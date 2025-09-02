Phạm Duy dẫn con gái tới nhà Thái Thanh xin một việc, bị từ chối luôn

Mới đây, tại chương trình Bước chân dĩ vãng, danh ca Ý Lan đã chia sẻ về quá trình đầu đời đi hát của mình.



Phạm Duy và Thái Thanh

Theo đó, từ năm 8 tuổi Ý Lan đã được mẹ là đại danh ca Thái Thanh dẫn cùng đến các phòng trà, phòng thu âm nơi bà hát vì giai đoạn đó bà mới ly hôn chồng là tài tử Lê Quỳnh nên khá cô đơn.

Thời điểm ấy, Ý Lan chưa ý thức sẽ trở thành ca sĩ nhưng rất thèm hát và được ngấm dần âm nhạc vào máu. Cô rất ngưỡng mộ mẹ mỗi khi bà đứng trên sân khấu.

Tuy nhiên, trên đường từ nhà tới phòng thu thường đi qua các quán bar, nơi có nhiều cô gái bán bar đứng ở cửa. Ý Lan còn nhỏ, thấy họ xinh đẹp, ăn diện nên rất thích.

Bởi vậy, khi Thái Thanh hỏi Ý Lan lớn lên muốn làm gì thì cô hồn nhiên trả lời muốn làm gái bán bar. Thái Thanh giật mình và cắt không cho Ý Lan đi theo mình nữa.

Ý Lan kể: "Tôi nhớ lúc đó, ông Phạm Duy đưa cô Thái Hiền tới nhà tôi để xin mẹ cho tôi đi hát.

Ông Phạm Duy bảo mẹ tôi: "Em cho con Lan nó đi hát chung với con Hiền nhà anh đi. Anh cho Hiền đi hát và Hiền cũng mới đi hát'.

Ý Lan và Thái Hiền hồi nhỏ

Mẹ tôi từ chối luôn, mẹ bảo: "Em không muốn cho cái Lan đi hát sớm như vậy. Em muốn cho con được học hành đến nơi đến chốn đã. Em biết con Lan nó mê hát lắm, giờ mà cho nó đi hát là nó sẽ bỏ học ngay".

Mẹ tôi rất nghiêm khắc, như trong quân đội. Bà buộc phải như vậy vì ở nhà chỉ có mình bà phải vừa làm bố vừa làm mẹ, một mình nuôi cả đàn con nhỏ. Vì vậy nên mẹ tôi rất kỹ lưỡng với các con, trong vấn đề làm sao để nuôi dạy đàn con nên người, không hư hỏng.

Đương nhiên, khi không được cho đi hát, tôi lại khóc như mưa vì tôi thèm được hát lắm. Tôi và chị Thái Hiền cũng ngang ngang tuổi nhau và thân nhau lắm. Hai đứa cứ gặp gỡ nhau là lại hát hò.

Thế mà giờ Hiền được đi hát còn tôi không được nên tôi đau lòng lắm. Tôi rất chạnh lòng khi thấy chị Thái Hiền hát còn tôi không được. Tôi từng ngồi dưới hàng ghế khán giả để xem chị Thái Hiền hát và vô cùng ái mộ, chỉ ước một ngày nào đó cũng được như chị".