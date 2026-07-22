Lê Thọ Cẩm Cát bị toà án tuyên phạt 13 năm tù, đang trong thời gian thụ án thì nữ quái này bỏ trốn khỏi nơi giam giữ và sau đó sang Lào ẩn náu.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News , lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận một người Việt Nam vi phạm pháp luật là Lê Thọ Cẩm Cát (SN 1994, trú thôn Phú Mỹ, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị) do lực lượng chức năng Lào trao trả.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đang thực hiện các thủ tục tiếp nhận Lê Thọ Cẩm Cát từ lực lượng chức năng Lào. (Ảnh: BPCC)

Năm 2024 Lê Thọ Cẩm Cát bị toà tuyên phạt 13 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Quá trình thi hành án, vào tháng 5/2025 Lê Thọ Cẩm Cát bỏ trốn khỏi nơi giam giữ và bị Công an tỉnh Quảng trị ra quyết định truy nã .

Sau khi tiếp nhận thông tin truy nã, đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, qua đó, xác minh được Lê Thọ Cẩm Cát đang lẫn trốn tại Lào.

Lê Thọ Cẩm Cát được đưa về trụ sở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo để làm thủ tục bàn giao cho Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Trị để xử lý theo quy định. (Ảnh: BPCC)

Sau đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp với công an tỉnh Quảng Trị, và lực lượng chức năng nước bạn Lào thực hiện các thủ tục bắt người bị truy nã.

Sau khi tiếp nhận Lê Thọ Cẩm Cát từ lực lượng chức năng Lào, Đồn Biên phòng Quốc tế Lao Bảo bàn giao đối tượng cho Phòng cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Trị (cơ quan ra quyết định truy nã) để xử lý theo quy định của pháp luật.