Nữ thần tượng không hài lòng với xuất thân ca sĩ, nổi tiếng là “bình hoa di động”

15 năm bước vào showbiz, mỹ nhân này vẫn chưa thể thoát mác “bình hoa di động”.

Một đoạn chia sẻ mới đây của Son Naeun đang thu hút sự chú ý trên các mạng xã hội tại Hàn Quốc. Trong cuộc trò chuyện trên chương trình truyền hình gần đây, cựu thành viên Apink thẳng thắn nói về cuộc sống sau khi rời nhóm, những thay đổi trong tính cách và áp lực khi thay đổi từ việc làm ca sĩ sang diễn viên.

Chia sẻ mới đây của Son Naeun đang thu hút sự chú ý

Son Naeun cho biết trước đây cô khá khép kín và phụ thuộc vào ê-kíp do bước vào ngành giải trí từ sớm. Chỉ khi trưởng thành hơn và tách khỏi môi trường quen thuộc, cô mới dần tự lập và thay đổi cách sống.

Đáng chú ý, Son Naeun còn nhắc đến áp lực từ danh xưng “diễn viên xuất thân từ idol”. Cô thú nhận từng liên tục tự hỏi liệu những người xung quanh có đang đánh giá mình chỉ vì điểm xuất phát là một ca sĩ hay không. Cảm giác ấy đến nay vẫn chưa hoàn toàn biến mất, dù tình hình đã tốt hơn trước. “ Vì xuất phát điểm là một ca sĩ nên loại áp lực đó luôn tồn tại. Ngay cả bây giờ, nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất ”, Son Naeun chia sẻ. Chính nỗi lo bị định kiến khiến cô cho rằng bản thân phải cố gắng nhiều hơn.

Son Naeun cảm thấy áp lực và không hài lòng với danh xưng “diễn viên xuất thân từ idol”

Tuy nhiên, đoạn tâm sự của Son Naeun lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn phản ứng không đồng tình với cách nữ nghệ sĩ lý giải áp lực bằng xuất thân ca sĩ. Một bộ phận khán giả cho rằng vấn đề nằm ở khả năng diễn xuất chưa đủ thuyết phục, thay vì định kiến dành cho thần tượng lấn sân. Nhiều người nhắc đến Im Siwan, Lee Junho hay Eric như những trường hợp cũng bước ra từ nhóm nhạc nhưng vẫn được công nhận nhờ năng lực trên màn ảnh. Theo luồng ý kiến này, xuất thân idol có thể khiến diễn viên bị soi xét kỹ hơn trong thời gian đầu, nhưng không phải rào cản kéo dài nếu màn thể hiện đủ tốt.

Khả năng ca hát của Son Naeun cũng bị đưa trở lại bàn luận. Trong Apink, cô chủ yếu đảm nhận vị trí visual, center và hát phụ. Son Naeun hiếm khi được xếp vào nhóm thành viên nổi bật về giọng hát, trong khi sự nghiệp diễn xuất sau hơn một thập kỷ vẫn liên tục gây tranh cãi. Điều này khiến nhiều khán giả cho rằng lợi thế rõ ràng nhất của cô từ khi ra mắt đến nay vẫn là ngoại hình.

Với nhiều người, lợi thế lớn nhất của Naeun vẫn chỉ là ngoại hình

Son Naeun sinh năm 1994 và bước vào showbiz khi debut cùng Apink năm 2011. Với gương mặt thanh lịch, vóc dáng mảnh mai và hình ảnh trong sáng, cô nhanh chóng trở thành một trong những thành viên được chú ý nhất nhóm.

Trong thời kỳ đầu, Son Naeun thường xuyên đứng ở vị trí trung tâm đội hình, xuất hiện nổi bật trong hình ảnh quảng bá và góp phần định hình phong cách nữ tính của Apink. Cô đồng hành cùng nhóm qua loạt ca khúc được khán giả biết đến rộng rãi như NoNoNo , Mr. Chu , LUV và Dumhdurum .

Son Naeun là visual nổi bật của Apink

Năm 2017, độ nhận diện của Son Naeun tăng mạnh sau khi cô đóng chính trong MV New Face của PSY. Son Naeun cũng từng được gọi là “nàng thơ legging” sau khi những hình ảnh diện quần thể thao của cô tạo thành trào lưu tại Hàn Quốc. Các sản phẩm tương tự nhanh chóng được săn lùng, đưa cô trở thành gương mặt quảng cáo quen thuộc của nhiều nhãn hàng thời trang và làm đẹp.

Năng lực của Son Naeun vẫn là đề tài gây tranh cãi

Trái ngược với sức hút về ngoại hình, Son Naeun chưa từng được xem là giọng ca chủ lực của Apink. Chất giọng mỏng và phần hát không nhiều khiến cô chủ yếu giữ vai trò bổ trợ trong các ca khúc. Khi chuyển hướng sang diễn xuất, nữ nghệ sĩ tiếp tục đối mặt với câu hỏi tương tự về năng lực chuyên môn.

Song song hoạt động nhóm, Son Naeun bắt đầu đóng phim từ năm 2012. Năm 2021, cô là thành viên duy nhất không tái ký với công ty quản lý của Apink và chuyển sang YG Entertainment để tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất. Đến tháng 4/2022, nữ nghệ sĩ chính thức rời nhóm sau 11 năm vì khó cân bằng lịch trình giữa công việc cá nhân và hoạt động chung.

Son Naeun rời Apink sau 11 năm để tập trung vào con đường diễn xuất

Sau khi chuyển hẳn sang phim ảnh, Son Naeun lần lượt xuất hiện trong Cinderella and the Four Knights , The Wrath , Dinner Mate , Ghost Doctor và Agency . Dù sở hữu ngoại hình phù hợp với nhiều dạng vai, năng lực diễn xuất của cô vẫn gây tranh cãi, đặc biệt ở biểu cảm và cách thoại. Vai tiểu thư Kang Han-na trong Agency từng khiến hạn chế này lộ rõ hơn khi cô đứng cạnh Lee Bo Young. Bởi vậy, lời tâm sự mới nhất của Son Naeun đã tạo ra phản ứng ngược. Sau 15 năm hoạt động, ngoại hình vẫn là lợi thế được nhắc đến nhiều nhất của cựu thành viên Apink.

Ảnh: X/ IG