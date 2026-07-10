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MC Bạch Lan Phương bị một người nhắn tin xúc phạm, yêu cầu tha cho chồng để "người ta đi lấy vợ"

Li La
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"Đấy, nhiều người tử tế đến đau lòng", MC Bạch Lan Phương viết.

MC Bạch Lan Phương bị một người nhắn tin xúc phạm, yêu cầu tha cho chồng để "người ta đi lấy vợ" - Ảnh 1.

MC Bạch Lan Phương - bà xã diễn viên Huỳnh Anh - vừa chia sẻ trên trang cá nhân đoạn tin nhắn được cho là của một người lạ với nội dung kém thiện chí. Nữ MC không giấu được sự ngạc nhiên trước cách hành xử của đối phương và hài hước bày tỏ quan điểm.

Cụ thể, Bạch Lan Phương đăng tải ảnh chụp màn hình tin nhắn một tài khoản để lại những lời lẽ mang tính xúc phạm như: "Gớm, già, xấu, tha cho người ta đi lấy vợ. Đủ dũng cảm đăng lên, bị công kích thì tiếp nhận đi, sao cứ phải combat lại cho đau đầu bạn ơi". Điều khiến nữ MC bất ngờ là sau khi gửi những lời lẽ trên, người này còn nhắn thêm: "Xin phép block nhé".

Đính kèm hình ảnh tin nhắn này, Bạch Lan Phương hài hước viết: "Đấy, nhiều người tử tế đến đau lòng. Muốn block mình hay muốn được mình block mà trước khi làm điều đó còn phải xin phép...".

MC Bạch Lan Phương bị một người nhắn tin xúc phạm, yêu cầu tha cho chồng để "người ta đi lấy vợ" - Ảnh 2.

MC Bạch Lan Phương và chồng - diễn viên Huỳnh Anh.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm với Bạch Lan Phương, đồng thời cho rằng nữ MC không đáng phải nhận những lời lẽ khiếm nhã từ người lạ.

Một tài khoản bình luận: "Nếu chị lấy người bình thường thì có lẽ chẳng ai quan tâm. Nhưng chị lấy chồng là diễn viên nên chắc người này là fan của chồng chị. Em cũng xem nhiều clip của chị trên TikTok, thấy chị trả lời mọi người rất nhẹ nhàng, khéo léo, lịch sự, không hề mỉa mai hay chửi đổng. Phải nói là cách nói chuyện rất có học thức".

Người khác nhận xét: "Nhìn chị vừa trẻ trung, xinh đẹp lại dễ thương. Chắc người ta thấy chị hạnh phúc nên ghen tị thôi". Một cư dân mạng bày tỏ: "Nhiều người cứ lấy ngoại hình ra làm thước đo. Cá nhân em thấy chị Phương rất khéo léo, đảm đang nên việc có một người chồng đẹp trai cũng là điều bình thường".

Trong khi đó, một ý kiến khác viết: "Đùa chứ sao lại có người vô duyên đến vậy. Người ta đâu có sống hộ cuộc đời của người khác. Dù có xinh đẹp đến đâu mà cư xử kém duyên như thế thì cũng chẳng ai quý mến".

Bạch Lan Phương là MC quen thuộc với khán giả truyền hình. Thời gian qua, cô thường xuyên chia sẻ về cuộc sống gia đình bên diễn viên Huỳnh Anh trên mạng xã hội. Cặp đôi đăng ký kết hôn vào năm 2024 và nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

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sao Việt

Huỳnh Anh

bạch lan phương

xúc phạm

hậu trường

MC Bạch Lan Phương

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