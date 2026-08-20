Nữ nghiên cứu sinh tiến sĩ 27 tuổi phát hiện nhiễm HIV, cách cô bị lây nhiễm khiến nhiều người "lạnh sống lưng"

Cô gái này được đánh giá là sống chuẩn mực, học vấn cao, lối sống vô cùng lành mạnh nhưng lại bất ngờ nhận kết quả dương tính với HIV.

Cuộc đời đôi khi chỉ cần một cuộc điện thoại là đảo lộn hoàn toàn. Câu chuyện của một nữ nghiên cứu sinh tiến sĩ 27 tuổi ở Trung Quốc đang khiến dư luận xôn xao, khi cô, một người sở hữu học vấn cao, lối sống chuẩn mực, chưa từng vướng vào bất kỳ tệ nạn hay mối quan hệ phức tạp nào, lại bất ngờ nhận bản án dương tính với HIV. Điều khiến tất cả mọi người choáng váng hơn cả: Cô độc thân nhiều năm, không phát sinh quan hệ tình dục, không từng hiến máu, chưa từng phẫu thuật, vậy virus đã xâm nhập bằng con đường nào?

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Mọi chuyện bắt đầu từ đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện. Vốn là người vô cùng cẩn thận, cô luôn duy trì thói quen khám tổng quát để theo dõi cơ thể. Kết quả những năm trước hoàn toàn bình thường, nhưng lần này, một cuộc điện thoại trả kết quả từ phía bệnh viện đã xé tan cuộc sống bình yên của nữ nghiên cứu sinh tiến sĩ với tương lai mở rộng.

"Một số chỉ số trong kết quả xét nghiệm máu đợt khám sức khỏe của cô có phản ứng bất thường với virus HIV. Mời cô quay lại bệnh viện ngay để làm xét nghiệm khẳng định". Giọng nói trầm tĩnh của nhân viên y tế ở đầu dây bên kia khiến cô như chết lặng. "Không thể nào! Các anh chắc chắn có sự nhầm lẫn rồi, tôi hoàn toàn không có khả năng lây nhiễm!", cô thốt lên trong hoảng loạn, lòng bám víu vào suy nghĩ rằng máy móc xét nghiệm đã gặp sự cố.

Dù được bác sĩ khuyên nên bình tĩnh để làm xét nghiệm chuyên sâu kiểm tra lại, trong lòng cô vẫn không tin đây là sự thật. Thế nhưng, sau khi trải qua chuỗi xét nghiệm khẳng định lại tại bệnh viện, tờ kết quả trả về vẫn không hề thay đổi: Dương tính với HIV.

“Tôi năm nay 27 tuổi, độc thân nhiều năm và thú thật là chưa từng phát sinh quan hệ tình dục với ai. Tôi chưa từng hiến máu, lại càng không thể lây từ mẹ sang con. Tại sao tôi lại có thể mắc căn bệnh này được?”,cô gái trẻ gục khóc nức nở, gần như gào lên trong sự tuyệt vọng tận cùng trước mặt bác sĩ.

Vị bác sĩ ngoài 50 tuổi nhìn cô đầy xót xa, nhẹ nhàng gặng hỏi để tìm ra manh mối: “Gần đây cô có từng trải qua cuộc phẫu thuật hay thực hiện thủ thuật thẩm mỹ nào không?”.

Cô gái lắc đầu khẳng định chắc chắn: “Không, tôi chưa từng phẫu thuật, không làm thẩm mỹ, thậm chí còn chưa bao giờ xăm chân mày… À, làm sạch răng ở phòng khám có được tính không?”.

Ngay lập tức, nét mặt vị bác sĩ trở nên trầm ngâm: “Nếu như vậy, khả năng rất cao, virus HIV đã lây nhiễm sang cho cô trong chính lần lấy cao răng và thực hiện các thủ thuật nha khoa đó".

Cô gái nghẹn ngào nhớ lại, ban đầu cô định đến bệnh viện để cạo vôi răng và xử lý vài vết loét miệng, nhưng lo ngại vì lượng bệnh nhân quá đông, quy trình đặt lịch phức tạp lại phải xếp hàng chờ đợi rất lâu. Để tiết kiệm thời gian cho việc học, cô chọn ghé vào một phòng khám nha khoa tư nhân nhỏ lẻ trong ngõ sâu gần nhà cho nhanh gọn. Cô đâu ngờ rằng, quyết định "tiện tay" ấy lại đẩy mình vào bi kịch. Chính nguyên nhân lây nhiễm của cô khiến nhiều người "lạnh sống lưng" vì quen quá, từ hành động ít ai đề phòng.

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Bàn luận về trường hợp này, bác sĩ Wu Zhebin, Phó Trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Trực thuộc số 3, Đại học Tôn Trung Sơn (Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc) cho biết: Dù nguy cơ lây nhiễm HIV qua việc lấy cao răng là cực kỳ hiếm gặp trong thực tế, nhưng nó HOÀN TOÀN CÓ THỂ XẢY RA nếu quy trình vô trùng bị hổng.

"Lấy cao răng bản chất là một thủ thuật xâm lấn sử dụng sóng siêu âm và dụng cụ nha khoa tác động sâu vào cổ răng và nướu. Trong một số trường hợp, quá trình này làm tổn thương vi mạch, gây ra tình trạng chảy máu nướu trực tiếp. Nếu người thực hiện thủ thuật trước đó mang virus HIV (thậm chí chính họ cũng không biết mình mắc bệnh) bị chảy máu, máu chứa virus sẽ bám chặt vào đầu máy lấy cao răng hoặc ống hút nước bọt.

Tại các phòng khám chui hoặc cơ sở kém chất lượng, nếu nhân viên nha khoa lười thay đầu máy mới, không hấp tiệt trùng bằng áp suất cao mà chỉ lau chùi qua loa bằng cồn, lượng virus sống dai dẳng trong dịch máu còn sót lại sẽ theo đúng vết thương hở đang chảy máu của người khám sau để tiến thẳng vào hệ tuần hoàn", ông nói.

Báo cáo từ Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) cho biết, hiện có tới 39 triệu người trên thế giới đang sống chung với HIV. Đáng sợ hơn cả là những trường hợp đang trong giai đoạn ủ bệnh, hoàn toàn không có triệu chứng và chưa từng được chẩn đoán, vô tình trở thành nguồn lây nhiễm trong cộng đồng nếu các quy trình vệ sinh y tế bị coi nhẹ.

Bài học đắt giá từ câu chuyện của nữ nghiên cứu sinh tiến sĩ

Chỉ vì tâm lý sợ xếp hàng, ngại quy trình phiền phức mà nhiều người sẵn sàng chọn các phòng khám tư nhân nhỏ lẻ, kém chất lượng, để rồi không hay biết rằng chỉ một thiết bị y tế dùng chung chưa được vô trùng cũng đủ để hủy hoại cả tương lai.

Bác sĩ Wu Zhebin đưa ra lời khuyên chân thành: “Khi đến các bệnh viện hay cơ sở y tế lớn, việc họ yêu cầu bạn làm đủ bước xét nghiệm máu, kiểm tra đông máu hay tầm soát bệnh truyền nhiễm trước khi làm thủ thuật là quy trình bắt buộc. Đừng cảm thấy phiền hà hay tốn thời gian, bởi chính sự khắt khe đó đang tạo ra màng chắn bảo vệ an toàn cho bạn và cho cả những người đến sau”.

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Cũng cần hiểu rằng, y học hiện đại đã giúp HIV không còn là "bản án tử". Nếu tuân thủ phác đồ thuốc kháng virus (ARV), người bệnh hoàn toàn kiểm soát được tải lượng virus, bảo vệ hệ miễn dịch và duy trì tuổi thọ như người bình thường, không lây nhiễm cho người khác.

Đặc biệt, nếu vô tình đối mặt với nguy cơ lây nhiễm từ dụng cụ y tế dính máu, việc dùng thuốc dự phòng sau phơi nhiễm (PEP) trong "72 giờ vàng" (tốt nhất là 2 giờ đầu) mang lại hiệu quả ngăn chặn virus đến hơn 99%.

Nguồn và ảnh: Sina News, 163.com