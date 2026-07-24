Nữ giáo viên mầm non 26 tuổi chia tay bạn trai vì 1 lần đi khám sức khỏe: "Bác sĩ nói tôi là… đàn ông"

Sau đợt khám sức khỏe do công ty tổ chức, Lệ Lệ hoàn toàn suy sụp. Suốt 26 năm sống như một người phụ nữ và đang có bạn trai, đột nhiên bác sĩ nói thật ra cô không mang giới tính nữ.

Đang ở độ tuổi 26 thanh xuân rực rỡ với công việc ổn định tại Thâm Quyến (Trung Quốc) và một tình yêu đẹp chuẩn bị tính chuyện tương lai, Lệ Lệ (Li Li) chưa từng nghi ngờ về giới tính của mình. Sở hữu vóc dáng mảnh mai, đường nét nữ tính dịu dàng, cô vẫn sinh hoạt và yêu đương như bao người phụ nữ khác. Thế nhưng, toàn bộ cuộc sống tươi đẹp ấy đã bị đập tan nát chỉ sau một đợt khám sức khỏe định kỳ do công ty tổ chức.

Ảnh minh họa

Khi thực hiện siêu âm ổ bụng, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân quận Long Hoa (Thâm Quyến, Trung Quốc) ngạc nhiên khi không tìm thấy tử cung, buồng trứng hay ống dẫn trứng của cô. Thay vào đó, máy móc ghi nhận hai khối u nang nằm đối xứng bất thường ở hai bên bẹn.

Cho rằng đây không phải trường hợp teo tử cung thông thường, bác sĩ đã yêu cầu Lệ Lệ thực hiện xét nghiệm di truyền chuyên sâu. Ngày trả kết quả, tờ giấy xét nghiệm trên tay ghi rõ kiểu nhiễm sắc thể: 46,XY, trong khi đây là mã di truyền chuẩn xác của một người đàn ông.

Cú sốc nghiệt ngã và bí mật đằng sau hai "khối u" trong ổ bụng

Sự thật phũ phàng khiến cô gái trẻ hoàn toàn suy sụp ngay tại phòng khám. Bàng hoàng và uất ức, cô bật khóc nức nở: "Tôi rõ ràng là nữ, từ nhỏ đến lớn tôi đều là con gái, làm sao tôi lại có nhiễm sắc thể của đàn ông được?"

Ngay trong đêm, khi nhận cuộc gọi hoảng loạn của con, bố mẹ cô đã tức tốc bắt xe từ quê nhà Hồ Bắc (Trung Quốc) xuống Thâm Quyến. Cả gia đình dắt tay nhau quay lại bệnh viện với hy vọng đó chỉ là một sự nhầm lẫn hy hữu của máy móc.

Tuy nhiên, kết quả khám sức khỏe lại một lần nữa được bác sĩ khẳng định dứt khoát: Lệ Lệ mắc Hội chứng không nhạy cảm androgen hoàn toàn (CAIS), hay còn gọi là một hiện tượng trêu ngươi của tạo hóa.

Ảnh minh họa

Theo bác sĩ khám cho Lệ Lệ, đây là rối loạn di truyền hiếm gặp do đột biến gen thụ thể androgen (AR). Người mắc hội chứng này vốn có tinh hoàn và sản xuất hormone nam (androgen) hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, các thụ thể tiếp nhận hormone trên khắp cơ thể lại bị "khóa chặt" hoặc trơ lỳ hoàn toàn. Do cơ thể không thể đáp ứng với hormone nam, bào thai chứa nhiễm sắc thể 46,XY không thể nam hóa, buộc phải tự động phát triển theo "kịch bản mặc định" của loài người: trở thành một cơ thể nữ giới với đầy đủ bộ phận sinh dục ngoài, vú và vẻ ngoài dịu dàng.

Trớ trêu thay, hai "khối u nang" phát hiện khi khám sức khỏe thực chất chính là cặp tinh hoàn ẩn chưa thể hạ xuống. Do nằm sai vị trí quá lâu trong cơ thể, một bên tinh hoàn của Lệ Lệ đã xuất hiện biến chứng tổn thương, buộc các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khẩn cấp để ngăn ngừa nguy cơ ung thư hóa.

Sự nuối tiếc muộn màng và cái kết đắng cho cuộc tình tuổi 26

Nỗi đau thể xác sau cuộc phẫu thuật không thể sánh bằng vết thương tâm lý quá lớn cùng cú sốc tình cảm với người bạn trai yêu đương đã nhiều năm.

Lệ Lệ nhớ lại, từ nhỏ gia đình cô vốn giữ tư tưởng bảo thủ vì ở vùng nông thôn, luôn né tránh các chủ đề sinh lý giới tính. Khi học trung học, dù nhận thấy bản thân không hề có kinh nguyệt như bạn bè đồng lứa, cô cũng ngần ngại mà giấu kín.

Đến thời đại học, cô từng đi kiểm tra phụ khoa và được chẩn đoán "tử cung kém phát triển". Bác sĩ khi đó chỉ dặn theo dõi mà không chỉ định xét nghiệm nhiễm sắc thể. Chính sự chủ quan ấy đã khiến bí mật về cơ thể cô bị chôn vùi suốt 26 năm, để rồi bùng nổ thành bi kịch sau một đợt khám sức khỏe củavcông ty.

Gạt đi nước mắt, Lệ Lệ gom hết dũng khí dãi bày toàn bộ sự thật về cơ thể mình với người bạn trai gắn bó bấy lâu. Dù rất thương cảm cho hoàn cảnh của cô, nhưng những rào cản tâm lý quá lớn cùng áp lực gánh nặng con cái đã khiến mối quan hệ xuất hiện vết nứt không thể hàn gắn. Cả hai cuối cùng đành ngậm ngùi nói lời chia tay, kết thúc một mối tình từng đi đến quyết định kết hôn, đã ra mắt hai bên gia đình.

Từ trường hợp đau lòng của Lệ Lệ, bác sĩ đưa ra lời cảnh báo quan trọng đến cộng đồng:

- Không coi thường việc trễ dậy thì: Nếu con gái đã bước sang tuổi 16 mà vẫn chưa xuất hiện chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên, phụ huynh tuyệt đối không được tự ý gán cho lý do "chậm phát triển" hay "dậy thì muộn".

Ảnh minh họa

- Chủ động kiểm tra chuyên sâu: Cần đưa trẻ đến ngay các bệnh viện đa khoa có chuyên khoa Phụ sản và Nội tiết để thăm khám, siêu âm và làm xét nghiệm gen kịp thời khi có bất thường.

- Cởi mở về giáo dục giới tính: Cha mẹ cần gạt bỏ tâm lý e ngại, chủ động lắng nghe những thay đổi thể chất của con để tránh việc phát hiện bệnh quá muộn, gây ra những tổn thương tâm lý sâu sắc.

Sau biến cố lớn làm đảo lộn hoàn toàn cuộc đời, Lệ Lệ đã chọn cách mạnh mẽ đối mặt. Dù không thể mang thai hay có một cơ thể trọn vẹn, cô vẫn nỗ lực quay lại nhịp sống thường nhật. Tốt nghiệp ngành giáo dục mầm non và mang trong mình tình yêu thương bao la với trẻ nhỏ, cô mỉm cười gạt đi nước mắt: "Tôi vẫn rất yêu trẻ con, có lẽ sau này khi cuộc sống ổn định, tôi sẽ nhận nuôi một đứa trẻ".

Nguồn và ảnh: QQ, Elephant News