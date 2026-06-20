HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ thủ tướng Ý "kinh ngạc" vì "phát biểu bịa đặt" của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thu Hương
|

Mối quan hệ đồng minh giữa Ý và Mỹ đang rơi vào vòng xoáy căng thẳng sau những phát ngôn gây tranh cãi từ người đứng đầu Nhà Trắng về nữ thủ tướng Ý.

Sự việc bắt nguồn từ cuộc phỏng vấn Tổng thống Mỹ Donald Trump qua điện thoại của kênh truyền hình Ý La7.

Theo bản dịch lồng tiếng của La7 (kênh này không công bố đoạn âm thanh gốc), người đứng đầu Nhà Trắng cho biết Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã "nài nỉ được chụp ảnh" cùng ông tại Hội nghị thượng đỉnh G7 vừa diễn ra ở Pháp.

Ông Donald Trump kể: "Bà ấy nài nỉ tôi chụp ảnh cùng. Bà ấy muốn có ảnh với tôi đến mức đó... Tôi định không chụp nhưng thấy thương bà ấy. Bà ấy chắc là rất vui khi tôi nói chuyện cùng. Tôi vốn không cần phải nói chuyện với bà ấy".

Mặc dù video từ sự kiện cho thấy hai nhà lãnh đạo trò chuyện rất sôi nổi, song ông Donald Trump ngụ ý rằng mình chỉ chiều lòng nữ thủ tướng Ý bằng cách tiếp chuyện.

Ông Donald Trump bị tố "bịa chuyện", Ý hủy thẳng chuyến thăm sang Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni (phải). Ảnh: Anadolu

Phản ứng trước phát biểu này, ngày 19-6, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đăng tải một video trên mạng xã hội để làm rõ sự việc. Hãng tin Anadolu dẫn tuyên bố của bà Meloni: "Một số việc cần phải được phản hồi ngay lập tức. Những phát biểu của ông Donald Trump hoàn toàn là bịa đặt, tôi thực sự kinh ngạc".

Bà Meloni cho biết bản thân không hiểu vì sao tổng thống Mỹ lại cư xử như vậy với các đồng minh, đồng thời lưu ý đây không phải lần đầu tiên việc này xảy ra. Bà Meloni nhấn mạnh: "Có một điều ông ấy cần phải nhớ: Cả tôi và nước Ý không bao giờ nài nỉ".

Nội các Rome lập tức phản kháng mạnh mẽ. Ngày 19-6, Bộ trưởng Ngoại giao Ý Antonio Tajani thông báo hủy chuyến thăm Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 21 và 22-6.

Ông Antonio Tajani viết trên mạng xã hội X: "Những lời lẽ nghiêm trọng của Tổng thống Donald Trump nhắm vào Thủ tướng Giorgia Meloni là xúc phạm toàn nước Ý".

Vụ việc này diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Ý có dấu hiệu hàn gắn quan hệ tại G7, bất chấp những hoài nghi trước đó.

Thực tế, bà Giorgia Meloni từng là người ủng hộ nhiệt thành của ông Donald Trump và là lãnh đạo châu Âu duy nhất dự lễ nhậm chức của ông vào năm 2025.

Tuy nhiên, rạn nứt bắt đầu lộ rõ sau khi chiến sự tại Iran bùng nổ vào đầu năm 2026.

Bà Meloni công khai bất đồng với ông Donald Trump khi ông chỉ trích Giáo hoàng Leo XIV về lập trường với cuộc chiến Iran. Lập tức, ông Donald Trump phản bác gay gắt và cáo buộc bà Meloni "thiếu dũng cảm".

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích Rome từ chối cho quân đội Mỹ sử dụng căn cứ không quân tại Sicily trong xung đột Iran, đồng thời nhận xét bà Meloni đã "thay đổi".

Trung Quốc thử nghiệm tương lai ngành vận tải biển trên 'siêu kênh đào' 10 tỷ USD kết nối với Vịnh Bắc Bộ
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Mỹ

Tin nóng Thế Giới 24h

Trump

Italy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

01:31
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại