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Sai lầm phải trả giá đắt của nam ca sĩ sinh năm 1990

Xi Xi
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Nam ca sĩ sinh năm 1990 đã tự tay đã chôn vùi sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Sai lầm phải trả giá đắt của nam ca sĩ sinh năm 1990 - Ảnh 1.

Ngô Diệc Phàm sinh ra tại Quảng Châu (Trung Quốc). Sau khi cha mẹ ly hôn, anh theo mẹ sang Canada sinh sống từ nhỏ và nhập quốc tịch Canada. Bước ngoặt cuộc đời đến với anh vào năm 2008 khi trúng tuyển cuộc thi tuyển chọn của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc SM Entertainment.

Đến năm 2012, anh chính thức ra mắt công chúng với vai trò trưởng nhóm EXO-M, thuộc nhóm nhạc nam đình đám EXO. Tuy nhiên, chỉ hai năm sau đó, Ngô Diệc Phàm bất ngờ đệ đơn kiện công ty quản lý để chấm dứt hợp đồng độc quyền và quyết định trở về Trung Quốc phát triển sự nghiệp riêng.

Tại thị trường quê nhà, sự nghiệp của nam nghệ sĩ thăng tiến với tốc độ chóng mặt. Nhờ ngoại hình nổi bật cùng lượng người hâm mộ đông đảo, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng lọt vào hàng ngũ "Tứ đại lưu lượng" – nhóm bốn nam nghệ sĩ có sức ảnh hưởng và giá trị thương mại lớn nhất thời bấy giờ. Trong lĩnh vực điện ảnh, anh góp mặt trong nhiều dự án như Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2, Hóa ra anh vẫn ở đây, Valerian and the City of a Thousand Planets... đồng thời trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu lớn săn đón.

Sai lầm phải trả giá đắt của nam ca sĩ sinh năm 1990 - Ảnh 2.

Tuy nhiên, lối sống buông thả phía sau ánh hào quang đã đẩy cựu thần tượng vào bi kịch. Tháng 7/2021, dư luận chấn động khi hot girl mạng xã hội Đô Mỹ Trúc liên tiếp đăng tải các bài viết tố cáo Ngô Diệc Phàm dụ dỗ nhiều cô gái trẻ dưới danh nghĩa tuyển chọn diễn viên và phỏng vấn. Ngay sau đó, cơ quan công an quận Triều Dương (Bắc Kinh) vào cuộc điều tra và chính thức tạm giam nam nghệ sĩ để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc nhanh chóng đẩy Ngô Diệc Phàm vào làn sóng "phong sát" toàn diện chưa từng có trong làng giải trí Trung Quốc. Toàn bộ tài khoản mạng xã hội, các sản phẩm âm nhạc, phim ảnh của anh bị gỡ bỏ khỏi nhiều nền tảng, đồng thời hàng loạt nhãn hàng lớn cũng tuyên bố chấm dứt hợp tác.

Đến tháng 11/2022, Tòa án Nhân dân quận Triều Dương (Bắc Kinh) tuyên phạt Ngô Diệc Phàm 11 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm và 1 năm 10 tháng tù về tội tụ tập thác loạn tình dục. Tổng hợp hình phạt mà nam nghệ sĩ phải chấp hành là 13 năm tù giam.

Song song với án phạt hình sự, cơ quan thuế Bắc Kinh cũng ra quyết định truy thu và xử phạt tổng cộng khoảng 600 triệu Nhân dân tệ đối với Ngô Diệc Phàm vì hành vi trốn thuế trong giai đoạn 2019 - 2020.

Tháng 11/2023, Tòa án Nhân dân cấp cao Bắc Kinh bác đơn kháng cáo của Ngô Diệc Phàm và giữ nguyên bản án sơ thẩm 13 năm tù. Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, sau khi chấp hành xong án phạt tù, nam nghệ sĩ sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc do mang quốc tịch Canada.

Từ một trong những ngôi sao quyền lực nhất làng giải trí châu Á, Ngô Diệc Phàm đã đánh mất toàn bộ sự nghiệp, danh tiếng và tương lai chỉ vì những hành vi vi phạm pháp luật. Vụ việc cũng trở thành một trong những bê bối gây chấn động nhất showbiz Hoa ngữ trong nhiều năm qua.

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