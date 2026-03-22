Đang đi đường bỗng đau thắt ngực, người đàn ông hành động nhanh trí, được bác sĩ hết lời khen

Ngày 26/11/2025, ông Tommy Bell, 62 tuổi, vừa kết thúc ca làm tại Bệnh viện AdventHealth DeLand, Mỹ, nơi ông đã làm việc hơn 10 năm với vai trò giám sát vận chuyển bệnh nhân.

Trên đường lái xe về nhà và đang nói chuyện với vợ là Joi, ông bất ngờ cảm thấy áp lực ở giữa ngực, cơn đau xuất hiện từng lúc. Cảm giác này khiến ông quyết định quay lại khoa cấp cứu của AdventHealth.

Sau khi được bác sĩ thăm khám, làm xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, Bell được chỉ định thực hiện một thủ thuật tim mạch hai ngày sau đó, vào thứ Sáu 28/11.

Trong quá trình hồi phục tại bệnh viện, ông bị nhồi máu cơ tim và được đặt stent để khôi phục lưu lượng máu.

Khi tình trạng ổn định, ông được chuyển đến khoa hồi sức tích cực và xuất viện sau hai ngày.

“Trước ngày hôm đó, tôi chưa từng trải qua điều gì như vậy. Những triệu chứng nhồi máu cơ tim mà tôi biết chỉ là những gì thấy trên TV—đau ngực, đau lan xuống cánh tay, v.v.,” Bell chia sẻ với chuyên trang y tế Mỹ Healthline.

Trong thời gian hồi phục tại nhà, ông vẫn cảm thấy không ổn, nên vợ đã đưa ông quay lại phòng cấp cứu. Tại đây, ông tiếp tục trải qua cơn nhồi máu cơ tim thứ hai và thứ ba vào ngày 2/12/2025.

Dù trải qua biến cố lớn, Bell cho biết ông cảm thấy yên tâm khi được điều trị tại nơi quen thuộc.

“Việc được chăm sóc bởi những người mà tôi gặp và cùng làm việc mỗi ngày khiến tôi cảm thấy như ở nhà. Biết rõ trình độ chuyên môn và sự hỗ trợ của đồng nghiệp khiến tôi rất an tâm trong lúc khó khăn,” ông nói.

Ông thậm chí biết tên từng người đã chăm sóc mình.

“Dù thật lạ khi ở ‘phía bên kia’ – trở thành bệnh nhân – nhưng tôi biết mình đang ở trong tay những người giỏi nhất,” ông chia sẻ.

Sau hai tuần nghỉ ngơi để hồi phục và lấy lại sức, Bell đã quay trở lại công việc.

“Quá trình hồi phục của tôi có cả gia đình ở nhà và ‘gia đình’ nơi làm việc bên cạnh. Không một ngày nào trôi qua mà không có người từ bệnh viện hỏi thăm tôi. Sự hỗ trợ thật tuyệt vời!”

Nâng cao nhận thức về các triệu chứng nhồi máu cơ tim dễ bị bỏ qua

Bell hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp nâng cao nhận thức về các dấu hiệu đa dạng của nhồi máu cơ tim cũng như những người có nguy cơ tái phát cao.

“Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình vì nếu có thể giúp cứu một mạng người bằng cách nhắc mọi người lắng nghe cơ thể, thì tôi đã làm được điều mình cần làm,” ông nói.

Bác sĩ Janak Bhavsar, chuyên gia tim mạch can thiệp tại AdventHealth và là thành viên trong ê-kíp điều trị của Bell, cho biết các biến cố tim mạch tái phát như trường hợp của ông không hiếm, đặc biệt khi bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ như:

- hút thuốc

- tiểu đường

- tăng huyết áp

- cholesterol cao

“Kiểm soát các yếu tố nguy cơ là điều quan trọng để phòng ngừa tái phát. Thay đổi lối sống như tập thể dục, kiểm soát chế độ ăn, cải thiện giấc ngủ và giảm cân đều rất cần thiết,” ông chia sẻ với Healthline.

Việc có một lối sống lành mạnh giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ khen ngợi hành động nhanh trí của bệnh nhân

Bác sĩ Bhavsar cũng dành lời khen cho ông Bell vì đã không bỏ qua triệu chứng và đến bệnh viện ngay. Điều này đã giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị kịp thời.

“Nhồi máu cơ tim có thể biểu hiện bằng những triệu chứng không điển hình. Đau có thể xuất hiện ở cổ, hàm, tay, lưng hoặc dạ dày,” ông nói. “Đôi khi triệu chứng chỉ là buồn nôn, nôn, khó thở hoặc đổ mồ hôi.”

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (American Heart Association), khoảng 20% đến 50% các cơn nhồi máu cơ tim là “thầm lặng” hoặc bị bỏ qua, thường bị nhầm với khó tiêu, căng cơ hoặc mệt mỏi.

Dù việc bị nhồi máu cơ tim sau khi đặt stent như trường hợp của Bell là không phổ biến, nhưng nguy cơ cao nhất thường nằm trong tháng đầu tiên.

Sau khi đặt stent, bệnh nhân cần tiếp tục dùng thuốc, đặc biệt là thuốc chống đông, để ngăn ngừa hình thành cục máu đông trong stent.

“Cần theo dõi các triệu chứng như đau ngực, buồn nôn, nôn, khó thở và đi khám ngay nếu xuất hiện. Đồng thời, tái khám tim mạch và chăm sóc ban đầu là rất quan trọng. Bệnh nhân cũng có thể hưởng lợi từ các chương trình phục hồi chức năng tim,” bác sĩ khuyến cáo.