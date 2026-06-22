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Nữ NSƯT mở đại tiệc tại Mỹ mừng con gái tốt nghiệp: "Mọi người đừng phê phán tôi"

Tùng Ninh
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"Tôi phải rửa tay 3 lần, một lần nước nóng, một lần xà bông rồi một lần nước ấm nữa" – NSƯT Ngọc Huyền nói.

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã chia sẻ khoảnh khắc cô mở tiệc tại biệt thự 2 triệu đô ở Mỹ để mừng con gái lớn Hà Tiên tốt nghiệp.

- Ảnh 1.

Ngọc Huyền

Trước đó, Ngọc Huyền cũng đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà hàng sang trọng mừng con gái tốt nghiệp, với sự tham gia cả mẹ chồng là danh ca Thanh Tuyền. Nữ danh ca dù đang có vấn đề về sức khỏe, nhưng vẫn cất công bay từ tiểu bang xa xôi tới để ăn mừng cháu gái ruột, tới mức còn ngất xỉu trước khi gặp cháu.

Sau bữa tiệc nhỏ mang tính riêng tư với gia đình, Ngọc Huyền tiếp tục chơi lớn mở đại tiệc tại nhà, mời đông đảo khách khứa, bạn bè tới dự. Cô chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, đắt tiền như tôm hùm, cua biển… để thết đãi bạn bè, người thân. Có thể thấy,

Ngọc Huyền nói: "Tôi đang cắt trái cây để làm món rượu trái cây mà mẹ tôi rất thích. Hôm nay tôi không nấu mà đặt hết đồ ăn bên ngoài, nhưng có hai món là súp măng tây cua và tôm hùm xào mì, gỏi hải sản thì tự nấu ở nhà.

- Ảnh 2.

Nhưng mấy món này cũng không phải tôi nấu mà có người nấu cho, thương lắm. Còn lại các món khác thì tôi đặt nhà hàng đem đến. Hôm nay là tiệc mừng con gái tôi Hà Tiên ra trường sau 4 năm đại học. Từ nãy giờ tôi đi make up và đặt đồ ăn.

Tôi ăn chay nguyên tháng này, hôm nay vẫn ăn chay nên dù đồ ăn rất ngon cũng không ăn được. Tôi làm thêm một món cơm chiên mặn chay để ai ăn thêm thì ăn còn tôi sẽ ăn món đó.

Tôi làm món rượu trái cây này để mọi người uống cho vui, không hề nặng. Mọi người coi đừng phê phán tôi, tôi rửa tay rồi mới cắt trái cây như thế này, đeo bao tay thì khó cắt trái cây lắm. Vì làm cho mọi người ăn nên tôi phải rửa tay 3 lần, một lần nước nóng, một lần xà bông rồi một lần nước ấm nữa, tay phải rất sạch mới dám để tay không cắt trái cây".

Ngọc Huyền dù bận rộn với công việc đi diễn và kinh doanh, nhưng vẫn dành thời gian chăm sóc, nuôi dạy con cái đến nơi đến chốn. Nhờ đó, hai con của Ngọc Huyền đều ngoan ngoãn, học giỏi và nói được tiếng Việt thành thạo, hiểu về các phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của người Việt dù sinh ra tại Mỹ.

Với kinh tế sung túc, đầy đủ, Ngọc Huyền thường xuyên cho các con đi chơi, du lịch, ăn nhà hàng.

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