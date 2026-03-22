Suy tim sớm “tìm đến” nếu bạn có đặc điểm này - hãy sửa ngay!

Một nghiên cứu mới cho thấy mỡ bụng dư thừa có liên quan chặt chẽ hơn đến nguy cơ suy tim so với cân nặng tổng thể hay chỉ số khối cơ thể (BMI).

Các nhà nghiên cứu cho biết tình trạng viêm toàn thân là yếu tố then chốt trong mối liên hệ giữa mỡ bụng và nguy cơ bệnh tim. Họ ước tính khoảng 1/4 đến 1/3 mối liên hệ này được giải thích bởi tình trạng viêm.

Những phát hiện này cho thấy việc giảm viêm có thể là một chiến lược điều trị tiềm năng nhằm giảm nguy cơ suy tim ở những người có mỡ bụng dư thừa.

Nghiên cứu cho thấy mỡ bụng dư thừa có liên quan chặt chẽ đến nguy cơ suy tim. (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu hiện chưa được công bố trên tạp chí bình duyệt, nhưng đã được trình bày từ ngày 17–20/3 tại hội nghị khoa học EPI/Lifestyle Scientific Sessions 2026 của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) ở Boston.

Các nhà nghiên cứu kỳ vọng phân tích này sẽ thúc đẩy những cách tiếp cận mới trong việc theo dõi sức khỏe tim mạch.

“Từ nghiên cứu này, chúng tôi hiểu rõ hơn vì sao một số người vẫn bị suy tim dù có cân nặng trông có vẻ bình thường,” Szu-Han Chen, tác giả chính của nghiên cứu và là sinh viên y khoa tại Đại học Quốc gia Yang Ming Chiao Tung (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết trong một tuyên bố.

“Bằng cách theo dõi vòng eo và tình trạng viêm, bác sĩ có thể phát hiện sớm những người có nguy cơ cao và tập trung vào các biện pháp phòng ngừa trước khi triệu chứng xuất hiện,” Chen nói thêm.

Mối liên hệ giữa mỡ bụng dư thừa và sức khỏe tim mạch

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của gần 2.000 người trưởng thành gốc Phi, sinh sống tại ba hạt gần thành phố Jackson, bang Mississippi (Mỹ).

Tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu (2000–2004), tất cả người tham gia đều chưa được chẩn đoán suy tim. Độ tuổi dao động từ 35 đến 84, trung bình là 58 tuổi, trong đó khoảng 36% là nữ. Thời gian theo dõi trung bình gần 7 năm, đến tháng 12/2016.

Các nhà nghiên cứu đánh giá lượng mỡ cơ thể thông qua cân nặng, BMI, vòng eo và tỷ lệ vòng eo/chiều cao. Đồng thời, họ sử dụng mẫu máu để đo protein C-reactive độ nhạy cao – một chỉ dấu phổ biến của tình trạng viêm.

Kết quả cho thấy 112 người đã phát triển suy tim trong thời gian theo dõi. Đáng chú ý, vòng eo lớn có liên quan đến nguy cơ suy tim tăng cao, trong khi BMI cao lại không cho thấy mối liên hệ rõ ràng.

Ngoài ra, vòng eo và tỷ lệ vòng eo/chiều cao càng cao thì nguy cơ suy tim càng lớn. Những người có mức độ viêm cao cũng dễ gặp suy tim hơn.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng họ không có dữ liệu chi tiết về các dạng suy tim cụ thể, nên kết quả chỉ phản ánh nguy cơ suy tim nói chung.

Dù nghiên cứu chỉ thực hiện trên một nhóm dân số cụ thể, các chuyên gia cho rằng kết quả vẫn có giá trị rộng rãi.

“Tôi tin rằng những kết quả này có thể áp dụng cho các nhóm dân số khác, vì nhiều nghiên cứu trước đây cũng cho thấy xu hướng tương tự,” bác sĩ Mir Ali, chuyên gia phẫu thuật giảm cân tại Trung tâm Giảm cân MemorialCare, Mỹ, nói. Bác sĩ Ali không tham gia vào nghiên cứu.

Mỡ bụng ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch như thế nào?

Các chuyên gia cho biết mỡ bụng dư thừa làm gia tăng nguy cơ bệnh tim thông qua nhiều cơ chế khác nhau.

“Mỡ nội tạng là loại mô hoạt động chuyển hóa mạnh, có thể giải phóng các phân tử gây viêm, góp phần dẫn đến kháng insulin, tăng huyết áp và rối loạn chức năng mạch máu,” bác sĩ Kevin Shah, chuyên gia tim mạch tại Viện Tim mạch MemorialCare (California), giải thích. “Theo thời gian, tình trạng viêm mạn tính có thể làm tổn thương mạch máu và tạo áp lực lên cơ tim, từ đó làm tăng nguy cơ phát triển suy tim.”

Trong khi đó, bác sĩ Ali cho biết: “Mỡ bụng bao quanh và làm suy giảm chức năng của các cơ quan nội tạng. Ngoài ra, béo phì còn làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể, điều này được cho là khiến cơ tim trở nên cứng hơn và làm suy giảm khả năng bơm máu.”

Cách giảm mỡ bụng hiệu quả

Các chuyên gia cho biết có những thói quen hằng ngày có thể giúp giảm cân và giảm mỡ bụng.

“Giảm cân tổng thể là cách hiệu quả nhất để giảm mỡ bụng và tình trạng viêm đi kèm,” bác sĩ Ali nói. “Cần lưu ý rằng bạn không thể ‘giảm mỡ cục bộ’. Các bài tập vùng bụng chỉ giúp săn chắc cơ, còn cơ thể sẽ đốt mỡ trên toàn bộ cơ thể. Muốn giảm cân thực sự, cần thay đổi đáng kể chế độ ăn uống và lối sống,” ông nhấn mạnh.

Giữ cân nặng và vòng eo ở mức lành mạnh giúp giảm nguy cơ suy tim. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Shah khuyến nghị nên duy trì một số thói quen hằng ngày như:

- tập thể dục thường xuyên

- ăn chế độ giàu thực phẩm tự nhiên, chất xơ, các loại hạt, trái cây và rau củ

- hạn chế đường và thực phẩm siêu chế biến

- ngủ đủ và chất lượng

“Những chiến lược hiệu quả nhất là tập trung cải thiện sức khỏe chuyển hóa tổng thể,” ông cho biết.