Pháp sư Trung Hoa lại ra tay: Xây biệt thự trên nóc sân thượng, ông trời nhìn cũng phải há hốc

Rất khó để có thể xây dựng căn biệt thự trên nóc sân thượng này, chỉ có thể là "pháp sư Trung Hoa"

Trung Quốc vốn được biết đến là quốc gia của những đại công trình xoay chuyển càn khôn thách thức mọi giới hạn về kiến trúc và không gian. Từ những cây cầu treo vách núi mờ sương cho đến các tòa chọc trời đâm xuyên mây xám khiến người ta đã quá quen với danh xưng "pháp sư Trung Hoa". Mới đây, cộng đồng mạng lại một lần nữa "ngả mũ thán phục" trước một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh ghi lại một công trình nhà ở tại tỉnh Quảng Đông khiến ai lướt qua cũng phải dụi mắt nhìn lại: Một căn biệt thự biệt lập tọa lạc ngay trên nóc sân thượng của một tòa chung cư cao tầng cao chót vót.

Nhìn từ xa, công trình này cho thấy một tư duy tối ưu hóa bất động sản đạt tầm thượng thừa. Trong bối cảnh "tấc đất tấc vàng" tại các đô thị lớn, chủ nhân của căn biệt thự đã tận dụng sân thượng trống trải để biến thành một mảnh "đất nền trên không", dựng lên một căn biệt thự 3 tầng hoàn chỉnh. Từ đó mang lại trải nghiệm sống biệt lập, rộng rãi đến mức đủ cho một gia đình 3 thế hệ sinh sống, xa hoa không khác những căn penthouse nào.

Dựng biệt thự trên nóc của một tòa nhà, không gian tuy vậy mà không hề nhỏ hay tạm bợ. Ngôi nhà được chia làm hai khối rõ rệt. Khối nhà chính bên trái là một tòa nhà mini cao tới 3 tầng đồng điệu với màu gạch ốp của tòa chung cư phía dưới. Căn nhà có hệ thống cửa sổ lớn đón trọn ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn ôm trọn cả thành phố. Trong khi đó, khối kiến trúc bên phải nổi bật với phần cổng vòm cao ráo, vừa che mưa nắng vừa tạo điểm nhấn sang trọng.

Ngoài ra, căn biệt thự còn có không gian sân vườn xanh ngắt, được tận dụng từ phần còn lại của nóc tòa nhà và thậm chí là trồng vườn ngay trên nóc biệt thự. Gia chủ có thể trồng cây xanh để phục vụ nhu cầu ăn uống cũng như sống xanh, biến nơi đây thành căn hộ trong mơ tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ, ồn ã của cuộc sống đô thị ngay bên dưới chân mình.

Nguồn: TikTok @trunghoangaynay