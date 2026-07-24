Nước láng giềng Việt Nam tính xây 250 km đường sắt cao tốc đầu tiên kết nối với Trung Quốc, hoàn thành trong 4 năm nữa

Các dự án đường sắt mới là một phần trong tầm nhìn của Bắc Kinh về một mạng lưới dài 3.900 km kết nối với Đông Nam Á.

Ngày 20/7, chính phủ Thái Lan cho biết nước này đặt mục tiêu hoàn thành đoạn đường sắt cao tốc dài 250 km kết nối với Trung Quốc vào năm 2030.

Dự án là một phần trong tầm nhìn của Bắc Kinh về mạng lưới đường sắt dài khoảng 3.900 km, kết nối Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) với Singapore thông qua các quốc gia Đông Nam Á.

Theo tuyên bố của chính phủ Thái Lan, nước này đặt mục tiêu hoàn thành tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên nối Bangkok với Nakhon Ratchasima vào năm 2030.

Đồng thời, Bangkok cũng đang chuẩn bị khởi công đoạn đường sắt cao tốc thứ 2 từ Nakhon Ratchasima đến Nong Khai, tỉnh nằm sát biên giới Lào. Sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ kết nối với tuyến đường sắt cao tốc Lào – Trung Quốc, hiện đã nối thủ đô Viêng Chăn với thành phố Côn Minh.

Bên cạnh đó, Thái Lan cũng đang đẩy nhanh tiến độ một dự án đường sắt khác nhằm kết nối với tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, tạo hành lang vận tải từ Lào ở phía bắc xuống Malaysia ở phía nam.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul vừa kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 5 ngày. Trong chuyến thăm, Thái Lan đề nghị Trung Quốc – thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của nước này – tăng nhập khẩu trái cây và thực phẩm chế biến của Thái Lan.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Bangkok tìm cách mở rộng xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc.

Hai nước cũng nhất trí thiết lập cơ chế hợp tác về đối ngoại và quốc phòng, đồng thời mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và đào tạo nhân lực

Ngoài ra, Thái Lan và Trung Quốc sẽ tăng cường chia sẻ thông tin và dữ liệu giao dịch tài chính nhằm phối hợp ngăn chặn các vụ lừa đảo trực tuyến và gian lận tài chính xuyên biên giới.

Theo Reuters﻿