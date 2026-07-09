HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ông Trump: Mỹ sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot

Hoàng Vân
|

Tổng thống Donald Trump mới đây cho biết, Mỹ có thể sẽ cấp cho Ukraine giấy phép sản xuất tên lửa phòng không Patriot.

- Ảnh 1.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ.

Trong suốt phần lớn cuộc xung đột với Nga, hiện đã bước sang năm thứ 5, Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí từ các nước phương Tây.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky liên tục đổ lỗi cho phương Tây về tình trạng thiếu hụt vũ khí và sự chậm trễ trong việc giao hàng.

Ông đồng thời liên tục yêu cầu viện trợ thêm, bao gồm cả tên lửa Patriot và cho biết Ukraine không có đủ tên lửa đánh chặn để chống lại các cuộc không kích của Nga.

“Chúng tôi sẽ cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất những tên lửa phòng không Patriot. Điều đó khá tuyệt. Như vậy, ông sẽ không thể phàn nàn, chúng tôi không cung cấp đủ.

Đây là một vũ khí phòng thủ và tôi thích nó hơn là một vũ khí tấn công”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8/7.

Trong khi vẫn tiếp tục ủng hộ Ukraine, nhà lãnh đạo Mỹ đôi khi đã chỉ trích Tổng thống Zelensky, gọi ông là "vô ơn" và khiến nhiều người ở Kiev tức giận khi gợi ý, Ukraine có thể phải nhượng lại lãnh thổ cho Nga.

Ông Trump cũng chỉ trích chính quyền Mỹ trước đây vì đã viện trợ cho Ukraine vô điều kiện và nhấn mạnh các thành viên NATO ở châu Âu sẽ phải trả tiền cho vũ khí của Mỹ được chuyển đến Ukraine thông qua chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL).

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm, Ukraine có thể thiết lập dây chuyền sản xuất “khá nhanh chóng”.

Tuy nhiên, Bloomberg đưa tin, Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các bộ phận để lắp ráp những vũ khí tinh vi như vậy, do chuỗi cung ứng hiện tại đã quá tải.

“Việc chế tạo một tên lửa Patriot mất nhiều năm, có nghĩa là việc sản xuất các tên lửa này của Ukraine sẽ không thể thực hiện được trong thời gian ngắn sắp tới”, Becca Wasser, người phụ trách mảng quốc phòng của Bloomberg, cho biết.

Nga cảnh báo, việc tiếp tục cung cấp vũ khí từ phương Tây sẽ biến các thành viên NATO thành những bên tham gia trên thực tế vào cuộc xung đột và có nguy cơ gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện.

Vào tháng 3/2026, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố những gì họ cho là địa chỉ của các công ty tham gia sản xuất linh kiện UAV cho Ukraine trên lãnh thổ châu Âu, đồng thời cảnh báo các nhà lãnh đạo châu Âu đang "kéo đất nước họ vào một cuộc chiến với Nga".

Các dây chuyền lắp ráp tên lửa Patriot ở Ukraine có thể sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Nga.

Theo RT
Chuyên gia Đức cay đắng: Dạy Trung Quốc cách làm ô tô, chúng ta đã "tự tay sát hại chính mình"
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Ukraine

Patriot

tên lửa đánh chặn

ông trump

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại