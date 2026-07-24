HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nước láng giềng Việt Nam tính xây 250 km đường sắt cao tốc đầu tiên kết nối với Trung Quốc, hoàn thành trong 4 năm nữa

Y Vân
|

Các dự án đường sắt mới là một phần trong tầm nhìn của Bắc Kinh về một mạng lưới dài 3.900 km kết nối với Đông Nam Á.

- Ảnh 1.

Ngày 20/7, chính phủ Thái Lan cho biết nước này đặt mục tiêu hoàn thành đoạn đường sắt cao tốc dài 250 km kết nối với Trung Quốc vào năm 2030.

Dự án là một phần trong tầm nhìn của Bắc Kinh về mạng lưới đường sắt dài khoảng 3.900 km, kết nối Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) với Singapore thông qua các quốc gia Đông Nam Á.

Theo tuyên bố của chính phủ Thái Lan, nước này đặt mục tiêu hoàn thành tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên nối Bangkok với Nakhon Ratchasima vào năm 2030.

Đồng thời, Bangkok cũng đang chuẩn bị khởi công đoạn đường sắt cao tốc thứ 2 từ Nakhon Ratchasima đến Nong Khai, tỉnh nằm sát biên giới Lào. Sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ kết nối với tuyến đường sắt cao tốc Lào – Trung Quốc, hiện đã nối thủ đô Viêng Chăn với thành phố Côn Minh.

Bên cạnh đó, Thái Lan cũng đang đẩy nhanh tiến độ một dự án đường sắt khác nhằm kết nối với tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, tạo hành lang vận tải từ Lào ở phía bắc xuống Malaysia ở phía nam.

TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Anutin Charnvirakul vừa kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 5 ngày. Trong chuyến thăm, Thái Lan đề nghị Trung Quốc – thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của nước này – tăng nhập khẩu trái cây và thực phẩm chế biến của Thái Lan.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Bangkok tìm cách mở rộng xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc.

Hai nước cũng nhất trí thiết lập cơ chế hợp tác về đối ngoại và quốc phòng, đồng thời mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và đào tạo nhân lực

Ngoài ra, Thái Lan và Trung Quốc sẽ tăng cường chia sẻ thông tin và dữ liệu giao dịch tài chính nhằm phối hợp ngăn chặn các vụ lừa đảo trực tuyến và gian lận tài chính xuyên biên giới.

Theo Reuters﻿

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Trung Quốc

đường sắt

dự án

Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại