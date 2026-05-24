Nữ giáo viên đột ngột phát hiện mắc HIV, bác sĩ vạch trần 7 quan niệm sai lầm về HIV rất nhiều người mắc phải

Một buổi sáng mùa xuân, cô Vương (họ tên đã được thay đổi) một giáo viên bình thường 48 tuổi tại Thượng Hải (Trung Quốc) nhận kết quả khám sức khỏe định kỳ từ cơ quan. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, cô hoàn toàn đổ sụp khi nhìn thấy kết quả dương tính với HIV.

Nữ giáo viên 48 tuổi đột nhiên phát hiện nhiễm HIV khi khám sức khỏe tại cơ quan (Ảnh minh họa)

Là một nhà giáo có tính cách hiền lành, chung thủy với chồng, lối sống lành mạnh, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lọt vào tầm ngắm của "căn bệnh thế kỷ". Ở tuổi đã có cháu ngoại, cô lo lắng việc điều trị bệnh một thì sợ hãi mười khi nghĩ đến cảnh người thân và bạn bè đồng nghiệp, học sinh biết chuyện rồi đồn ra đoán vào, nghi ngờ mình.

Điều khiến cô đau đầu nhất là dù nghĩ thế nào, ngồi hàng giờ với bác sĩ vẫn không thể tìm ra căn nguyên gây bệnh. Cô Vương nói với giọng nghẹn ngào gần như khóc: "Tôi chưa từng có hành vi quan hệ ngoài luồng, không tiếp xúc với những người nghiện ngập, thậm chí khám sức khỏe định kỳ gần đây nhất cũng không thấy bất thường gì".

Phải đến khi cô kể cho bác sĩ nghe chi tiết những việc mình làm thời gian gần đây, mới bắt đầu lộ ra manh mối. Mặc dù không thể kết luận chắc chắn về nguồn lây nhiễm, nhưng bác sĩ cho rằng khả năng cao nhất là cô Vuơng vô tình bị nhiễm HIV thông qua vết thương hở khi thực hiện các thử thuật làm đẹp.

Bác sĩ nghi ngờ cô Vương nhiễm HIV khi làm thủ thuật thẩm mỹ tại nơi không uy tín (Ảnh minh họa)

Bởi thời gian gần đây, cô thường xuyên tìm đến những spa chăm sóc da với hy vọng cải thiện ngoại hình, làm chậm lão hóa. Trong đó, có vài nơi không đảm bảo an toàn vệ sinh và nhiễm khuẩn, nhưng vì giá rẻ và có thể làm ngoài giờ nên cô không quá để tâm. Trong suy nghĩ của cô, chỉ quan hệ tình dục không an toàn, dùng chung bơm kim tiêm mới lây bệnh. Giờ đây, nhìn lại mới hối hận, cũng chẳng biết chính xác HIV lây nhiễm từ đâu, nên chẳng biết trách ai bây giờ.

Bác sĩ vạch trần 7 quan niệm sai lầm về HIV rất nhiều người mắc phải

Bác sĩ điều trị của cô Vương cho biết, những trường hợp không tìm rõ nguồn lây và hiểu lầm về đường lây nhiễm giống như cô không hề hiếm. Hóa ra, chính những "vùng an toàn" tưởng chừng hiển nhiên lại là những cái bẫy điểm mù chết người cho HIV lây nhiễm. Từ câu chuyện đầy xót xa của nữ giáo viên, bác sĩ đã vạch trần 7 quan niệm sai lầm về HIV mà rất nhiều người đang mắc phải, cần thay đổi ngay:

1. "Chỉ cần các lần khám định kỳ của tôi bình thường là tôi sẽ ổn"

Nhiều người tự tin rằng năm nào mình cũng đi khám sức khỏe tổng quát và các chỉ số đều đẹp thì không thể mắc bệnh. Đây là một sai lầm nghiêm trọng vì nhiễm HIV thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các lần khám định kỳ thông thường không phát hiện ra bất thường nào sau 1 đến 2 tháng nhiễm bệnh. Virus có thể tồn tại ở trạng thái ngủ đông trong cơ thể nhiều năm, chỉ có thể phát hiện được bằng các xét nghiệm đặc hiệu.

2. "Tôi chưa từng tham gia vào bất kỳ hành vi rủi ro cao nào, vì vậy tôi không cần phải lo lắng"

Cô giáo Wang luôn tin rằng vòng tròn xã giao của mình rất đơn giản nên sẽ miễn nhiễm với virus. Tuy nhiên, cô lại bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn như lây nhiễm ngoài hôn nhân, lây truyền do điều trị y tế và hình xăm. Dữ liệu cho thấy hơn 85% các bệnh truyền nhiễm lây lan qua hoạt động tình dục ngoài hôn nhân. Quan niệm "Tôi không phải là người có nguy cơ cao" thực chất là một dạng ảo tưởng tâm lý.

3. "Chia sẻ đồ dùng cá nhân sẽ không lây truyền HIV"

Một số người lầm tưởng rằng HIV hoàn toàn không thể lây truyền qua tiếp xúc hằng ngày. Mặc dù nguy cơ lây nhiễm qua tiếp xúc thường ngày là cực kỳ thấp, nhưng việc vô tình dùng chung dao cạo, bàn chải đánh răng lại tiềm ẩn nguy cơ lớn nếu chúng tiếp xúc với máu. Thống kê y khoa cho thấy các trường hợp lây nhiễm gián tiếp qua việc dùng chung dụng cụ vệ sinh răng miệng đang gia tăng hằng năm.

4. "Bạn tình của tôi trông khỏe mạnh, nên không cần xét nghiệm"

Đây chính là cái bẫy nguy hiểm mà 90% mọi người coi là hiển nhiên. Ngoại hình bên ngoài không thể cho biết một người có bị nhiễm HIV hay không. Dữ liệu cho thấy khoảng 70% người mang virus ban đầu không có triệu chứng rõ ràng. Hẹn hò, sống chung và chung thủy trong hôn nhân không phải là biện pháp bảo vệ tuyệt đối, việc xét nghiệm không bao giờ là thừa.

5. "Xung quanh tôi không có nhóm nguy cơ cao, nên nguy cơ là không đáng kể"

Nữ giáo viên luôn tin rằng môi trường xung quanh mình rất an toàn, mà không biết rằng virus này không phân biệt đối tượng. Các nghiên cứu dịch tễ học cơ sở đã chỉ ra rằng hơn 30% số người nhiễm bệnh là những người làm việc văn phòng, giáo viên và nội trợ bình thường, không thuộc về bất kỳ nhóm đối tượng đặc biệt nào.

6. "Những vết thương nhỏ chảy máu không đáng lo ngại, nguy cơ nhiễm trùng cực kỳ thấp"

HIV có thể lây nhiễm qua dùng chung vật dụng cá nhân nếu dính máu, có vết thương hở (Ảnh minh họa)

Những vết thương hở ở nơi công cộng, đặc biệt là phòng tập thể dục và tiệm làm tóc, vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao nếu không được vệ sinh đúng cách. Dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy nguy cơ nhiễm HIV trong các sự kiện liên quan đến y tế là 0,3%, nhưng một khi đã nhiễm thì không thể đảo ngược được.

7. "Tin đồn trên mạng bị phóng đại, và việc bảo vệ quá mức là không cần thiết"

Nhiều người nghe quá nhiều về "nỗi sợ AIDS" trên mạng và trở nên lơ là trong việc bảo vệ bản thân hằng ngày. Trên thực tế, chính những chi tiết nhỏ bị bỏ qua hằng ngày này lại tạo điều kiện lý tưởng cho virus âm thầm lây lan.

Để thực sự ngăn ngừa rủi ro, các chuyên gia khuyến cáo mỗi người cần thiết lập một lối sống khoa học bằng cách phân biệt rõ ràng giữa tiếp xúc thông thường với tiếp xúc có nguy cơ cao, đồng thời nghiêm cấm tuyệt đối việc dùng chung các vật dụng dễ gây tổn thương dính máu như kim tiêm, dao cạo và bàn chải đánh răng. Bên cạnh đó, bạn cần chủ động chọn lựa các cơ sở y tế, thẩm mỹ uy tín để tránh nguy cơ nhiễm trùng từ dụng cụ, luôn che chắn bảo vệ vết thương kỹ càng nơi công cộng và duy trì giao tiếp cởi mở với bạn đời để cùng nhau tham gia xét nghiệm, sàng lọc định kỳ ít nhất một lần mỗi năm.

Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa, nền y học hiện đại ngày nay đã có những bước tiến vô cùng vượt bậc trong việc kiểm soát HIV Việc phát hiện sớm và tuân thủ điều trị theo tiêu chuẩn có thể giúp giảm tải lượng virus trong cơ thể đến hơn 90%, tối đa hóa khả năng bảo vệ hệ miễn dịch. Nhờ các phác đồ điều trị tiên tiến và hiệu quả, người nhiễm HIV hoàn toàn có thể duy trì sức khỏe ổn định, kéo dài tuổi thọ và sinh hoạt, làm việc bình thường như bao người khác mà không còn là bản án tử hình như trước đây.

Nguồn và ảnh: Toutiao, Sohu