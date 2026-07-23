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Sai lầm phải trả giá hơn 3 nghìn tỷ từ tiền túi của nữ diễn viên SN 1981

Xi Xi
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Ngoài số tiền mặt khổng lồ, sai lầm này khiến nữ diễn viên SN 1981 không thể trở lại thời kỳ đỉnh cao như xưa.

Sai lầm phải trả giá hơn 3 nghìn tỷ từ tiền túi của nữ diễn viên SN 1981 - Ảnh 1.

Từ đỉnh cao quyền lực mang tên "Phạm Gia"

Phạm Băng Băng sinh ngày 16/9/1981 tại Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Cô chính thức bước chân vào trường nghệ thuật từ năm 1996 để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đến tháng 4/1998, nữ diễn viên vụt sáng thành sao khắp châu Á ngay sau khi bộ phim truyền hình quốc dân Hoàn Châu Cách Cách phần 1 được phát sóng.

Không chấp nhận danh xưng "bình hoa di động", cô liên tục hoạt động năng nổ và gặt hái thành công với giải Bách Hoa vào năm 2004 qua vai diễn trong phim Điện thoại di động. Đến tháng 2 năm 2007, cô chính thức thành lập studio cá nhân, tự làm chủ công việc và bắt đầu xây dựng đế chế tài chính riêng.

Đỉnh cao sự nghiệp của cô gắn liền với danh xưng "Phạm Gia" cùng phát ngôn chấn động vào năm 2010 rằng bản thân mình chính là đại gia. Trong suốt giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017, cô liên tục thống trị vị trí dẫn đầu danh sách những ngôi sao quyền lực và kiếm tiền nhiều nhất Trung Quốc do tạp chí danh tiếng Forbes bình chọn.

Thời điểm đó, cô là gương mặt đại diện toàn cầu của hàng loạt thương hiệu xa xỉ, đồng thời lấn sân sang các siêu phẩm Hollywood như X-Men: Days of Future Past ra mắt vào tháng 5 năm 2014.

Sai lầm phải trả giá hơn 3 nghìn tỷ từ tiền túi của nữ diễn viên SN 1981 - Ảnh 2.

Đến chiêu trò lách luật "Hợp đồng âm dương"

Bi kịch đổ vỡ bắt nguồn từ một góc khuất tài chính mang tên "hợp đồng âm dương" nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế đối với những khoản cát-sê khổng lồ. Về bản chất, khi nhận một dự án phim, cô sẽ ký kết hai bản hợp đồng hoàn toàn khác nhau cho cùng một công việc. Bản "hợp đồng dương" mang giá trị thấp sẽ được nộp cho cơ quan thuế để giảm tối đa số tiền phải đóng. Ngược lại, bản "hợp đồng âm" với số tiền thực tế cao gấp nhiều lần sẽ được giữ kín để đút túi riêng.

Cơn bão quét qua cuộc đời cô bắt đầu từ tháng 5/2018, khi nam MC Thôi Vĩnh Nguyên bất ngờ công khai bằng chứng lách luật của cô lên mạng xã hội Weibo. Điển hình là việc cô nhận mức cát-sê 60 triệu NDT cho "Điện thoại di động 2" nhưng chỉ khai báo 10 triệu NDT.

Ngay sau đó, vào tháng 6/2018, Cục Thuế Nhà nước Trung Quốc chính thức ra lệnh điều tra toàn diện vụ việc. Đến cuối tháng 7 năm 2018, Phạm Băng Băng hoàn toàn biến mất trước truyền thông.

Sai lầm phải trả giá hơn 3 nghìn tỷ từ tiền túi của nữ diễn viên SN 1981 - Ảnh 3.

Cái giá đắt đỏ và sự nghiệp tiêu tan

Sau nhiều tháng thanh tra gắt gao, tháng 10/2018, Tân Hoa Xã đưa tin của Tổng cục thuế Trung Quốc và Cục thuế Giang Tô đã chính thức công bố mức phạt kỷ lục trong lịch sử giải trí nước này. Phạm Băng Băng phải nộp phạt và hoàn trả số tiền tổng cộng lên tới 884 triệu Nhân dân tệ, tương đương khoảng 130 triệu USD, tức hơn 3.100 tỷ đồng. Cô phải hoàn trả toàn bộ số tiền phạt khổng lồ này để được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơn ác mộng tài chính bắt đầu khi nữ diễn viên rơi vào cuộc khủng hoảng thanh khoản trầm trọng. Để gom đủ lượng tiền lớn, cô buộc phải rao bán tháo gấp hàng chục căn biệt thự cao cấp tại Bắc Kinh với mức giá thấp hơn thị trường vào giữa tháng 10/2018.

Tuy nhiên, cái giá phải trả về danh tiếng là không thể cứu vãn, cô bị xóa tên khỏi mọi dự án phim ảnh. Các nhãn hàng quốc tế đồng loạt hủy hợp đồng và đòi đền bù thiệt hại. Vụ bế bối rúng động năm 2018 của Phạm Băng Băng để lại bài học đắt giá về sự thượng tôn pháp luật khi không một cá nhân nào, dù quyền lực hay giàu có đến đâu, được phép đứng trên luật pháp.

Sai lầm phải trả giá đắt của nam ca sĩ sinh năm 1990
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