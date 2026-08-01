Nữ hoàng phim 18+ lại đóng phim mới nữa rồi: Mặt đẹp dáng đỉnh thật sự, không thể rời mắt khỏi màn hình

Mỹ nhân này vừa xinh đẹp, nóng bỏng lại diễn cực haypl . Cô nổi tiếng nhờ các bộ phim 18+.

The Affair Was Just The Beginning đang ngày một trở nên hot hơn khi liên tục thu hút sự quan tâm của khán giả yêu thích phim Hàn Quốc. Ngay từ những tập đầu tiên, bộ phim 18+ đã gây tò mò bởi câu chuyện đầy kịch tính, được triển khai theo một cách mới lạ, cùng với đó là diễn xuất ấn tượng từ dàn cast.

The Affair Was Just The Beginning có sự góp mặt của mỹ nhân nổi tiếng Cho Yeo Jeong. Sau hàng loạt vai diễn để đời trong sự nghiệp, nữ diễn viên tiếp tục trở lại với một dự án phim 18+ được đánh giá là đầy thử thách, hứa hẹn mang đến thêm một màn trình diễn đáng nhớ.

Cho Yeo Jeong đóng vai Su Jeong trong phim The Affair Was Just The Beginning (ảnh: COUPANG TV)

Được biết, The Affair Was Just The Beginning được gắn nhãn phim 18+ vì có những cảnh bạo lực, cũng như là những lời thoại cùng chủ đề mang màu sắc "trưởng thành", đòi hỏi người xem phải có đủ độ tuổi để tiếp cận. Điều này hoàn toàn dễ hiểu nếu nhìn vào nội dung đầy gai góc của tác phẩm.

Bộ phim bắt đầu với câu chuyện của gia đình Kyung Hee, một nữ influencer đồng thời là chủ doanh nghiệp nội thất thành đạt. Trong mắt mọi người, cô sở hữu cuộc sống đáng mơ ước với gia đình hạnh phúc và sự nghiệp rực rỡ. Khi biết người hàng xóm Su Jeong, chủ một phòng khám chăm sóc da, có thể giúp mình tiếp cận nguồn vốn đầu tư lớn, Kyung Hee chủ động tìm cách thân thiết hơn để đưa công việc lên một tầm cao mới.

(ảnh: COUPANG TV)

Thế nhưng mọi thứ nhanh chóng sụp đổ khi cô nghe tin chồng mình ngoại tình. Quyết định bám theo để tìm sự thật, Kyung Hee không ngờ lại bắt gặp người chồng đang xử lý một thi thể. Cú sốc còn lớn hơn khi anh tiết lộ rằng con gái Ye Ji mới chính là người gây ra vụ việc. Để bảo vệ danh tiếng, gia đình và tất cả những gì mình đã gây dựng, hai vợ chồng quyết định chôn thi thể trong khu vườn biệt thự nhằm che giấu sự việc. Nhưng ngay trong đêm hôm đó, họ nhận được một tin nhắn đáng sợ: "Tôi đã ghi lại toàn bộ những gì hai người làm ngày hôm qua."

Chỉ từ tiền đề ấy, The Affair Was Just The Beginning mở ra chuỗi biến cố căng thẳng với hàng loạt bí mật, dối trá và những quyết định đẩy các nhân vật ngày càng lún sâu vào vòng xoáy không lối thoát. Đây được kỳ vọng sẽ là một trong những phim 18+ Hàn Quốc đáng chú ý nhất năm.

(ảnh: COUPANG TV)

Trong phim, Cho Yeo Jeong đảm nhận vai Su Jeong - nữ chủ phòng khám da liễu, người ngoại tình với chồng của Kyung Hee và là một mắt xích quan trọng trong toàn bộ câu chuyện. Đây được đánh giá là nhân vật có rất nhiều đất diễn, đủ để Cho Yeo Jeong tiếp tục phát huy khả năng thể hiện nội tâm phức tạp cùng lối diễn xuất giàu sức hút vốn đã làm nên thương hiệu của cô, đặc biệt là ở các phim 18+ với nội dung nặng đô.

Cho những ai chưa biết, Cho Yeo Jeong từ lâu đã được công nhận là một trong những "nữ hoàng phim 18+" của điện ảnh Hàn Quốc. Danh xưng này gắn liền với nữ diễn viên suốt nhiều năm qua. Không chỉ bởi cô thường xuyên góp mặt trong các phim 18+, mà còn vì chính những tác phẩm ấy đã giúp tên tuổi Cho Yeo Jeong vươn lên hàng đầu tại Hàn Quốc.

Parasite là tác phẩm tiêu biểu nhất sự nghiệp của Cho Yeo Jeong. Ảnh: Soompi

Trong các phim 18+ Cho Yeo Jeong từng đóng, nổi bật nhất phải kể tới Parasite - kiệt tác của đạo diễn Bong Joon Ho, từng làm nên lịch sử cho điện ảnh xứ Kim Chi. Bộ phim giành hàng loạt giải thưởng lớn như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản gốc xuất sắc nhất tại Oscar 2020, đoạt Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes 2019 và được vinh danh ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất tại Quả Cầu Vàng.

Tuy nhiên, Cho Yeo Jeong không phải đợi đến Parasite mới được công chúng biết đến như một biểu tượng của phim 18+ Hàn Quốc. Trước đó từ nhiều năm, cô đã nổi tiếng với hình tượng quyến rũ, táo bạo qua hai phim 18+ cổ trang đình đám là The Servant và The Concubine.

Nữ diễn viên trong phim The Servant (ảnh: Korean Film Council)

Cô cũng là 1 trong 3 mảnh ghép chính tạo nên tác phẩm điện ảnh The Concubine (ảnh: IMDb)

Cho Yeo Jeong đóng The Hidden Face (ảnh: IMDb)

Trong cả hai tác phẩm, Cho Yeo Jeong đều để lại dấu ấn mạnh mẽ nhờ những cảnh nóng tạo bạo, được thể hiện đầy tự tin, phô diễn trọn vẹn nhan sắc nổi bật, vóc dáng cuốn hút và diễn xuất giàu cảm xúc. Chính vì vậy, The Servant và The Concubine đến nay vẫn được xem là hai phim 18+ nổi tiếng của Hàn Quốc, đồng thời cũng là 2 tác phẩm nóng bỏng nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Hồi năm 2024, Cho Yeo Jeong cũng tham gia một phim 18+ khác là The Hidden Face, cho thấy cô vẫn luôn sẵn sàng thử sức với những vai diễn nhiều thách thức và có chiều sâu tâm lý. Giờ đây với The Affair Was Just The Beginning, Cho Yeo Jeong một lần nữa trở lại trong một phim 18+ Hàn Quốc và được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút lớn.

nguồn: Mydramalist, COUPANG TV, IMDb