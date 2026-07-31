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Ông Trump dội gáo nước lạnh vào giấc mơ yêu nước của Ukraine

Hoàng Vân
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Tổng thống Donald Trump đã thận trọng trong việc Mỹ có cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot hay không, dù trước đó ông hứa cấp phép cho Ukraine.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ.

Ngày 30/7, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Financial Times, Tổng thống Trump cho biết, ông "không chắc" liệu Ukraine có được phép sản xuất tên lửa hay không, đồng thời cho biết thêm, Mỹ vẫn đang xem xét yêu cầu này.

Mô tả Patriot là một "vũ khí rất đặc biệt", ông Trump nói, Mỹ phải "cẩn trọng một chút" khi cho phép các quốc gia khác tiếp cận công nghệ quân sự tiên tiến của mình.

Những phát ngôn này dường như mâu thuẫn với lời hứa công khai của nhà lãnh đạo Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng này, khi ông nói với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, Mỹ sẽ cấp cho Ukraine giấy phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.

“Chúng tôi sẽ trao cho họ quyền chế tạo tên lửa Patriot. Chúng tôi sẽ chỉ cho họ cách làm”, ông Trump nói vào thời điểm đó, ngụ ý Ukraine có thể tự sản xuất tên lửa thay vì phàn nàn Mỹ không cung cấp đủ.

Hôm 28/7, sau cuộc đàm phán kín với ông Trump tại Nhà Trắng, ông Zelensky tuyên bố, hai bên đã thảo luận về việc cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đã đạt được thỏa thuận, chỉ nói "nhiều vấn đề đã được thảo luận" và cuộc gặp diễn ra "rất tốt".

Sáng kiến này cũng đang gặp phải sự phản đối từ các nhà sản xuất Mỹ, trong đó Boeing được cho là không muốn chuyển giao công nghệ nhạy cảm được sử dụng trong đầu đạn dẫn đường của tên lửa đánh chặn PAC-3, theo báo Die Welt.

Lockheed Martin sản xuất thân tên lửa, trong khi Boeing cung cấp các linh kiện quan trọng cho đầu đạn.

Nỗ lực của Ukraine nhằm mua thêm ít nhất 300 tên lửa để duy trì khả năng phòng không trong suốt mùa Đông cũng gặp khó khăn, do tình trạng thiếu hụt trên toàn thế giới, khi Mỹ đã sử dụng một lượng lớn tên lửa đánh chặn trong cuộc chiến đang diễn ra với Iran.

Ông Trump đã bác bỏ các báo cáo nói quân đội Mỹ đang thiếu hụt đạn dược, đồng thời khẳng định có "nhiều hơn nhiều" tên lửa so với nhu cầu.

Tuy nhiên, các báo cáo truyền thông Mỹ cho rằng những lo ngại về việc cạn kiệt kho dự trữ hệ thống Patriot và THAAD đã ảnh hưởng đến quy mô và thời điểm các hoạt động quân sự của Mỹ chống lại Iran.

Tổng thống Mỹ nói với tờ Financial Times, ưu tiên của ông là đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine chứ không phải cung cấp thêm vũ khí.

“Tôi không tìm kiếm tên lửa. Chúng tôi đang tìm kiếm hòa bình”, vị Tổng thống nói và cho biết thêm, các đặc phái viên của ông, gồm: Jared Kushner và Steve Witkoff, sẽ đến thăm Ukraine trong những ngày tới.

Theo RT
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Tags

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