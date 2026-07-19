Nam nghệ sĩ Việt này đang có cuộc sống vô cùng viên mãn, giàu sang.

Mới đây, CEO Lý Thùy Chang - bà xã của diễn viên Chi Bảo - chia sẻ trên trang cá nhân về một câu hỏi cô thường xuyên nhận được từ cư dân mạng.

Theo Lý Thùy Chang, nhiều người thắc mắc vì sao mỗi lần chụp ảnh hoặc quay video cùng vợ, Chi Bảo luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ít cười. Thậm chí trên một số trang mạng có người còn soi nhìn như đang cáu trong khi cô lúc nào cũng rạng rỡ, nhí nhảnh.

Giải thích về điều này, Lý Thùy Chang cho biết, hình ảnh lạnh lùng của chồng chỉ xuất hiện trước ống kính.

"Sự thật là tắt máy quay hoặc máy chụp đi là anh ấy giãn cơ mặt lắm, nói cười vô tư. Là diễn viên suốt 30 năm nên anh ấy đã ngán máy quay lắm rồi. Để cho gia đình êm ấm nên anh ấy sẽ hợp tác diễn với vợ 10 phút rồi chạy liền nha", vợ hóm hỉnh Chi Bảo chia sẻ.

Vậy Chi Bảo là ai và tuổi 53 ra sao?

Sinh năm 1973 tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Chi Bảo từng theo học khoa Điện tử của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM trước khi bén duyên với nghệ thuật vào năm 1994. Cơ hội đến khi anh tham gia một lớp đào tạo diễn xuất, từ đó mở ra hành trình nhiều năm gắn bó với màn ảnh Việt.

Chi Bảo và vợ.

Sở hữu ngoại hình điển trai cùng lối diễn xuất tự nhiên, Chi Bảo nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được yêu thích của phim truyền hình. Anh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Đồng tiền xương máu, Người đẹp Tây Đô, Giao thời, Người đàn bà yếu đuối, Lục Vân Tiên, Cô gái xấu xí...

Tháng 5/2021, khi sự nghiệp vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, Chi Bảo bất ngờ tuyên bố giải nghệ sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho gia đình, công việc kinh doanh và các dự án cộng đồng.

Ở tuổi 53, nam diễn viên có cuộc sống viên mãn bên người vợ thứ 3 là CEO Lý Thùy Chang, kém anh 16 tuổi cùng các con. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, các chuyến du lịch trong và ngoài nước cũng như cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Sau khi rời showbiz, Chi Bảo tập trung phát triển hoạt động kinh doanh và điều hành các dự án của mình. Bên cạnh đó, anh còn đảm nhận vai trò Giám đốc Bảo tàng Gốm Thời Dựng Nước tại TP.HCM - nơi lưu giữ nhiều hiện vật, cổ vật có giá trị lịch sử.

Chi Bảo cũng được biết đến là đại gia showbiz. Anh và vợ sở hữu nhiều bất động sản giá trị và thường xuyên xuất hiện cùng những món đồ hiệu, xe sang. Hệ sinh thái bất động sản của vợ chồng anh trải dài từ Nam ra Bắc với những công trình khiến công chúng phải choáng ngợp.

Điển hình là căn biệt thự siêu sang rộng 1.600m² tại TP.HCM, căn villa sát biển triệu đô tại Vũng Tàu, cùng các căn hộ cao cấp tại Hà Nội và London (Anh) để phục vụ những chuyến nghỉ dưỡng gia đình. Đặc biệt nhất phải kể đến siêu dự án resort nghỉ dưỡng 5 sao rộng tới 120ha tại Côn Đảo do chính anh đầu tư và phát triển.



