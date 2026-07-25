Con gái 17 tuổi theo cha ra đồng đi gặt, ít phút sau sự việc bất ngờ khiến ông chỉ biết ôm đầu sốc nặng

Chuyến đi làm thuê giữa mùa gặt tại Trung Quốc bất ngờ trở thành ký ức đau lòng đối với hai cha con.

Tranh cãi tiền công bất ngờ leo thang

Theo Sohu, chiều 5/6/2026, một người đàn ông 43 tuổi làm nghề lái máy gặt đưa con gái 17 tuổi tới thôn Nam Lữ Cố, quận Tùng Đài, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc để thu hoạch lúa mì thuê.

Người cha cho biết do hoàn cảnh gia đình đặc biệt, con gái không có người chăm sóc ở nhà nên thường xuyên phải theo ông đi làm. Nhiều năm qua, hai cha con rong ruổi qua các vùng nông thôn, di chuyển theo mùa lúa chín để nhận thu hoạch thuê và kiếm sống.

Cuộc sống của họ gắn liền với chiếc máy gặt, những cánh đồng rộng lớn và áp lực chạy đua với thời tiết. Trong mùa cao điểm, người điều khiển máy có thể phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn để giúp các hộ dân đưa lúa về trước khi mưa xuống.

Người cha trực tiếp điều khiển máy, còn con gái đi cùng hỗ trợ trao đổi với chủ ruộng và xử lý một số việc cần thiết. Tuy nhiên, chuyến đi ngày hôm đó lại kết thúc bằng sự việc mà cả hai không thể ngờ tới.

Một người đàn ông đưa con gái 17 tuổi tới thôn Nam Lữ Cố, quận Tùng Đài, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc để thu hoạch lúa mì thuê. (Ảnh: Sohu)

Theo Sina, khi tới thôn Nam Lữ Cố, người đàn ông được một hộ dân thuê thu hoạch lúa mì. Hai bên trao đổi về chi phí trước khi chiếc máy bắt đầu hoạt động trên cánh đồng.

Sau khi phần lớn diện tích được thu hoạch, con gái 17 tuổi của người lái máy tới gặp chủ ruộng để trao đổi về khoản tiền công. Tuy nhiên, hai bên bất ngờ phát sinh bất đồng liên quan đến chi phí thu hoạch.

Từ một cuộc tranh luận về tiền bạc, không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng. Sohu dẫn lời người cha cho biết người thuê máy không đồng ý thanh toán theo mức đã trao đổi và tiếp tục tranh cãi với cô gái.

Trong lúc mất bình tĩnh, người này được cho là đã liên tiếp tát vào mặt con gái ông. Cô gái tuổi vị thành niên không kịp phản ứng trước sự việc xảy ra quá nhanh.

Một bài viết trên Sohu cho biết những cú đánh khiến vùng mặt của cô bé sưng đỏ. Gia đình cũng kể lại rằng cô có biểu hiện ù tai sau khi bị hành hung. Tuy nhiên, đây là thông tin từ phía người cha, chưa phải kết luận giám định thương tích do cơ quan chức năng công bố.

Thời điểm đó, người cha vẫn đang điều khiển máy gặt ngoài đồng. Khi phát hiện con gái gặp chuyện, ông lập tức dừng máy và chạy tới.

Người cha cho rằng dù hai bên có bất đồng về tiền công, một người trưởng thành cũng không nên dùng vũ lực với cô gái chưa đủ 18 tuổi. (Ảnh: Sohu)

Trước mắt ông là cô con gái 17 tuổi với gương mặt sưng đỏ, tinh thần hoảng loạn. Chuyến đi vốn chỉ nhằm kiếm thêm thu nhập cho gia đình bỗng trở thành trải nghiệm khiến người đàn ông vừa bàng hoàng, vừa phẫn nộ.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, người cha cho rằng dù hai bên có bất đồng về tiền công, một người trưởng thành cũng không nên dùng vũ lực với cô gái chưa đủ 18 tuổi.

Ông sau đó gọi điện trình báo lực lượng chức năng.

Theo Sohu, cảnh sát thuộc đồn công an Nam Lữ Cố đã tới hiện trường, ghi nhận sự việc và đưa những người liên quan về trụ sở để lấy lời khai. Người cha cũng phối hợp cung cấp thông tin về quá trình nhận việc, mức tiền công đã thỏa thuận và diễn biến tranh cãi.

Tính đến thời điểm bài viết được đăng tải, phía cảnh sát địa phương chưa công bố kết quả xử lý chính thức.

Hoàn cảnh của con gái 17 tuổi khiến nhiều người xót xa

Đoạn video kể lại sự việc sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Bên cạnh hành vi bị tố là dùng bạo lực, hoàn cảnh của hai cha con cũng khiến nhiều người chú ý.

Theo lời người cha được 163 dẫn lại, con gái ông phải đi theo trong mùa thu hoạch vì gia đình không có người chăm sóc cô ở nhà. Hai cha con thường ăn nghỉ gần chiếc máy gặt, liên tục di chuyển giữa các địa phương theo tiến độ chín của lúa mì.

Với những người làm nghề thu hoạch nông sản theo mùa vụ, mỗi ngày làm việc đều là cuộc chạy đua với thời gian. Họ có thể phải di chuyển quãng đường dài, làm việc liên tục và phụ thuộc gần như hoàn toàn vào điều kiện thời tiết.

Tiền công thường được tính theo diện tích ruộng và thỏa thuận trực tiếp giữa chủ máy với người thuê. Nếu đơn giá hoặc cách tính khối lượng công việc không được thống nhất rõ ràng, mâu thuẫn có thể phát sinh khi thanh toán.

Dù vậy, phần lớn ý kiến trên mạng xã hội cho rằng bất đồng tiền bạc không thể trở thành lý do để sử dụng vũ lực, đặc biệt khi người đối diện là một cô gái vị thành niên.

Con gái ông phải đi theo trong mùa thu hoạch vì gia đình không có người chăm sóc cô ở nhà. (Ảnh: Sohu)

Nhiều người cho rằng các bên hoàn toàn có thể kiểm tra lại thỏa thuận, nhờ người làm chứng hoặc báo cơ quan chức năng nếu không tìm được tiếng nói chung. Việc để tranh cãi leo thang thành hành hung chỉ khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.

Một số bình luận cũng bày tỏ sự thương cảm với người cha. Ông vốn đưa con gái theo trong hành trình mưu sinh vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng lại phải chứng kiến cô bé bị thương ngay giữa nơi mình đang làm việc.

Theo bài đăng trên Sohu ngày 7/6, cảnh sát đã tiếp nhận vụ việc và tiếp tục xác minh. Tuy nhiên, nguồn tin chưa dẫn thông báo chính thức về mức độ thương tích của cô gái cũng như trách nhiệm pháp lý của người bị tố hành hung.

Vì vậy, một số chi tiết hiện vẫn chủ yếu dựa trên lời kể của gia đình và đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. Kết luận cuối cùng cần chờ thông tin từ cơ quan chức năng địa phương.

Đối với hai cha con, đây vốn chỉ là một chuyến đi làm thuê giữa mùa gặt như nhiều ngày khác. Thế nhưng, từ một bất đồng liên quan đến tiền công, hành trình kiếm sống ấy lại khép lại bằng trải nghiệm đau lòng mà có lẽ cả hai sẽ còn nhớ rất lâu.

Theo Sohu, Sina, 163