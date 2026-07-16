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Ốc Thanh Vân nhắc về chồng sau khi ông xã rời Úc về Việt Nam

Minh Ngọc
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Trong khi 3 mẹ con Ốc Thanh Vân đang ở Úc, Trí Rùa đã về Việt Nam để làm việc.

Sau thời gian đưa 3 con sang Úc sinh sống và học tập, Ốc Thanh Vân vẫn thường xuyên cập nhật cuộc sống thường ngày trên trang cá nhân. Mới đây, nữ diễn viên thu hút sự chú ý khi chia sẻ về nhịp sống bận rộn tại Úc sau khi ông xã Trí Rùa trở về Việt Nam để làm việc.

Theo chia sẻ, kể từ khi ông xã về Việt Nam, một mình Ốc Thanh Vân phải quán xuyến gần như mọi công việc. Nữ diễn viên cho biết cô vừa livestream bán hàng từ xa, lo cho ê-kíp dự án phim, xử lý đơn hàng, vừa tự tay dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, nấu nướng và chăm sóc 3 con.

Ốc Thanh Vân viết: "Từ hôm ba về, mẹ bận. Các phiên livestream các nhãn từ xa, lo cho team Người Vợ Ma sắp qua Úc, ship các đơn hàng, dọn dẹp, giặt giũ, bếp núc, ta nói... xù đầu tóc phồng tự nhiên".

- Ảnh 1.

Ốc Thanh Vân bận rộn xử lý công việc sau khi ông xã Trí Rùa trở về Việt Nam. Ảnh: FBNV

Không chỉ tất bật với công việc, nữ diễn viên còn phải đưa các con đi khắp nơi theo lịch sinh hoạt và sở thích của từng bé. Cô chia sẻ: "Rồi lái xe muôn nơi, xa gần có đủ, anh hai muốn đi chỗ này, em muốn đi chỗ kia, ông lùn muốn đi chỗ nọ. Loay hoay là hết ngày, mùa đông ngày ngắn lắm".

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Dù lịch trình kín mít, Ốc Thanh Vân cho biết cô vẫn cố gắng tranh thủ gặp gỡ bạn bè trong thời gian ở Úc. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng thừa nhận bắt đầu nhớ cuộc sống ở Việt Nam khi tâm sự: "Cũng bắt đầu nhớ cái chuồng, nhớ ba, nhớ bà ngoại bà nội, nhớ cái bàn chốt đơn, nhớ sân khấu".

Đáng chú ý, ở cuối bài đăng, Ốc Thanh Vân còn nhắc thẳng tên ông xã Trí Rùa khi đăng ảnh chụp cùng ba con và hài hước hỏi ý kiến cư dân mạng: "Ông lùn lên ký, mặt to bằng mặt mẹ. Mọi người thấy KaLaKao giống ba Trí Rùa hay mẹ Ốc ạ?".

- Ảnh 3.

Nữ diễn viên cũng thừa nhận bắt đầu nhớ cuộc sống ở Việt Nam. Ảnh: FBNV

- Ảnh 4.

Ốc Thanh Vân cho biết đưa 3 con sang Úc để tận hưởng mùa đông tại đây. Ảnh: FBNV

Việc vợ chồng sống xa nhau trong một khoảng thời gian khiến nhiều tin đồn về mối quan hệ của cả hai xuất hiện trên mạng xã hội. Trước những bàn tán này, Ốc Thanh Vân từng lên tiếng khẳng định gia đình vẫn hạnh phúc.

Cô cho biết việc đưa các con sang Úc là kế hoạch đã được hai vợ chồng thống nhất từ trước, với mong muốn các bé có cơ hội học tập và trải nghiệm môi trường mới. Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh gia đình không có ý định định cư tại Úc, đồng thời bác bỏ những đồn đoán cho rằng hôn nhân của cô và ông xã Trí Rùa đang rạn nứt.

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Nữ diễn viên từng phủ nhận thông tin trục trặc hôn nhân. Ảnh: FBNV

Trước đó, vào đầu năm 2024, Ốc Thanh Vân từng đưa 3 con sang Úc sinh sống và học tập với mong muốn các bé có cơ hội trải nghiệm môi trường giáo dục mới. Trong khoảng thời gian này, nữ diễn viên cũng tạm gác nhiều hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc các con và thích nghi với cuộc sống ở nước ngoài.

Đầu năm 2025, Ốc Thanh Vân quyết định đưa ba con trở về Việt Nam để ổn định cuộc sống, đồng thời tái ngộ khán giả sau thời gian sinh sống tại Úc. Kể từ đó, nữ diễn viên tích cực tham gia các chương trình truyền hình, trở lại sân khấu kịch và duy trì hoạt động kinh doanh trực tuyến.

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Sau gần một năm, Ốc Thanh Vân quyết định đưa các con trở về Việt Nam để đoàn tụ cùng gia đình và tiếp tục công việc nghệ thuật. Ảnh: FBNV

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sao Việt

Ốc Thanh Vân

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