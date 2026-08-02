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Vụ người đàn ông nghi tự tử vì mua đất lệch ranh ở TP.HCM: Bên bán trả lại tiền

Lam Giang (Tổng hợp)
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Gia đình cho hay, bên bán đã trả lại số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Phía gia đình cũng đang hoàn tất các thủ tục để hoàn trả lại thửa đất cho người bán.

Liên quan đến vụ việc anh H.B.L. (37 tuổi, quê ở Nghệ An) nghi tự tử sau khi mua đất lệch ranh gây xôn xao dư luận, ngày 2/8, chị H.T.T. (em gái anh H.B.L.) cho biết, gia đình đã nhận lại số tiền của người bán đất ở phường Phú An (TP.HCM), theo thông tin trên báo Lao Động. 

Chị T. cho hay, gia đình được cơ quan chức năng mời lên thửa đất ở phường Phú An, cùng các bên liên quan và cơ quan chức năng đo đạc lại hiện trạng đất. Bên bán đã trả lại số tiền 1,22 tỷ đồng cho gia đình chị T. Hiện, phía gia đình chị T. cũng đang hoàn tất các thủ tục để hoàn trả lại thửa đất cho người bán. 

Sau khi viết bài đăng chia sẻ lại toàn bộ câu chuyện liên quan đến vấn đề mua đất, anh L. được gia đình phát hiện đã tử vong.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao bài đăng của anh H.B.L. đăng trên trang cá nhân, chia sẻ về câu chuyện mua đất cũng như những vấn đề vướng mắc nảy sinh sau đó. Anh L. đã yêu cầu bên môi giới và bên bán giải quyết nhưng không được. Sự việc khiến anh rơi vào tình trạng mệt mỏi suốt 1 năm trời. 

Theo thông tin trên báo Dân trí, anh L. được gia đình phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại tiệm sửa của anh tạ phường Tân Đông Hiệp (TP.HCM). 

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh nguyên nhân tử vong của anh L., đồng thời làm rõ quá trình giao dịch, hiện trạng pháp lý và những nội dung được phản ánh liên quan đến thửa đất.

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