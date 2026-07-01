Nữ nghệ sĩ 61 tuổi cầu hôn lại chồng cũ sau 20 năm ly hôn: "Già đi cũng là một đặc ân"

Dù đã ở tuổi ngoài 60 nhưng nữ nghệ sĩ này vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ở tuổi 61, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên không chỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, mà còn truyền cảm hứng với quan điểm sống tích cực về tuổi tác. Giữa lúc cuộc sống hạnh phúc bên người chồng cũ Trịnh Hội sau màn tái hợp gây chú ý, nữ MC tiếp tục chia sẻ thông điệp ý nghĩa về việc yêu thương bản thân và đón nhận sự già đi như một món quà của cuộc sống.

Ở tuổi 61, MC Kỳ Duyên vẫn trẻ đẹp đáng kinh ngạc

Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên mở đầu bài viết bằng dòng tâm sự: "Già đi cũng là một đặc ân" . Nữ MC cho rằng con người có rất nhiều cách để làm chậm quá trình lão hóa như sử dụng mỹ phẩm, bổ sung collagen, tập luyện hay duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, theo cô, thời gian vẫn sẽ để lại dấu ấn trên mỗi người.

Kỳ Duyên viết: "Chúng ta có hàng trăm, hàng ngàn cách để làm chậm quá trình lão hóa như kem dưỡng, collagen, tập luyện, ăn uống lành mạnh… Tất cả đều là những nỗ lực rất đẹp để chăm sóc bản thân.

Nhưng rồi thời gian vẫn sẽ có cách riêng để ghi lại dấu ấn trên gương mặt, mái tóc và cơ thể của mỗi người. Một nếp nhăn nơi khóe mắt, vài sợi tóc bạc, làn da không còn căng mịn như ngày đôi mươi… đó là điều không ai có thể tránh khỏi".

Theo nữ nghệ sĩ, việc chăm sóc ngoại hình không phải để chống lại quy luật tự nhiên mà là cách mỗi người thể hiện tình yêu dành cho chính mình. Cô chia sẻ: "Ai mà chẳng thích nhìn thấy phiên bản xinh đẹp của mình trong gương. Ai mà chẳng muốn mỉm cười khi xem lại một bức ảnh. Chăm sóc bản thân chưa bao giờ là chống lại quy luật của thời gian, mà là cách chúng ta thể hiện tình yêu dành cho chính mình".

Điều khiến bài viết nhận được nhiều sự đồng cảm chính là góc nhìn đầy nhân văn của Kỳ Duyên về tuổi già. Nữ MC nhấn mạnh: "Già đi là một đặc ân. Bởi có những người đã không có cơ hội được bước đến tuổi mà hôm nay chúng ta đang có".

Cô cũng gửi lời nhắn nhủ mọi người hãy dành cho nhau sự tử tế thay vì phán xét ngoại hình hay những dấu vết của thời gian. Theo Kỳ Duyên, một lời khen chân thành hay một câu động viên đôi khi còn giá trị hơn rất nhiều.

Khép lại dòng chia sẻ, nữ MC gửi thông điệp tới những người đã bước qua "con dốc tuổi trẻ": "Mong rằng chúng ta sẽ luôn tự tin, luôn biết yêu lấy bản thân, chăm sóc mình bằng tất cả sự trân trọng. Không phải để chống lại tuổi tác, mà để mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có một vẻ đẹp rất riêng. Bởi vẻ đẹp không có giới hạn tuổi tác. Chỉ cần bạn vẫn yêu đời, vẫn mỉm cười và vẫn toả sáng, thì năm tháng cũng sẽ trở nên thật dịu dàng".

Sau khi tái hợp với Trịnh Hội, Kỳ Duyên hiện tận hưởng những tháng ngày ngọt ngào, hạnh phúc

Bên cạnh những chia sẻ về cuộc sống, chuyện tình của Kỳ Duyên và luật sư, MC Trịnh Hội cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Hai người kết hôn vào cuối năm 2004, nhưng đường ai nấy đi sau khoảng 4 năm chung sống. Dù ly hôn, họ vẫn giữ mối quan hệ văn minh, thường xuyên liên lạc và đồng hành trong những sự kiện quan trọng của gia đình.

Năm 2025, công chúng bất ngờ khi Kỳ Duyên và Trịnh Hội tái hợp sau gần hai thập kỷ xa cách. Trong một chuyến nghỉ dưỡng tại Thái Lan, chính nữ MC là người chủ động cầu hôn chồng cũ. Sau đó, cô cho biết cả hai chưa từng hoàn toàn cắt đứt liên lạc sau ly hôn, luôn dành cho nhau sự tôn trọng và nhận ra rằng họ vẫn là người phù hợp để đồng hành ở chặng đường sau của cuộc đời.

Cặp đôi thường xuyên đi du lịch và chia sẻ trên mạng xã hội

Hiện tại, Kỳ Duyên và Trịnh Hội thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc du lịch, tận hưởng cuộc sống bên nhau. Hành trình "yêu lại từ đầu" của cặp đôi cùng thông điệp tích cực về tuổi tác mà nữ MC vừa đăng tải đã truyền cảm hứng cho nhiều khán giả về sự trân trọng hiện tại, biết yêu bản thân và tin vào những cơ hội hạnh phúc dù ở bất kỳ độ tuổi nào.