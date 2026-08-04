Nút thắt cổ chai với tên lửa Flamingo của Ukraine đã được gỡ

Động cơ AI-25 từ lâu đã là nút thắt cổ chai trong sản xuất tên lửa FP-5 Flamingo của Ukraine.

Tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine.

Theo Defense Express, tên lửa hành trình Fire Point FP-5 Flamingo của Ukraine hiện đang được trang bị động cơ khác.

Trong khi các phiên bản trước đó được cho là sử dụng động cơ phản lực AI-25TL, một số mảnh vỡ tên lửa được tìm thấy gần đây được cho là chúng sử dụng động cơ do Anh sản xuất.

Thông tin này dựa trên phân tích các mảnh vỡ tên lửa được lực lượng Nga thu hồi và được một kênh Telegram chuyên về quốc phòng của Ukraine nêu bật.

Các chuyên gia của Defense Express, cho biết việc mang đầu đạn nặng 1 tấn đi xa hơn 3.000km hầu như đòi hỏi một động cơ phản lực turbo cỡ lớn.

Phiên bản nổi tiếng nhất của FP-5 Flamingo được trang bị động cơ AI-25TL, tạo ra lực đẩy 16,9kN và nặng khoảng 350kg. Động cơ này được biết đến rộng rãi là động cơ tiêu chuẩn của máy bay huấn luyện phản lực L-39 Albatros.

Báo Ukraine cho biết thêm, AI-25TL là lựa chọn khả thi nhất cho tên lửa này. Đồng thời, nó cũng được dự đoán sẽ trở thành nút thắt cổ chai chính trong quá trình sản xuất và là một trong hai sự thỏa hiệp chính phát sinh từ yêu cầu kết hợp tầm bắn cực xa với đầu đạn rất nặng.

Rõ ràng là các nhà thiết kế tên lửa cũng nhận thức được hạn chế này. Đó có lẽ là lý do tại sao tên lửa FP-5 Flamingo đặt động cơ phía trên thân máy bay thay vì tích hợp vào khung máy bay. Cấu hình này cho phép thay thế động cơ với những sửa đổi tương đối nhỏ đối với chính tên lửa.

Trên thị trường phương Tây, có khoảng 5 loại động cơ phản lực turbo không có buồng đốt phụ, tạo ra lực đẩy khoảng 17kN và nặng từ 300-400kg.

Hầu hết chúng có kích thước tương tự, và thường thậm chí còn nhỏ hơn so với AI-25TL.

Dựa trên thông tin được công bố cho đến nay, hoặc các nhà phân tích Nga vẫn chưa xác định được loại động cơ cụ thể của Anh có liên quan, hoặc nhiều khả năng hơn, thông tin đó đơn giản là chưa được phổ biến rộng rãi.

Bất kể động cơ nào của Anh hiện đang được lắp đặt trên tên lửa hành trình FP-5 Flamingo, một tiêu chuẩn tham khảo phù hợp khác là dòng động cơ Honeywell TFE731/2/3/4/5 của Mỹ.

Tùy thuộc vào biến thể, TFE731 tạo ra lực đẩy từ 15,6 đến 19,1kN trong khi nặng từ 337 đến 386kg. Nó cũng ngắn hơn khoảng 1m và hẹp hơn 15cm so với AI-25TL, khiến nó ngắn hơn khoảng 30% và thon gọn hơn khoảng 17%.

Với hơn 9.000 chiếc TFE731 đã được sản xuất cho đến nay. Quy mô sản xuất đó cho thấy việc tìm nguồn cung cấp động cơ với số lượng lớn là hoàn toàn khả thi.

Có lẽ ưu điểm quan trọng nhất của động cơ TFE731, giống như nhiều động cơ phương Tây khác, là hiệu suất nhiên liệu tốt hơn đáng kể.

Đối với TFE731-3, có lực đẩy rất gần với AI-25TL, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn tới 15% trong điều kiện bay tương đương.

Nếu đạt được sự cải thiện tương tự trên FP-5 Flamingo, tầm bay công bố 3.000km của nó về mặt lý thuyết có thể tăng thêm khoảng 450km, với giả định cùng lượng nhiên liệu và tải trọng.