Ô tô va chạm với 2 xe đạp ở TP.HCM lúc 5h sáng, 2 người tử vong

Xe ô tô đang lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với 2 xe đạp do một người đàn ông và một người phụ nữ điều khiển. Cú va chạm khiến cả 2 nạn nhân ngoài 60 tuổi tử vong tại chỗ.

Ngày 4/8, Công an xã Phước Hải đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 5h cùng ngày, tài xế lái chiếc ô tô lưu thông trên đường ĐT 44B, theo hướng từ xã Phước Hải đi xã Long Điền. Khi đến đoạn qua ấp Mỹ An (xã Phước Hải), phương tiện xảy ra va chạm với 2 xe đạp do một người đàn ông và một người phụ nữ điều khiển.

Vụ va chạm khiến 2 nạn nhân văng xuống đường, tử vong tại chỗ.

Nhận tin, lực lượng chức năng đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hai nạn nhân đều ngoài 60 tuổi, không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.