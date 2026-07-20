Phát hiện 1 tài khoản ngân hàng không sử dụng, đã bị khoá vẫn phát sinh giao dịch chuyển khoản 250.000.000 đồng: Công an vào cuộc xác minh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Minh Đài đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh.

Công an xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ cho biết đã kịp thời xác minh, phối hợp hỗ trợ công dân nhận lại số tiền 250 triệu đồng do chuyển khoản nhầm, góp phần lan tỏa những hành động đẹp, tinh thần trung thực trong cộng đồng.

Công an xã Minh Đài hỗ trợ người dân nhận lại 250 triệu đồng chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Khoảng 8h30 ngày 06/7/2026, Công an xã Minh Đài nhận được tin báo qua điện thoại của chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1983, trú tại phường An Nhơn, TP Hồ Chí Minh) về việc chuyển nhầm số tiền 250 triệu đồng trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng.

Theo trình bày của công dân, do sơ suất trong quá trình thao tác trên ứng dụng ngân hàng, chị đã chuyển số tiền lớn vào tài khoản của một người có tên trùng với người dự định giao dịch. Sau khi kiểm tra thông tin giao dịch, chị chỉ xác định được người nhận tiền có tên Đ.V.C., trú tại xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ. Vì thế, chị đề nghị Công an xã hỗ trợ xác minh, liên hệ để nhận lại số tiền đã chuyển nhầm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Minh Đài đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh. Qua rà soát, lực lượng Công an xác định người nhận số tiền trên là anh Đ.V.C. (SN 1984, trú tại thôn Tân Trào, xã Minh Đài). Cán bộ Công an xã đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với anh C. để làm rõ vụ việc.

Tại buổi làm việc, anh Đ.V.C. cho biết bản thân không biết tài khoản ngân hàng của mình đã nhận được số tiền trên do đây là tài khoản đã lâu không sử dụng. Trước đó, trong quá trình thao tác, tài khoản đã bị ngân hàng tạm thời khóa do nhập sai thông tin nhiều lần, anh chưa thực hiện thủ tục mở khóa nên không nhận được thông báo về giao dịch phát sinh.

Sau khi được Công an xã Minh Đài thông tin, anh C. đã chủ động phối hợp với ngân hàng và các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm. Với sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an và tinh thần trung thực, thiện chí của anh Đ.V.C., toàn bộ số tiền 250 triệu đồng đã được hoàn trả đầy đủ cho chị Nguyễn Thị Hằng.

Nhận lại số tiền bị chuyển nhầm, chị Hằng bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến Công an xã Minh Đài cùng anh Đ.V.C. vì đã nhiệt tình hỗ trợ, giúp chị nhanh chóng giải quyết sự việc, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân.

Việc làm của Công an xã Minh Đài không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo vệ tài sản, quyền lợi hợp pháp của người dân.