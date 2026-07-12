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Nữ diễn viên trẻ ê chề bị đạo diễn đuổi khỏi đoàn

Tùng Ninh
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"Cú sốc bị cắt vai đột ngột khiến tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng" – diễn viên Kiểu Ngân nói.

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng, với sự tham gia của diễn viên Kiểu Ngân.

Tại chương trình tuần này, nữ diễn viên chia sẻ về sự nghiệp của mình. Cô nói: "Tôi sinh trưởng trong một gia đình không có truyền thống truyền nghề, thậm chí từng vấp phải sự phản đối từ người thân.

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Diễn viên Kiều Ngân

Ban đầu, tôi chọn nộp đơn và thi đỗ vào Trường Cao đẳng Du lịch, nhưng đang học tì quyết định đăng ký tham gia khóa học ngắn hạn kéo dài 3 tháng tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh.

Chính khóa học định mệnh đó đã mở ra cơ hội cho tôi nhận vai diễn đầu tiên. Ngay năm sau, tôi dự thi luôn vào trường và trúng tuyển.

Để có thể tự lập và theo đuổi ước mơ, tôi phải tự đi làm thêm, bươn chải để có tiền đóng học, trang trải mọi chi phí. Tôi không dám mở mồm xin ba mẹ.

Nhìn lại chặng đường dài đã qua, Kiều Ngân thấy bản thân khá may mắn khi không gặp phải quá nhiều vấp ngã lớn. Với tâm thế đón nhận mọi khó khăn như những bước đi cần thiết để học hỏi và trưởng thành, tôi luôn bước đi bằng sự lạc quan.

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Tuy nhiên, ký ức về một biến cố lớn trong những ngày đầu vào nghề vẫn để lại trong cô nỗi hoang mang sâu sắc. Đó là lần tôi nhận vai trong một dự án phim được đầu tư vô cùng kỹ lưỡng. Sau nhiều buổi trao đổi kịch bản chỉn chu, tôi cùng đoàn phim lặn lội ra tận tỉnh xa để thích nghi với bối cảnh.

Nhưng trớ trêu thay, chỉ sau 2 ngày bấm máy, đạo diễn bất ngờ thông báo tôi không hợp vai và yêu cầu tôi rời đoàn ngay lập tức. Tôi ê chề khi bị đuổi khỏi đoàn phim.

Cú sốc bị cắt vai đột ngột khiến tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng, hoài nghi năng lực bản thân. Sau này tôi mới biết, tôi chỉ là phương án thay thế khi diễn viên ban đầu từ chối vai.

Và khi người đó thay đổi quyết định để quay lại, tôi buộc phải rút lui. Sự an ủi, gọi điện từ những người xung quanh lúc ấy vô tình lại càng làm tăng thêm sự hoang mang trong lòng tôi.

Tôi cứ tự hỏi: "Tại sao mình lại bị như vậy? Mình đã làm không tốt và không thích hợp ở chỗ nào?". Nhưng vượt qua tất cả, biến cố ấy đã rèn luyện cho tôi một tinh thần thép để vững vàng hơn trên con đường nghệ thuật đầy sàng lọc".

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Tags

sao Việt

showbiz

Kiều Ngân

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