"Ông hoàng nhạc đỏ" khóc nức nở bên mộ vợ

Khoảnh khắc "ông hoàng nhạc đỏ" đứng lặng trước phần mộ vợ rồi bật khóc nức nở, lưu luyến không muốn rời xa vợ khiến nhiều người xót xa.

Ngày 9/10, gia đình và người thân đã đưa nghệ sĩ Bạch Vân về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong giờ phút tiễn biệt đầy đau xót, chồng bà - NSND Tạ Minh Tâm, người được khán giả yêu mến với danh xưng "ông hoàng nhạc đỏ" - cùng hai con không kìm được nước mắt trước sự ra đi của người vợ, người mẹ thân yêu.

Khoảnh khắc nức nở của NSND Tạ Minh Tâm trước mộ vợ.

Đặc biệt, khoảnh khắc nam nghệ sĩ đứng lặng trước phần mộ vợ rồi bật khóc nức nở, lưu luyến không muốn rời xa vợ khiến nhiều người có mặt nghẹn lòng. Hình ảnh xúc động này sau đó được ca sĩ Võ Hạ Trâm chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả.

Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự xúc động trước tình cảm sâu nặng mà NSND Tạ Minh Tâm dành cho người bạn đời. Một số bình luận viết: "Nhìn chú khóc vậy là biết chú thương cô tới nhường nào, một tình yêu quá đẹp, mong cô yên giấc ngàn thu"; "Mình khóc vì cảm thương và ngưỡng mộ một tình yêu đẹp. Có lời rằng những đôi vợ chồng chung thủy yêu nhau, khi một người ra đi vẫn mang theo sự tưởng nhớ thì kiếp sau sẽ gặp lại"; "Nghĩa tào khang là đây, thương chú quá"; "Tôi cũng khóc theo… thương quá".

Theo chia sẻ của ca sĩ Võ Hạ Trâm, trong lễ tiễn biệt, khi chính thức phải nói lời chia tay người vợ gắn bó suốt nhiều năm, NSND Tạ Minh Tâm nghẹn ngào thốt lên: "Bây giờ, trái tim của tôi như tan vỡ."

Hai con của cố nghệ sĩ Bạch Vân cũng không giấu được nỗi đau mất mẹ, nghẹn ngào nói: "Đức độ của mẹ là tài sản vô giá, che chở cuộc đời chị em con. Cảm ơn mẹ đã mạnh mẽ, suốt đời tần tảo vì chồng con, gia đình lớn nhỏ".

Nghệ sĩ Bạch Vân, cựu diễn viên kịch nói nổi tiếng kiêm vợ của NSND Tạ Minh Tâm, đã qua đời vào ngày 4/7/2026 tại nhà riêng ở TP.HCM, hưởng thọ 64 tuổi. Bà ra đi thanh thản sau một thời gian dài kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư hiểm nghèo.

Thời trẻ, bà tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và là mỹ nhân triển vọng của đoàn kịch Kim Cương. Sau khi kết hôn, nghệ sĩ Bạch Vân chấp nhận tạm gác lại hào quang sân khấu, lui về làm hậu phương vững chắc để chồng yên tâm cống hiến cho nghệ thuật.

Với chất giọng Tenor (nam cao) opera đầy nội lực và hào hùng, NSND Tạ Minh Tâm được mệnh danh là "ông hoàng nhạc đỏ miền Nam".