Ông Trump: Mỹ sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot

Tổng thống Donald Trump mới đây cho biết, Mỹ có thể sẽ cấp cho Ukraine giấy phép sản xuất tên lửa phòng không Patriot.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ.

Trong suốt phần lớn cuộc xung đột với Nga, hiện đã bước sang năm thứ 5, Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí từ các nước phương Tây.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky liên tục đổ lỗi cho phương Tây về tình trạng thiếu hụt vũ khí và sự chậm trễ trong việc giao hàng.

Ông đồng thời liên tục yêu cầu viện trợ thêm, bao gồm cả tên lửa Patriot và cho biết Ukraine không có đủ tên lửa đánh chặn để chống lại các cuộc không kích của Nga.

“Chúng tôi sẽ cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất những tên lửa phòng không Patriot. Điều đó khá tuyệt. Như vậy, ông sẽ không thể phàn nàn, chúng tôi không cung cấp đủ.

Đây là một vũ khí phòng thủ và tôi thích nó hơn là một vũ khí tấn công”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8/7.

Trong khi vẫn tiếp tục ủng hộ Ukraine, nhà lãnh đạo Mỹ đôi khi đã chỉ trích Tổng thống Zelensky, gọi ông là "vô ơn" và khiến nhiều người ở Kiev tức giận khi gợi ý, Ukraine có thể phải nhượng lại lãnh thổ cho Nga.

Ông Trump cũng chỉ trích chính quyền Mỹ trước đây vì đã viện trợ cho Ukraine vô điều kiện và nhấn mạnh các thành viên NATO ở châu Âu sẽ phải trả tiền cho vũ khí của Mỹ được chuyển đến Ukraine thông qua chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL).

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm, Ukraine có thể thiết lập dây chuyền sản xuất “khá nhanh chóng”.

Tuy nhiên, Bloomberg đưa tin, Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các bộ phận để lắp ráp những vũ khí tinh vi như vậy, do chuỗi cung ứng hiện tại đã quá tải.

“Việc chế tạo một tên lửa Patriot mất nhiều năm, có nghĩa là việc sản xuất các tên lửa này của Ukraine sẽ không thể thực hiện được trong thời gian ngắn sắp tới”, Becca Wasser, người phụ trách mảng quốc phòng của Bloomberg, cho biết.

Nga cảnh báo, việc tiếp tục cung cấp vũ khí từ phương Tây sẽ biến các thành viên NATO thành những bên tham gia trên thực tế vào cuộc xung đột và có nguy cơ gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện.

Vào tháng 3/2026, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố những gì họ cho là địa chỉ của các công ty tham gia sản xuất linh kiện UAV cho Ukraine trên lãnh thổ châu Âu, đồng thời cảnh báo các nhà lãnh đạo châu Âu đang "kéo đất nước họ vào một cuộc chiến với Nga".

Các dây chuyền lắp ráp tên lửa Patriot ở Ukraine có thể sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Nga.