữa học thuật, thể chất và nghệ thuật ngay trong khuôn viên trường.

Chương trình học chất lượng

Bên cạnh lợi thế về cơ sở vật chất, The Dewey Schools - Ocean Park triển khai 2 chương trình đào tạo gồm Chương trình Tích hợp Explore và Chương trình Tích hợp Discover, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của học sinh. Điểm nhấn của trường là mô hình giáo dục tích hợp, liên kết đào tạo với Mount Vernon School (Mỹ) – ngôi trường nhiều năm được xếp trong nhóm 10 trường đổi mới sáng tạo hàng đầu nước Mỹ.

Thông qua mô hình giáo dục này, học sinh được tiếp cận với hệ thống giáo dục Mỹ và các nước tiên tiến trên thế giới. Hàng loạt môn học tích hợp từ chương trình của trường Mount Vernon như Nhân văn, Khoa học Tiếng Anh, Sáng chế MDE, Nghệ thuật trình diễn, Nghệ thuật thị giác… đề cao sự truy vấn, tác động và đổi mới sáng tạo trong giáo dục, được đối tác Mỹ chuyển giao và giảng dạy song ngữ.

Thời lượng giảng dạy bằng tiếng Anh lên tới 19 tiết mỗi tuần, giúp học sinh xây dựng nền tảng ngoại ngữ vững chắc, đồng thời hình thành khả năng giao tiếp và hội nhập trong môi trường quốc tế ngay từ bậc phổ thông.

Đối với các môn học bằng tiếng Việt, chương trình được Hội đồng Khoa học và Sư phạm ERPC xây dựng theo hướng gắn với thực tiễn, khuyến khích học sinh khám phá, tìm tòi và phát triển năng lực cá nhân thông qua các hoạt động học tập trải nghiệm.

Theo bảng học phí công bố, chương trình Tích hợp Explore tại The Dewey Schools - Ocean Park có mức học phí từ 96,6 - 121,8 triệu đồng/năm, tùy cấp học. Trong khi đó, chương trình Tích hợp Discover có học phí cao hơn, dao động từ 180 - 237 triệu đồng/năm, phản ánh sự khác biệt về nội dung đào tạo.﻿

Với định hướng lấy phát triển năng lực tiếng Anh và tư duy toàn cầu làm trọng tâm, chương trình giáo dục tích hợp tại The Dewey Schools - Ocean Park hướng tới việc chuẩn bị cho học sinh nền tảng để học tập, làm việc và thích nghi trong môi trường quốc tế trong tương lai.

Năm 2025, trường được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao tặng danh hiệu Trường học Hạnh phúc.

(Tổng hợp)