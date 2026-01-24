Phần thịt lợn này giàu sắt, cung cấp collagen tự nhiên: Ăn đúng cách có thể mang lại 3 lợi ích lớn cho sức khỏe

Thời gian gần đây, thịt thủ lợn bất ngờ trở lại tâm điểm bàn luận trong lĩnh vực dinh dưỡng. Trước đây, nhiều người e ngại món ăn này vì cho rằng nhiều mỡ, giàu cholesterol, không có lợi cho sức khỏe.

Tuy nhiên, cùng với sự hiểu biết ngày càng đầy đủ hơn về thành phần thực phẩm, các chuyên gia nhận định rằng thịt thủ lợn không đơn thuần chỉ là “chất béo”, mà còn chứa nhiều dưỡng chất đáng chú ý nếu được sử dụng điều độ.

Theo bác sĩ dinh dưỡng, phần da, mô liên kết và lớp thịt xen kẽ trong thịt thủ lợn rất giàu collagen, elastin, protein, sắt và kẽm . Đây đều là những vi chất quan trọng đối với làn da, hệ miễn dịch và hoạt động của hệ thần kinh. Vì vậy, ăn với lượng hợp lý có thể mang lại một số lợi ích nhất định cho cơ thể.

Trước hết, lợi ích dễ nhận thấy nhất là hỗ trợ làn da . Collagen trong thịt thủ lợn tập trung nhiều ở phần da và mô liên kết, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi, hạn chế nếp nhăn và hỗ trợ tái tạo tế bào da. Vào những thời điểm da dễ khô ráp, mất nước, việc bổ sung thực phẩm giàu collagen từ tự nhiên có thể góp phần giúp da mềm mại và săn chắc hơn. Các nghiên cứu cũng cho thấy collagen từ thực phẩm, dù cần thời gian chuyển hóa, vẫn là nguồn nguyên liệu cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen nội sinh của cơ thể.

Bên cạnh đó, thịt thủ lợn còn hỗ trợ tăng cường miễn dịch . Món ăn này cung cấp lượng protein động vật khá dồi dào, cần thiết cho việc hình thành tế bào miễn dịch và kháng thể.

Đáng chú ý hơn, hàm lượng kẽm và sắt trong thịt thủ lợn tương đối cao . Kẽm giúp duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại vi khuẩn, virus. Trong khi đó, sắt là thành phần quan trọng của hồng cầu, giúp vận chuyển oxy, giảm mệt mỏi và tăng sức đề kháng, đặc biệt hữu ích với người hay suy nhược, thiếu máu nhẹ.

Lợi ích thứ ba ít người để ý là cải thiện chất lượng giấc ngủ . Collagen trong thịt thủ lợn chứa các axit amin như glycine và proline, có liên quan đến khả năng thư giãn hệ thần kinh, giảm căng thẳng. Ngoài ra, vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B12 cùng các khoáng chất như magie, canxi cũng góp phần ổn định hoạt động thần kinh, hỗ trợ nhịp sinh học, từ đó giúp giấc ngủ sâu và đều hơn ở những người thường xuyên stress, mất ngủ nhẹ.

Dù vậy, các bác sĩ cũng lưu ý, thịt thủ lợn vẫn là thực phẩm có hàm lượng chất béo cao , không nên ăn thường xuyên hoặc với số lượng lớn. Cách chế biến nên ưu tiên luộc, hấp, hạn chế chiên rán, ăn kèm rau xanh và giảm bớt dầu mỡ trong các bữa khác trong ngày để cân bằng dinh dưỡng.

Nhìn chung, nếu biết lựa chọn và ăn đúng cách, thịt thủ lợn không chỉ là món ăn dân dã mà còn có thể bổ sung collagen, sắt, kẽm , hỗ trợ da, miễn dịch và giấc ngủ. Điều quan trọng vẫn là sự điều độ và phối hợp hợp lý trong khẩu phần hằng ngày.

Nguồn và ảnh: Sohu