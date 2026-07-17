Đây được xem là bước đột phá lớn trong công nghệ làm mát bằng bức xạ thụ động, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc kiểm soát nhiệt độ tại các vùng khí hậu khắc nghiệt và những khu vực chưa có lưới điện.

Các kỹ sư tại Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) vừa trình làng một loại màng làm mát mỏng như giấy nhưng sở hữu khả năng hạ nhiệt đáng kinh ngạc. Vật liệu này có thể làm giảm nhiệt độ của các tòa nhà, phương tiện giao thông và thiết bị điện tử lên tới 15°C mà hoàn toàn không cần đến dòng điện, hệ thống quạt hay chất làm lạnh hóa học.

Đây được xem là bước đột phá lớn trong công nghệ làm mát bằng bức xạ thụ động, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc kiểm soát nhiệt độ tại các vùng khí hậu khắc nghiệt và những khu vực chưa có lưới điện.

Bí mật đằng sau khả năng hạ nhiệt không tưởng này nằm ở cấu trúc polyme nhiều lớp được phủ các hạt nano silicon dioxide. Sự kết hợp độc đáo này tạo ra một cơ chế tác động kép vô cùng hiệu quả: phản xạ tới 95% ánh sáng mặt trời chiếu vào, đồng thời liên tục đẩy lượng nhiệt đã hấp thụ vào không gian vũ trụ sâu thẳm dưới dạng phổ hồng ngoại trung.

Điểm vượt trội của công nghệ này là khả năng vận hành liên tục ngay cả dưới ánh nắng gắt trực tiếp, giúp bề mặt vật liệu luôn duy trì mức nhiệt thấp hơn nhiều so với môi trường xung quanh.

Hiệu quả thực tế của loại màng này đã được chứng minh qua các thử nghiệm khắc nghiệt trên mái nhà. Giữa cái nóng thiêu đốt 40°C, tấm màng vẫn xuất sắc kéo nhiệt độ bên trong công trình xuống mức lý tưởng 25°C mà không tiêu thụ bất kỳ nguồn năng lượng nào. Không chỉ dừng lại ở đó, vật liệu này còn sở hữu đặc tính chống nước, kháng bụi vượt trội và cực kỳ linh hoạt trong ứng dụng. Người dùng có thể dễ dàng phun hoặc lăn lớp màng này lên mái nhà, tường vách, mui xe ô tô hay thậm chí là các linh kiện điện tử tinh vi để ngăn chặn tình trạng quá nhiệt.

Bên cạnh tính năng ưu việt, bài toán thương mại hóa của công nghệ này cũng đã có lời giải khi chi phí sản xuất cực kỳ rẻ, chưa tới 2 USD (khoảng 51.000 đồng) cho mỗi mét vuông. Lớp phủ thông minh này hoàn toàn tương thích với các bề mặt đô thị phổ biến như nhựa đường, bê tông, kim loại, đồng thời không bị suy giảm đặc tính dưới tác động của tia cực tím và có thể hoạt động bền bỉ suốt bốn mùa trong năm.

Trong bối cảnh hiện tượng nóng lên toàn cầu ngày càng nghiêm trọng, phát minh này hứa hẹn sẽ trở thành cứu cánh cho các đô thị đang vật lộn với hiệu ứng đảo nhiệt, các trung tâm dữ liệu khổng lồ luôn đối mặt với nguy cơ quá tải nhiệt, cho đến những ngôi nhà ở vùng sâu vùng xa hoặc vùng chịu thiên tai.

Đây là một minh chứng xuất sắc cho xu hướng công nghệ tương lai: sự kết hợp hoàn hảo giữa tính kinh tế, độ bền vững môi trường và tư duy kỹ thuật đỉnh cao mà không cần đến phích cắm điện.

Nguồn: People's Daily