Ở tuổi 50-60, bỏ qua 6 điều này, sức khỏe "xuống dốc", cơ thể “trả giá” sớm hơn bạn nghĩ

Khi bước vào độ tuổi 50-60, việc chăm sóc bản thân trở thành một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm cho chính mình. Thế nhưng, rất nhiều người lại có xu hướng đặt bản thân xuống cuối danh sách ưu tiên - họ lo cho gia đình, tập trung cho công việc, và cuối cùng… gần như không còn thời gian cho chính mình.

Cơ thể con người cũng giống như một chiếc xe. Nó cần "nhiên liệu" để vận hành. Giống như việc bạn phải đổ xăng cho xe, bạn cũng cần "nạp năng lượng" cho cơ thể bằng cách ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, uống đủ nước và đừng quên giữ vệ sinh cá nhân.

Chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ. Bạn không cần phải cảm thấy có lỗi vì điều đó. Sự thật là: bạn không thể chăm sóc tốt người khác nếu bản thân chưa được chăm sóc đúng cách. Và khi bạn biết yêu bản thân hơn, bạn cũng sẽ tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

Dưới đây là 6 lý do vì sao việc chăm sóc bản thân ở tuổi 50-60 không còn là "có cũng được, không có cũng chẳng sao" mà là bắt buộc:

1. Giúp bảo vệ trí nhớ

Chúng ta đang sống trong một "xã hội thiếu ngủ". Và cái giá phải trả chính là sự suy giảm trí nhớ.

Bạn có nhận ra rằng khi ngủ không đủ, bạn dễ mắc sai lầm hơn không? Điều này không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn tác động đến cuộc sống gia đình.

Hãy đảm bảo ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi đêm. Nếu có thể, hãy chợp mắt khoảng 30 phút vào giữa ngày - não bộ của bạn sẽ "cảm ơn" bạn vì điều đó.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Yale phát hiện rằng, trong khi ngủ, não bộ thực sự "dọn dẹp" các protein chất thải liên quan đến suy giảm nhận thức và bệnh Alzheimer. Đồng thời, các loại ký ức khác nhau cũng được xử lý trong giấc ngủ sâu - nghĩa là nếu bạn thiếu ngủ, khả năng ghi nhớ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

2. Cải thiện tâm trạng

Bạn có thấy mình dễ cáu gắt hơn dạo gần đây không? Điều này thường xảy ra khi bạn luôn đặt bản thân xuống cuối cùng.

Chăm sóc bản thân giúp bạn cảm thấy tốt hơn về chính mình, đồng thời giúp bạn thiết lập ranh giới rõ ràng hơn. Bạn sẽ không còn phải nói "đồng ý" khi trong lòng thực sự muốn từ chối.

Theo nhà trị liệu Lianne Avila, khi bạn bắt đầu đặt ra những ranh giới này, bạn bè và người thân sẽ tôn trọng bạn hơn. Nhờ đó, các mối quan hệ cũng trở nên ý nghĩa và lành mạnh hơn.

3. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu đã chứng minh: Tập thể dục là một trong những hình thức chăm sóc bản thân tốt nhất, nhưng lại bị rất nhiều người bỏ qua.

Hãy bắt đầu bằng những bước đơn giản: đi bộ 10 phút theo một hướng từ nhà, rồi quay về - vậy là bạn đã có 20 phút vận động mỗi ngày. Sau đó, có thể bổ sung thêm các bài tập tăng cường cơ bắp.

Không chỉ tốt cho tim mạch, việc tập luyện còn giúp duy trì sức mạnh cơ thể, đặc biệt quan trọng khi bạn lớn tuổi. Những người duy trì thói quen vận động thường xuyên cho biết họ cảm thấy khỏe khoắn và tích cực hơn. Chưa kể, cảm giác hưng phấn do endorphin mang lại cũng rất đáng giá.

Vận động đều đặn còn giúp giảm cortisol - hormone gây căng thẳng, vốn có thể gây hại nghiêm trọng cho tim nếu kéo dài.

4. Giảm căng thẳng

Bạn có mệt mỏi vì lúc nào cũng lo lắng về tương lai không? Liệu mình có đủ tiền, đủ tình yêu, đủ thời gian?

Sự thật là: bạn không thể dự đoán tương lai. Nhưng rất nhiều người lại dành quá nhiều thời gian để lo nghĩ về những điều chưa xảy ra và thường là theo hướng tiêu cực.

Nếu bạn không thể ngừng nghĩ về tương lai, hãy thử "dự đoán tích cực" thay vì bi quan.

Theo nhà tâm lý học lâm sàng Dr. Susan Pazak, lo lắng giống như một dòng chảy âm thầm nhưng dai dẳng, rút cạn năng lượng cảm xúc, thể chất và tinh thần của bạn. Việc tập trung vào hiện tại thay vì sợ hãi tương lai sẽ giúp bạn cảm thấy bình tĩnh, cân bằng và đủ khả năng להתמודד với những gì diễn ra trong ngày.

5. Giúp bạn chăm sóc người khác tốt hơn

Khi bạn không chăm sóc bản thân, bạn rất dễ rơi vào trạng thái kiệt sức (burnout). Điều này khiến bạn khó có thể chăm sóc tốt cả bản thân lẫn những người xung quanh.

Thậm chí, bạn có thể bắt đầu cảm thấy ghen tị với những người quan tâm đến bạn, chỉ vì bạn quá mệt mỏi. Khi kiệt sức, thật khó để cảm thấy biết ơn hay trân trọng.

Các nghiên cứu về "kiệt sức ở người chăm sóc" cho thấy: những người bỏ bê sức khỏe của mình sẽ rơi vào tình trạng suy kiệt cả thể chất lẫn tinh thần, từ đó làm giảm chất lượng chăm sóc dành cho người khác.

6. Giúp bạn thư giãn và tận hưởng cuộc sống hơn

Khi biết chăm sóc bản thân, bạn sẽ dễ dàng "lướt qua" những thăng trầm của cuộc sống hơn.

Bạn dần nhận ra rằng mình không cần phải hoàn hảo và người khác cũng vậy. Bạn có kỳ vọng thực tế hơn với bản thân và mọi người xung quanh.

Nhà trị liệu Nancy Colier cho rằng: khi bạn ngừng chống lại hoàn cảnh và cho phép bản thân chấp nhận những gì đang diễn ra, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Việc "thuận theo dòng chảy" của cuộc sống giúp hành trình trở nên nhẹ nhàng hơn, dù con đường vốn dĩ luôn gập ghềnh.

Bạn đã từng vượt qua những giai đoạn khó khăn và bạn biết rằng nếu cần, bạn vẫn có thể làm lại điều đó.

Hãy thành thật, ai cũng từng gặp những người quá nghiêm trọng hóa mọi thứ trong cuộc sống và bạn chỉ muốn tránh xa họ càng nhanh càng tốt.

Vì vậy, hãy học cách tận hưởng cuộc sống hiện tại, trân trọng những người đang ở bên bạn.

Chúng ta đang sống trong một thế giới hối hả, nơi con người dễ tập trung vào những gì mình chưa có, thay vì những gì mình đang có. Điều này khiến bạn luôn cảm thấy "chưa đủ".

Nếu cứ suy nghĩ như vậy, bạn sẽ sớm kiệt sức và tự tạo ra hàng loạt vấn đề không cần thiết trong cuộc sống.

Mà thật lòng mà nói: Ai có thời gian cho những rắc rối không đáng đó?