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Tiến sĩ Đình Bảo nói lý do rời nhóm AC&M đi Mỹ

Tùng Ninh
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"Thực ra, lý do nhóm AC&M tan rã tới bây giờ cũng không ai biết, có phải do tôi đi Mỹ không, hay do một chuyện gì khác" - Đình Bảo nói.

Vừa qua, tại chương trình Nhịp đập giải trí, cựu thành viên nhóm AC&M là tiến sĩ Đình Bảo đã lần đầu chia sẻ lý do rời nhóm đi Mỹ khi nhóm đang ở trên đỉnh cao.

Anh nói: "Khi mới bước chân sang Mỹ, tôi không bị sốc văn hóa vì tôi cũng đã đi sang chơi trước đó và hiểu được cuộc sống bên này như thế nào. Tôi chấp nhận được mọi thứ vì đó là quyết định của tôi.

Tiến sĩ Đình Bảo nói lý do rời nhóm AC&M đi Mỹ- Ảnh 1.

Đình Bảo

Thực ra, lý do nhóm AC&M tan rã tới bây giờ cũng không ai biết, có phải do tôi đi Mỹ không, hay do một chuyện gì khác. Chưa ai biết lý do chính khiến nhóm tan rã.

Thật sự mà nói, trong cuộc sống của tôi có những giai đoạn khác nhau. Giai đoạn đi hát với AC&M rất ổn với tôi, không nghĩ sẽ thay đổi nó.

Nhưng tôi đến với âm nhạc không phải vì muốn kiếm lợi hay danh tiếng. Tôi đến chỉ vì yêu âm nhạc. Tôi không nghĩ đi học nhạc viện để trở thành người nổi tiếng. Hồi đó, tôi đi học thấy poster anh Lam Trường, chị Phương Thanh… trên sân khấu Trống Đồng, không bao giờ tôi dám nghĩ sẽ được lên poster như vậy.

Hào quang đến với tôi khiến tôi rất tự hào, nhưng đó không phải mục đích của tôi. Tôi đến với âm nhạc không phải để gặt hái, biến thành nghề kiếm sống để bào mòn nó. Tôi muốn xây dựng nó, làm nó tốt đẹp hơn, hay hơn. Đó là sứ mệnh của tôi khi bước vào âm nhạc.

AC&M là tuổi thanh xuân của chính tôi, đưa ước mơ của tôi khi là sinh viên trở thành hiện thực, khiến cuộc đời tôi sang trang mới.

Tiến sĩ Đình Bảo nói lý do rời nhóm AC&M đi Mỹ- Ảnh 2.

Nhóm AC&M

Sau đó thì công việc này lại trở thành lối mòn, để kiếm sống hơn là hoài bão tôi đặt ra từ đầu. Tôi tự hỏi, không lẽ chỉ tới đây thôi sao? Trong một buổi chiều nằm trong phòng, tôi suy nghĩ và thấy đây không phải mục đích của tôi. Tôi không đến với âm nhạc để biến thành công cụ kiếm sống hàng ngày. Nếu cứ thế tôi sẽ bào mòn nó.

Tôi phải tiếp tục đi học. Tôi gọi các anh em lại nói quyết định của tôi và mọi người đều ủng hộ tôi. Mọi người bảo tôi cứ thử đi Mỹ học 6 tháng xem sao, mọi người vẫn ở đây đợi. Sau 6 tháng thấy ổn thì ở lại, không thì quay về tiếp tục đi hát cùng nhau.

Tôi lại là người một khi đã làm gì là phải quyết tâm làm đến cùng, nên tôi không bỏ ngang sau 6 tháng mà vẫn tiếp tục học cho đến giờ".

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đình bảo

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