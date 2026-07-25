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Nửa đêm thấy "bột trắng" ở hậu môn con gái, đưa đi khám người mẹ mới rùng mình

Minh Uyên
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Một bà mẹ tại Trung Quốc đã phải lập tức đưa con đi cấp cứu trong đêm sau khi phát hiện vật thể lạ ở hậu môn của trẻ. Kết quả kiểm tra khiến nhiều phụ huynh phải giật mình.

"Mẹ ơi, mông con ngứa quá..."

Thấy con gái trằn trọc không yên và khóc quấy liên tục lúc nửa đêm, chị Trình (sống tại Hàng Châu, Trung Quốc) kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện quanh vùng hậu môn của con có một lớp chất bột màu trắng bất thường.

Ngay trong đêm, chị Trình cẩn thận dùng tăm bông thu thập lớp "bột trắng" này, đồng thời lấy mẫu phân của bé để sáng sớm hôm sau đưa con đến bệnh viện khám.

Ban đầu, kết quả soi phân không phát hiện trứng ký sinh trùng. Tuy nhiên, khi các bác sĩ lấy mẫu chất bột trắng trên tăm bông pha loãng để soi dưới kính hiển vi, nguyên nhân mới lộ diện: Toàn bộ lớp bột trắng đó chính là hàng loạt trứng giun kim.

Giun kim – "Nỗi ám ảnh" thường gặp ở trẻ mầm non, tiểu học

Theo các bác sĩ nhi khoa, giun kim là loại ký sinh trùng đường ruột phổ biến nhất ở trẻ em.

Giun trưởng thành: Dài khoảng 1cm, màu trắng, nhỏ như sợi chỉ, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chúng thường ký sinh ở đoạn cuối ruột nhỏ, manh tràng, đại tràng và trực tràng.

Trứng giun: Kích thước siêu nhỏ, chỉ quan sát được dưới kính hiển vi và là nguyên nhân chính gây lây nhiễm, tái nhiễm kéo dài.

Vào ban đêm, giun kim cái sẽ bò ra ngoài hậu môn để đẻ trứng tại các nếp gấp da quanh hậu môn và bẹn. Quá trình này tiết ra chất dịch gây ngứa ngáy dữ dội, khiến trẻ bồn chồn, mất ngủ và quấy khóc.

Bệnh rất dễ lây lan ở lứa tuổi mầm non và tiểu học do trẻ có thói quen hay bò lê, sờ đụng đồ chơi chung rồi đưa tay lên miệng.

Dấu hiệu nhận biết trẻ nhiễm giun kim

Phụ huynh có thể nhận biết trẻ mắc giun kim qua các biểu hiện:

Dấu hiệu đặc trưng: Ngứa dữ dội vùng hậu môn/bẹn (đặc biệt về đêm) hoặc nhìn thấy giun nhỏ màu trắng bằng mắt thường.

Biểu hiện đi kèm: Trẻ ngủ không sâu giấc, trằn trọc, quấy khóc, thỉnh thoại chán ăn.

Ở bé gái: Trẻ có thể than phiền bị khó chịu ở vùng kín do giun bò sang, nhưng không có biểu hiện tiểu dắt, tiểu gấp như nhiễm trùng đường tiết niệu.

Xét nghiệm phân thông thường đôi khi không phát hiện được trứng giun vì giun kim cái không đẻ trứng trong lòng ruột. Để xác định chính xác, phụ huynh có thể áp dụng phương pháp dán băng dính trong suốt :

Thời điểm: Vào buổi sáng sớm ngay khi trẻ vừa thức dậy (chưa đi đại tiện và chưa vệ sinh cá nhân).

Cách làm: Dùng một đoạn băng dính trong suốt, dán mặt keo nhẹ nhàng vào các nếp gấp skin quanh hậu môn của trẻ rồi bóc ra.

Trứng giun (nếu có) sẽ dán chặt vào mặt keo. Phụ huynh chỉ cần gấp đoạn băng dính lại và mang đến cơ sở y tế để bác sĩ soi kính hiển vi kiểm tra.

Nguồn: Báo Quảng Tây

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