Nước chanh và nước cam: Nước nào giàu dinh dưỡng và tốt hơn cho người uống?

Chanh và cam nổi tiếng là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Chúng đều là những loại trái cây phổ biến ở Việt Nam, được sử dụng để ăn trực tiếp, pha nước hoặc chế biến cùng các món ăn khác.

Nước chanh và nước cam đặc biệt được ưa chuộng vì dễ uống và giúp giải khát hiệu quả. Hãy cùng xem hại loại đồ uống này có gì khác nhau về mặt dinh dưỡng nhé.

Dưới đây là thông tin so sánh giá trị dinh dưỡng của nước cam và nước chanh (khẩu phần 100 g) sử dụng dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ.

Calo

Nước chanh có ít calo hơn nước cam - nước chanh có 22 kcal calo trên 100 g và nước cam có 45 kcal calo.

Chất xơ

Nước chanh và nước cam chứa lượng chất xơ tương đương nhau - nước chanh có 0,3g chất xơ trên 100 g và nước cam có 0,2 g chất xơ.

Đường

Nước chanh có ít đường hơn nước cam - nước chanh có 2,5 g đường trên 100 g và nước cam có 8,4 g đường.

Protein

Nước chanh và nước cam chứa lượng protein tương tự nhau - nước chanh có 0,35 g protein trên 100 g và nước cam có 0,7 g protein.

Chất béo bão hòa

Cả nước chanh và nước cam đều có ít chất béo bão hòa - nước chanh có 0,04 g chất béo bão hòa trên 100 g và nước cam có 0,02 g chất béo bão hòa.

Các loại vitamin

Vitamin C

Cả nước chanh và nước cam đều chứa nhiều Vitamin C - nước chanh có 38,7 mg Vitamin C trên 100 g và nước cam có 50 mg Vitamin C.

Vitamin A

Nước cam có nhiều Vitamin A hơn nước chanh - nước cam có 10 g Vitamin A trên 100 g. Vitamin A trong nước chanh không đáng kể.

Vitamin E

Nước chanh và nước cam chứa lượng Vitamin E tương tự nhau - nước chanh có 0,15 mg Vitamin E trên 100 g và nước cam có 0,04 mg Vitamin E.

Các vitamin B

Nước cam có nhiều thiamin, riboflavin và niacin (các loại vitamin B). Cả nước chanh và nước cam đều chứa một lượng đáng kể axit pantothenic, vitamin b6 và folate.

Chất khoáng

Canxi

Nước chanh và nước cam chứa lượng canxi tương tự nhau - nước chanh có 6 mg canxi trên 100 g và nước cam có 11 mg canxi.

Sắt

Nước chanh và nước cam chứa lượng sắt tương tự nhau - nước chanh có 0,08 mg sắt trên 100 g và nước cam có 0,2 mg sắt.

Kali

Nước cam có nhiều kali hơn nước chanh - nước chanh có 103 mg kali trên 100 g và nước cam có 200 mg kali.

Chất chống oxy hóa và hóa chất thực vật

Flavonoid

Xuất hiện tự nhiên trong trái cây và rau quả, flavonoid được tin là có nhiều lợi ích sức khỏe và được sử dụng trong nhiều ứng dụng y học và dược phẩm.

Cả nước chanh và nước cam đều chứa một lượng đáng kể quercetin – một dạng flavonoid. Nước cam chứa một dạng flavonoid khác là myricetin nhiều hơn nước chanh.

Carotenoid

Carotenoid là vi chất dinh dưỡng thường thấy trong thực vật và một số sản phẩm động vật. Một ví dụ là beta-carotene, một loại carotenoid nổi bật, là nguồn cung cấp Vitamin A phổ biến.

Nước cam có nhiều beta-carotene và lutein và zeaxanthin (các loại carotenoid) hơn nước chanh.

Kết

Nước chanh có ít calo và ít đường hơn nước cam. Nếu bạn muốn chọn đồ uống ít calo, ít đường thì nước chanh sẽ tốt hơn.

Nước chanh và nước cam tương đương nhau ở nhiều hạng mục như chất xơ và protein, đều ít chất béo bão hòa. Ngoài ra, nước chanh và nước cam có vitamin C, E, canxi, sắt tương đương nhau. Do vậy, cả hai loại nước uống này đều là nguồn cung cấp dinh dưỡng tuyệt vời.

Nước cam ‘chiến thắng’ nếu xét về Vitamin A và kali. Và với chất chống oxy hóa và hóa chất thực vật, nước cam cũng có phần nổi trội hơn.

(Nguồn: Souper Sage)

